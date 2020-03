Amerikkalainen saa tonnin käteen, toimisiko sama Suomessa? Lue kahdeksan kysymystä ja vastausta poikkeuksellisesta elvytyksestä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump läväytti tiistaina pöytään historiallisen suuren elvytyspaketin talouden ja työpaikkojen pelastamiseksi koronakriisiltä.

Kolmiosaisella paketilla on määrä auttaa kuluttajia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kriisialojen suuryrityksiä, kuten lentoyhtiöitä.

Yhdysvalloissa valmistaudutaan jopa miljoonien työpaikkojen katoamiseen koronakriisin vuoksi.

Paketti on kooltaan yhteensä 1 200 miljardia dollaria. Yle kysyi työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajalta Risto Murrolta, mitä opittavaa paketissa olisi Suomen kannalta. Varma lukeutuu Suomen suurimpiin sijoittajiin.

1. Elvytyspaketin osana Trump tarjoaa amerikkalaiselle kuluttajalle tonnin käteen. Mitä hyötyä tästä on?

Yhdysvaltojen kaltaisessa maassa siitä on hyötyä. Yhdysvalloissa sosiaaliturva on selvästi kevyempää kuin esimerkiksi Suomessa. Se on nopea tapa tukea kotitalouksia.

2. Toisaalta kuluttajan on vaikea kuluttaa, kun kaupat ovat pitkälti kiinni ja liikkumista rajoitetaan. Päätyvätkö rahat säästöön?

Taloudellisesti hyvinvoivalle amerikkalaiselle summalla ei ole suurta merkitystä. Isossa maassa on kuitenkin paljon kansalaisia, joilla ei ole säästöjä. Monet menettävät tulonsa, kun ravintoita, baareja ja kauppoja pannaan kiinni. Eli summa tulee tarpeeseen merkittävälle osalle amerikkalaisista.

3. Toimisiko tonni käteen -taktiikka Suomessakin?

Suomessa sosiaaliturva on hyvin eri tasolla. Suurin osa kansalaisista on jollain tavalla turvattuja myös tilanteessa, jossa töitä ei ole.

Mutta mielestäni nyt kannattaa katsoa (Yhdysvaltain toimien) mittakaavaa ja toimenpiteiden poikkeuksellisuutta myös Suomessa. Moni yrittäjä ja palvelusektorilla työskentelevä menettää nyt nopeasti toimeentuloaan. Suomessakin tarvitaan tukipaketteja.

4. Trumpin paketti on yhteensä 1 200 miljardia dollaria. Onko tämä nyt kokoluokka, jota tarvitaan koronakriisissä?

Mittakaava on iso, oikea ja toimenpiteet ovat tärkeitä. Tässä laitetaan ihan selvästi velkaantumiseen ja budjettialijäämään liittyvät murheet nyt sivummalle. Elvytyspaketit ovat tärkeämpiä kuin keskuspankkien tekemät korkojen alentamiset.

5. Mitkä ovat paketin vaikuttavimpia toimia?

Siellä on kolme tasoa: tukea kotitalouksille, pienyrityksille ja tietyille toimialoille. Näistä elementeistä elvytyspaketti varmasti koostuu tavalla tai toisella myös Suomessa.

6. Tiistaina Yhdysvaltojen osakemarkkinat toipuivat maanantain romahduksen jäljiltä. Onko pörssipaniikki ohi, jos kongressi hyväksyy Trumpin tukipaketin?

Sitä on liian aikaista sanoa. Olemme nähneet nyt erittäin voimakkaan korkojen laskun (Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin toimesta) ja erittäin merkittävän tukipaketin myös suhteessa Yhdysvaltain isoon talouteen. Varmaan tässä tarvitaan myös toivoa ja näkemystä siitä, miten virusepidemia saadaan taltutettua. Luottamuksen rakentaminen on vielä vielä vaikeaa.

7. Mistä Trump ottaa tämänkokoiset rahasummat?

Summa otetaan velaksi. On huomattava, Yhdysvalloissa ei edes pohdita verojen nostamista, päin vastoin. Euroopassa kannattaa huomata, että Yhdysvalloissa lähdetään selvästi suuremmasta alijäämästä kuin täällä ja tehdään todella isoja paketteja siihen päälle. Euroopassa potentiaali tehdä vähintään samansuuruinen paketti on periaatteessa parempi kuin Yhdysvalloissa.

8. Suomessa hallitus on toistaiseksi julkistanut viiden miljardin euron apupaketin. Onko taso riittävä?

Ensimmäinen aalto ei ollut varsinainen elvytyspaketti. Siinä toimet kohdistuivat rahoituksen turvaamiseen yrityksille. Itse odotan, tuleeko varsinainen tukipaketti ulos.

Jos katsotaan mittakaavaa, niin Yhdysvalloissa elvytyspaketti on 4–5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomalaisittain viiden miljardin paketti pitäisi vielä kertoa kokonaisluvulla.

Lue myös:

Kirjeenvaihtajalta: Tonni käteen kaikille – Trump löi pöytään niin suuret tuet, että pörssikin hyrisi

Suomen Pankki julkisti kriisipaketin yritysten ahdingon helpottamiseksi – Lainaohjelman koko vähintään 500 miljoonaa euroa