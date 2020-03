Missä vaiheessa koronavirusepidemia on Suomessa? Nämä 5 grafiikkaa näyttävät, mitä on tapahtunut ja mitä on vielä edessä

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on nyt myös Suomessa. Vain parissa viikossa Suomi on siirtynyt muutamasta tartunnasta vaiheeseen, jossa iso osa maasta on suljettu taudin leviämisen hidastamiseksi.

Tästä jutusta näet viiden grafiikan avulla, missä koronavirusepidemiassa mennään maassamme. Jutun tiedot tartuntamääristä on päivitetty viimeksi 20.3. Ylen päivittyvän uutisartikkelin pandemian vaikutuksista maailmalla löydät täältä.

Suomen ensimmäinen koronavirustartunta vahvistettiin tammikuun 29. päivä. Varmojen tartuntojen määrä alkoi kuitenkin kasvaa toden teolla vasta maaliskuun alussa.

Todellinen tartuntojen määrä voi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan olla 20–30 kertaa korkeampi. Tällä hetkellä vain vakavasti sairaita, riskiryhmään kuuluvia ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä testataan. Testejä ei riitä kaikille.

Kun ihmisten liikkumista rajoitetaan, taudin leviäminen hidastuu. Nämä toimet näkyvät tartuntatapausten määrässä kuitenkin viiveellä.

THL on kertonut siirtyvänsä käyttämään tartuntatautirekisteriä tapausten raportoinnissa. Rekisterin tiedot päivittyvät kuitenkin jälkijunassa, minkä vuoksi siitä puuttuvat tuoreimmat tapaukset. Yllä oleva grafiikassa ovat mukana tartuntatautirekisteriin kirjattujen tapausten lisäksi myös muut varmistetut tartunnat, joista THL on kertonut.

Epidemian ensimmäisten viikkojen aikana koronavirus on levinnyt voimakkaimmin Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Vahvistettuja tapauksia on ollut eniten 25–34-vuotiailla.

Alueelliset erot ja erot ikäjakaumassa ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, sillä vain pieni osa todellista koronavirustartunnoista on vahvistettu. Yllä olevassa grafiikassa ovat mukana vain niiden tapausten tiedot, joista THL on kertonut aluejakauman. Perjantaina päivällä tästä aineistosta puuttui ainakin sata tuoreinta tartuntaa.

Suomessa terveysviranomaiset ovat tiedottaneet koronaviruksen vaikutuksista lähinnä päivittäisissä katsauksissa. Esimerkiksi sairaalahoidossa olevien määrästä ja muista muuttujista ei ole vielä julkaistu kaikille avointa tietokantaa.

Muu maailma on ohittanut Kiinan vahvistettujen tartuntojen määrässä. Tällä hetkellä COVID-19-epidemia leviää nopeimmin Italiassa (siirryt toiseen palveluun).

Koronavirus leviää herkemmin kuin esimerkiksi kausi-influenssa tai ebola (siirryt toiseen palveluun), mutta ei yhtä herkästi kuin SARS. Ihmisillä ei myöskään ole immuniteettia koronavirusta vastaan, eikä siihen ole saatavilla rokotetta.

Koronavirus tarttuu kaikenikäisiin. Ikä ja entiset sairaudet lisäävät kuolemanriskiä koronatartunnassa. 80-vuotiaiden ja sitä vanhempien kuolleisuus koronaan on ollut noin 15 prosenttia.

Ennusteet tartuntojen, sairaalahoitoa tarvitsevien ja kuolemantapausten määrät ovat tässä vaiheessa vielä hyvin karkeita. Tässä kuvassa on käytetty lähteenä valtioneuvoston julkaisemaa ennustetta, jossa 1 prosentti tartunnoista johtaa sairaalahoitoon ja 0,1 prosenttia kuolemaan.

Kun ihmisten liikkumista rajoitetaan, epidemia pitkittyy, mutta tartuntoja tulee vähemmän. Tällä pyritään siihen, että terveydenhoitojärjestelmämme kestää koronaviruksen aiheuttaman kuormituksen. Se säästäisi myös ihmishenkiä.

THL:n mallinnuksen mukaan epidemia voi kestää Suomessa jopa puoli vuotta. Valtion ja ihmisten omista toimista riippuu, kuinka laajalle koronavirus leviää Suomessa. Valtioneuvoston lievimmän arvion mukaan tartunnan saa hieman yli miljoona suomalaista.

Kansainvälisesti on arvioitu, että enimmillään yli puolet väestöstä voi saada tartunnan, mutta vain pieni osa kuolee (siirryt toiseen palveluun). Eri maissa on kuitenkin tehty erilaisia arvioita koronaviruksen vaarallisuudesta (siirryt toiseen palveluun).

Harvat mittarit tiivistävät koronaviruksen jo näkyviä vaikutuksia paremmin kuin pörssi-indeksit. Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä kuvaavasta OMXH25-indeksistä on sulanut maan ensimmäisen koronavirustartunnan jälkeen 30 prosenttia. Sittemmin kurssit ovat jälleen kääntyneet nousuun, kun valtion elvytyspaketti on nostanut sijoittajien toiveita.

Kun ihmisten liikkumista rajoitetaan ja pelko valtaa markkinat, vaikutukset talouteen ovat valtavia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA on laskenut, että taloudellista tuottavuutta kuvaava bruttokansantuote romahtaa tänä vuonna jopa 5 prosenttia Suomessa. Ulkomaankauppa, palvelualat ja teollisuus kärsivät kaikki.

