Suomalaispariskunta jumissa risteilijällä Välimerellä: Huolitaanko hyljeksitty risteilyalus Marseillen satamaan Ranskaan?

Huomisaamu valkenee kohtalokkaana Costa Luminosa -risteilyalukselle, joka saapuu määränpäähänsä Marseillen satamaan Ranskassa. Floridasta lähtenyttä alusta ei ole huolittu laituriin Antilleilla, Kanarialla eikä Malagassa koronavirusrajoitusten vuoksi.

Huomista jännittävät myös suomalaiset Heikki Kärhä ja Seija Vesanen. Pariskunta on ollut muiden matkustajien tavoin hytissä eristyksissä sunnuntai-illasta asti.

– Olimme menossa sunnuntaina illalliselle, kun ravintolan ovi ei auennutkaan ja matkustajat komennettiin hytteihin. Jotkut jäivät kuitenkin laivan baareihin notkumaan, Kärhä kertoo.

Kärhä ja Vesanen ovat selvillä siitä, että laivalla on tavattu koronavirusta, mutta muuten tiedotus on ollut hyvin niukkaa.

– Ilmeisesti ainakin ykköskannella on ollut koronatapauksia, koska meidät siirrettiin sieltä vitoskannelle, Kärhä sanoo.

"Kunpa päästäisiin joskus kotiin!"

Hengityssuojiin pukeutunut henkilökunta tuo ruokaa hyttiin monta kertaa päivässä ja mittaa kuumeen otsasta kerran päivässä.

Kärhä ja Vesanen tiedustelivat laivan vastaanotosta, onko aluksella muita suomalaisia. Vastaus oli myönteinen, mutta muiden yhteystietoja vastaanotto ei suostunut antamaan.

Costa Luminosa lähti liikkeelle Floridan Fort Laulerdalesta 5. maaliskuuta. Sen piti alun perin suunnata Italiaan, mutta maan vaikean koronavirustilanteen vuoksi uudeksi määränpääksi määriteltiin Marseille.

Kärhän ja Vesasen piti alun perin jäädä pois Malagassa ja lentää sieltä kotiin.

– Nyt ollaan odottavalla kannalla, että kuinka huomenna käy. Jos pääsemme nousemaan maihin, viedäänköhän meidät lääkäriin, Kärhä pohtii.

– Kunpa joskus päästäisiin kotiin! Vesanen huikkaa taustalta.

Kärhällä on diabetes, jonka hoitoon hän tarvitsee insuliinia monta kertaa päivässä. Hän kuitenkin sanoi lääkevarantojensa riittävän vielä parin viikon ajan.

Kuinka päästä paluulennolle kotimaahan?

Risteilyaluksella on 1400 matkustajaa. Kärhän mukaan italialaiset päästetään pois Italiassa ja muut koettavat onneaan Marseillessa.

Pariskunnan omaiset Suomessa ovat järjestäneet paluulentoja kotiin. Ongelmana on se, ettei niitä ole tai ne perutaan, vaikka sellaisen olisi onnistunut varaamaan.

Keskiviikkona iltapäivällä Kärhällä ja Vesasella oli varattuna lento Pariisiin ja sieltä Helsinkiin, mutta he olivat juuri saaneet tietää Helsingin-lennon peruuntuneen.

Omaiset ovat yrittäneet saada apua Suomen ulkoministeriöstä, mutta se on käskenyt vain noudattamaan kunkin maan omia ohjeistuksia.

Konsulaattikin kehotti noudattamaan Ranskan viranomaisten ohjeita. Maassa ulkona liikkuminen on rangaistavaa sakon uhalla, mutta liikkumisluvaksi riittänevät konsulaatin mukaan passi ja lentoliput.

Pahimmaksi skenaarioksi konsulaatti mainitsi, että alus saatetaan laittaa karanteeniin, jos siellä on paljon sairastuneita.

Laiva jatkoi matkaansa viruksesta huolimatta

Costa Luminosan murheellisesta matkasta on kertonut muun muassa The Washington Post (siirryt toiseen palveluun). Sen tietojen mukaan Carnival Corp. -varustamo on käynyt neuvotteluja Ranskan viranomaisten kanssa maihinnoususta. Ranskan rajat ovat tällä haavaa kiinni koronaepidemian vuoksi.

Edellisellä risteilyllä italialaismies evakuoitiin laivalta Caymansaarilla. Hän kuoli myöhemmin koronavirukseen.

Tällä risteilyllä kaksi matkustajaa jätti laivan Puerto Ricossa koronan takia, mutta alus jatkoi silti matkaansa kohti Eurooppaa. Heikki Kärhän mukaan myös Tenerifalla yksi matkustaja evakuoitiin, mutta muita ei pääsetty maihin.