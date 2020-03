Valtiovarainministeriössä valmistaudutaan koronaviruksen takia monen alan täydelliseen pysähtymiseen

Koronaviruksen takia tuotanto Suomessa painuu monilla aloilla käytännössä nollaan ja supistuu täydet 100 prosenttia, sanoo koronaviruksen talousvaikutusten arvioinnista vastaava kansantalousosaston päällikkö Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.

Spolanderin mukaan ministeriössä tiedetään, että palvelualoilla, matkailussa, ravintola-alalla, kulttuuripalveluissa tuotantoa ei ehkä ole kahteen kuukauteen lainkaan.

– Kyllä se totta on. Se me tiedetään, että jotkut alat, palvelualat, majoitus, ravintolat, liikkuminen, siellä on mahdollista, että kaksi kuukautta käytännössä on tuotanto nolla. Eli tuotanto supistuu 100 prosenttia. Tuotantoa ei ole lainkaan, sanoo Spolander Yle Puheen Politiikkaradion haastattelussa.

– Ei tarvitse kuin mennä kaupungille vähän katsomaan, niin näkee kyllä, että ravintolat ovat tyhjät ja yleisötilaisuudet on peruttu. Ei ole konsertteja. Silloin kun ravintola pannaan kiinni, niin se tuotanto on nolla. Mutta ei sen alemmaksi voi mennä. Ei se tuotanto miinukselle voi mennä, sanoo Spolander.

Koronaviruksen sumuiset talousnäkymät: pohjaton suonsilmäke vai tilapäinen kuoppa?

Kokonaiskuva hämärän peitossa

Valtiovarainministeriössä valmistaudutaan siis koronaviruksen takia usean alan täydelliseen pysähtymiseen. Talouden kokonaiskuva on hyvin epävarma ja poikkeuksellinen, sanoo Spolander.

Tilanteen poikkeuksellisuutta kuvaa, ettei valtiovarainministeriössä kyetä tällä hetkellä rakentamaan edes normaalia suhdanne-ennustetta, jollainen keväällä kirjoitetaan kehysriiheen valmistautuvalle hallitukselle. Sumussa pitää nyt luovia eteenpäin, sanoo Spolander.

– Aika vaikea tehtävä tällä hetkellä. Näkymä on hyvin epävarma. Kutsuisin meidän laskelmia enemmän skenaarioiksi kuin varsinaisiksi perinteisiksi suhdanne-ennusteiksi, joita normaalisti tehdään tässä vaiheessa kun päätöksentekoa hallituksessakin valmistellaan kevään kehysriiheen, sanoo Spolander.

Myös liikepankki Nordean pääanalyytikko Jan Von Gerich kuvaa epävarmuutta nyt poikkeuksellisen suureksi.

– Viime vuonna puhuttiin suurin osa vuodesta, että epävarmuus on poikkeuksellisen suurta taloudessa. Silloin ei kyllä tiedetty yhtään mistä puhuttiin. Nyt se on poikkeuksellisen suurta. Nyt kaikkien pitäisi tietää, ettei kukaan tiedä, mihin tässä mennään, sanoo Von Gerich.

