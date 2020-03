Torniolaisen Marko Lahden lapsi asuu osan ajasta äidillään Ruotsissa, eikä ole tietoa onnistuuko tapaaminen enää – Raja meni kiinni ja monen arki katkesi

Marko Lahti on yksi monista rajakaupunkilaista, jotka miettivät pääseekö perhettä valtakunnan rajan taakse tapaamaan.

Marko Lahti on yksi monista rajakaupunkilaista, jotka miettivät pääseekö perhettä valtakunnan rajan taakse tapaamaan. Antti Ullakko / Yle

Kun Suomi päätti sulkea rajat, torniolaisen Marko Lahden mielen valtasi epätietoisuus. Hänen lapsensa asuu osan ajasta äidin luona Haaparannalla Ruotsissa, eikä kenelläkään ole varmaa tietoa onnistuuko tapaaminen enää.

– Uskon, että tähän tulee järki, kuten työssäkäyville. Ehkä joku todistus, jolla todistetaan, että voidaan kulkea edestakaisin, Lahti uskoo.

Länsirajalla Tornionlaaksossa on totuttu mutkattomaan elämään kahdessa maassa, mutta nyt perhe-elämäkin muuttui hetkessä hankalaksi.

Rajaviranomaisen (siirryt toiseen palveluun) tulkinta on tällä hetkellä, että myös perheen sisäisissä tapaamisissa jokainen rajan yli haluava haastatellaan ja lupa päätetään erikseen tapauskohtaisesti.

Lahdelle tämä tarkoittaa sitä, että epävarmuus lapsen tapaamisesta jatkuu. Nykytekniikka kuitenkin helpottaa.

– Puhelimet ja tietokoneet piukuttavat koko ajan, ei tässä vielä hätä ole, Lahti hymyilee.

Lapselle koko juttu on vielä täysin hahmottumaton. Yhdeksänvuotias on tottunut kulkemaan säännöllisesti ja vapaasti maasta toiseen.

– Raja ei ole heille raja, kuten meille. Kun sanon, että nyt on raja kiinni, ei hän ymmärrä sitä ja ettei aivan heti välttämättä pääsekään isän tai äidin tykö, Lahti harmittelee.

Rovaniemeläinen sairaanhoitaja jää jumiin Norjaan

Norja päätti sulkea (siirryt toiseen palveluun) maansa rajat jo Suomea ennen. Pohjoisimman Suomen rajanylityspaikat ovat olleet siis syynissä jo muutaman päivän.

Myös rovaniemeläinen sairaanhoitaja Hanna Tapio kutsuttiin työpaikalleen Norjan Kirkkoniemeen kesken vapaiden, sillä koronavirus on levinnyt (siirryt toiseen palveluun) Norjassa vielä laajemmalle kuin Suomessa. Samalla sulivat suunnitellut lomatkin.

Hän menee töihin koronaosastolle, jossa kaikki ovat joko COVID-19:ään sairastuneita tai sitä epäillään heillä, mutta se ei pelota. Ei suuremmin haittaa sekään, että lomat peruttiin.

Mieltä kaihertavat sen sijaan epävarmuus ja kaiho kotiinpaluusta. Norjassa hoitohenkilökunta on nimittäin asetettu matkustuskieltoon huhtikuun loppuun saakka.

Sairaanhoitaja Hanna Tapio on nyt Kirkkoniemen sairaalassa COVID-19 -potilaita hoitamassa. Norjan työreissu voi venyä pitkäksi. Vesa Vaarama / Yle

– Oli aika haikea lähtö kotoa. Ei ole tietoa milloin pääsen seuraavan kerran kotiin. Ja vaikka pääsisin Suomeen, olen sitten kaksi viikkoa karanteenissa, Tapio huokaa.

Tapio ei anna senkään silti masentaa mieltään. Sairaanhoitajana hän ymmärtää hyvin viranomaisten asettamat rajoitukset ja haluaa omalta osaltaan myös hidastaa viruksen leviämistä.

– Katsotaan päivä kerrallaan, mitä tulee. Asioiden murehtiminen ja hysterisoiminen ei ainakaan auta. Tälle ei voi mitään, pitää vain toimia vastuullisesti ja asiallisesti, Tapio toteaa.

Tapio on tottunut kulkemaan töissä Norjassa, mutta nyt ensimmäistä kertaa matkassa on iso annos byrokratiaa. Rajan ylittämiseen vaaditaan työnantajan todistus työskentelystä Norjassa, henkilöllisyystodistus ja haastattelu rajalla.

Sitten on vielä raskas hoitajan työ ja pelkkää yövuoroa, epävarmuus tulevasta ja poikkeusolot sekä kotimaassa että työskentelymaassa.

– Pitää vain keskittyä siihen, että saa lepoa ja ravintoa sekä ulkoilmaa välillä. Katselee tuota kaunista vuonomaisemaa, niin kyllä tämä tästä.

Iäkäs pariskunta jää vaille arkiapua

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan vastaisilla maarajoilla rajan yli sallitaan vain työmatka- ja rahtiliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Rajavartiolaitos on listannut (siirryt toiseen palveluun)millaisissa tapauksissa rajan ylitys voidaan sallia.

"Muuksi välttämättömäksi liikenteeksi" lasketaan muun muassa pakottavissa perheasioissa matkustavat henkilöt.

Myös torniolaisella Matti Almilla on huoli rajan takana asuvista läheisistään.

Alm ja hänen vaimonsa ovat pitäneet lähes päivittäin huolta vaimon iäkkäistä vanhemmista. Käyneet kaupassa ja pitäneet huolta lääkkeistä ja voinnista. Ilman apua lähes 90-vuotiaat appivanhemmat eivät pääse kotoaan mihinkään.

Nyt auttaminen ei ehkä enää onnistu.

Torniolainen Matti Alm on huolissaan Haaparannalla asuvista iäkkäistä appivanhemmista, jotka ovat ruoka- ja lääketarpeissaan täysin ulkopuolisen avun varassa. Risto Koskinen/Yle

– Ensimmäisenä tuli mieleen, että onko tämä nyt sitä muuta välttämätöntä liikkumista.

Virpiniemen merivartioaseman päällikkö Janne Isometsä ei pysty antamaan suoraa vastausta siihen, millaisissa tilanteissa perhesuhteet voisivat olla riittävä syy matkustamiseen.

– Jokainen tapaus harkitaan rajatarkastajan ja asiakkaan välillä. Yhtenäistä linjaa ei voi antaa, koska ne ovat usein yksityisasioita, Isometsä selventää.

Apu on etsittävä muualta, jos raja pysyy kiinni

Alm kertoo, että anopin kanssa on jo mietitty, miten toimitaan jos rajan yli ei päästäkään arjen apua tuomaan.

– On sovittu, että hän jättää kauppalapun pöydälle ja yritetään sitten miettiä, miten saamme tarvittavat tavarat hänelle. Täytyy sitten ottaa vaikka Haaparannan sosiaalitoimeen yhteyttä ja pyytää apua, Alm sanoo.

Alm muistuttaa, etteivät he varmasti ole ainoita rajan pinnassa toimivia “huoltoporukoita”. Hankaluuksista huolimatta rajoituksista ei aiota purnata.

– Totta kai on ymmärrystä. Tämähän on jopa tappava tauti varsinkin ikäihmisille ja niille, joilla on perussairauksia, Alm painottaa.

