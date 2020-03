Kela ei välttämättä korvaa tulonmenetystäsi, vaikka istut kotona koronan takia – lue tämä juttu, jotta ymmärrät miksi

Merkittävä osa suomalaisista on määrätty pysymään koronaviruksen vuoksi kotonaan. Osalle tämä tarkoittaa tulojen menetystä.

Tilanteeseen on varokeino: Kelan tartuntatautipäiväraha (siirryt toiseen palveluun). Se korvaa täysimääräisenä tartuntataudista aiheutuneet tulonmenetykset työntekijälle tai yrittäjälle.

Suomessa näyttäisi vallitsevan kasvava epätietoisuus siitä, kuka on oikeutettu päivärahaan ja kuka ei.

Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo saaneensa useita kymmeniä päivärahaan liittyviä kyselyitä.

– Tämä herättää selkeästi epätietoisuutta. Asia on Suomessa vieras. Karanteenimääräyksiä on viime aikoina annettu lähinnä tuhkarokkoaltistusten vuoksi.

Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää karanteenimääräystä, jonka antaa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri. Määräys annetaan henkilöille, joiden perustellusti epäillään sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laboratoriotestillä varmistetusti koronaan sairastuneiden läheisiä, tai työtovereita.

"Karanteenia vastaavissa oloissa" olevat sen sijaan eivät ole virallisesti karanteenissa, eivätkä siten oikeutettuja päivärahaan.

Karanteenia vastaavissa oloissa ovat esimerkiksi tuhannet ulkomailta saapuneet suomalaiset, joita hallitus on ohjeistanut pysymään maahantulon jälkeen kaksi viikkoa kotonaan.

Heidän epätietoisuutensa kuitenkin kuormittaa parhaillaan terveydenhuoltojärjestelmää.

"Ei ole järkevää, että terveydenhuollon työntekijät ympäri maata vastaavat turhiin yhteydenottopyyntöihin"

Ylen tietojen mukaan karanteenimääräyksiin liittyviä kyselyitä tulee nyt lääkäreille eri puolilla maata.

Turhiin yhteydenottopyyntöihin vastaaminen kuormittaa lääkäreitä, jotka ovat jo valmiiksi paineen alla koronan vuoksi.

Jutta Peltoniemi toivoo sosiaali- ja terveysministeriöltä selkeää linjausta siihen, ovatko "karanteenia vastaavissa oloissa "olevat oikeutettuja päivärahaan, vai eivät.

– Ei ole järkevää, että terveydenhuollon työntekijät ympäri maata vastaavat turhiin yhteydenottopyyntöihin. Ne pitää karsia pois, jotta voimme keskittyä sairaiden hoitamiseen.

Pyysimme selvennystä sosiaali- ja terveysministeriön osastopäälliköltä Päivi Sillanaukeelta. Vastaus on selkeä.

– Asia on lainsäädännöllisesti yksiselitteinen. Tartuntapäivärahaa saavat ne, jotka lääkäri on määrännyt karanteeniin.

Karanteenia vastaavissa oloissa olevat eivät siis ole päivärahaan oikeutettuja.

Eduskunta pohtii kuitenkin parhaillaan vaihtoehtoisia tapoja koronaviruksesta aiheutuvien tulonmenetysten korvaamiseksi.

– Valtio hakee nyt periaatteita siihen, kuinka paljon voidaan korvata ihmisille, joita on kehotettu pysymään kotonaan, sanoo Sillanaukee.

Pohdinta on osa valmiuslain valmistelua, jota eduskunta käsittelee parhaillaan.

Pysyvätkö koteihinsa ohjatut kotonaan? "Minusta tuntuu, että ihmiset ymmärtävät tilanteen vakavuuden"

Vuonna 2019 Kelan tartuntatautipäivärahaa sai 120 henkilöä. Keskiviikkoaamuna 18. maaliskuuta hakemuksia oli Kelassa vireillä 320. Koronaan liittyviä tartuntatautipäivärahapäätöksiä on tehty vasta kymmeniä.

Pieniltä tuntuvia lukuja selittää osaltaan se, että karanteenimääräyksen saaminen ei ole yksinkertaista. Koronatestejä tehdään resurssisyistä rajoitetusti, ja tartuntatautilääkäreillä on kädet täynnä muutakin työtä kuin karanteenimääräysten kirjoittaminen.

Se tarkoittaa, että ihmisten on jäätävä koronaa muistuttavien oireiden vuoksi kotiin, mutta koska he eivät pääse koronatestiin, he eivät saa virallista karanteenimääräystä, minkä vuoksi he eivät saa päivärahaa.

Jutta Peltoniemi ei ole huolissaan siitä, että kansalaiset lähtisivät rahan puutteen vuoksi ulos kodeistaan.

– Minusta tuntuu, että ihmiset ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja pysyvät kotona. Ainakin toivon sitä kovasti. Virusta vastaan taisteleminen on kaikkien yhteinen asia.

Yhteiskunnalla on myös monia muita tukia toimeentulonsa menettäneille, Peltoniemi muistuttaa. Näitä ovat esimerkiksi sairauspäiväraha ja viime hädässä toimeentulotuki.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun) työnantaja on velvollinen maksamaan koronan vuoksi kotiin määräämänsä työntekijän palkan, vaikka virallista karanteenimääräystä ei olisikaan.

Lue lisää:

Hallitus velvoitti yli 70-vuotiaat eristäytymään muista – Mitä tarkoittavat “karanteenia vastaavat olosuhteet”?

STM:n asiantuntija vastaa viiteen kysymykseen karanteeneista – "Jossain kohtaa tämä ei ole enää tarpeellista"

Uudellamaalla 130 ihmistä joutuu karanteeniin – kolme uutta koronavirustartuntaa