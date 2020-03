Kirjeenvaihtajalta: Toimittajat joutuivat Kiinan ja Yhdysvaltain ristituleen

Toimittajien valvonta on kiristynyt Kiinassa maassa toimivien ulkomaankirjeenvaihtajien mukaan.

Kiina määräsi tiistaina New York Timesin, Washington Postin ja Wall Street Journalin toimittajia palauttamaan lehdistökorttinsa eli toimilupansa Kiinassa.

Määräys koskee ainakin kolmeatoista toimittajaa. Kiinan mukaan heillä ei ole vastedes lupaa raportoida edes Hongkongista tai Macaulta.

Tämä ei ole mikä tahansa riita. Toimittajat on vedetty tahtomattaan ison valtataistelun pelinappuloiksi. Heitä estetään tekemästä työtään kriittiseen aikaan, kun tiedon nälkä maailmalla on valtava koronavirusepidemian takia.

Kyseessä on viimeisin siirto pitkään jatkuneessa suurvaltojen nokittelussa. Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti äskettäin, että se luokittelee maassa olevat viisi isoa kiinalaismediaa ulkomaanedustustoiksi suurlähetystöjen tavoin, koska Kiinan valtio kontrolloi niitä.

Käytännössä Yhdysvallat näkee nämä toimittajat tiedustelijoiksi tai propagandatyöläisiksi. Mediat saavat jatkaa toimintaansa, mutta niiden henkilökunnasta vaaditaan tarkkoja tietoja.

Muutaman päivän kuluttua tästä ilmoituksesta Kiina sanoi vetävänsä työluvat pois kolmelta Wall Street Journalin toimittajalta Kiinassa. Syyksi kerrottiin lehdessä julkaistu ulkopuolisen kirjoittajan analyysi, josta Kiinan johto loukkaantui.

Tämän jälkeen Yhdysvallat ilmoitti rajaavansa isoimpien kiinalaismedioiden työntekijöiden määrän Yhdysvalloissa yhteensä sataan. Tämä merkitsee potkuja ja mahdollisesti karkotusta 60 henkilölle.

Nyt Kiina teki vastaiskun vetämällä pois lehdistökortit amerikkalaistoimittajilta. Se vaatii myös Time-aikakauslehteä ja NPR-radiokanavaa selvittämään viranomaisille toimintaansa tarkasti – kuin nämä olisivat tiedusteluagentteja.

Valtataistelun pingispelissä on palloteltu myös presidentti Trumpin tviittiä, jossa hän nimitti koronavirusta kiinalaisvirukseksi. Taustalla on myös välirauhaan päättynyt kauppasota ja kiista 5G-verkosta.

Molemmat puolustelevat toimiaan. Yhdysvallat perustelee päätöksiään sillä, että Kiina vaikeuttaa jatkuvasti ulkomaisten toimittajien työskentelyä Kiinassa. Samaan aikaan Valkoinen talo on antanut valtiojohtoisen kiinalaismedian toimia vapaasti Yhdysvalloissa.

Kiinan ulkoministeriö taas ilmoitti toimittajien työlupien poisvetämisen olevan vastatoimi kohtuuttomalle alistukselle, jota Kiinan mediat kohtaavat Yhdysvalloissa. Se uhkasi myös lisätoimilla, jos Yhdysvallat lyö pöytään uusia kortteja. Viheltääkö kumpikaan peliä poikki?

Vaikka toimittajat ovatkin nyt pelinappuloita suurvaltojen pelissä, tilanne valottaa myös ulkomaankirjeenvaihtajien yhä vaikeutuvia työoloja Kiinassa. Ei ole epäilystäkään, etteikö ulkomaisilla toimittajilla olisi hankaluuksia. Se saa myös kysymään, voiko sama tapahtua myös muille ulkomaisille toimittajille ja vaikeutuuko kenttätyö entisestään.

Kiinan ulkomaankirjeenvaihtajien yhdistys FCCC ehättikin nopeasti tuomitsemaan amerikkalaiskirjeenvaihtajien työlupien eväämisen.

Jo tätä ennen viisumin saanti on hankaloitunut. Viime vuoden alusta lähtien 13 toimittajaa on saanut vain korkeintaan puolen vuoden viisumin kerrallaan, kun se tavallisesti on vuoden mittainen.

FCCC:n mukaan lyhyet viisumit näyttävät olevan rangaistus Kiinaa ärsyttäneistä jutuista. Tällaisia ovat esimerkiksi presidentti Xi Jinpingiä kriittisesti katsoneet tai Hongkongin mielenosoituksista tai uiguurivähemmistöstä kirjoitetut jutut.

FCCC julkaisi äskettäin hyytävän raportin. Sen mukaan toimittajia tarkkaillaan ja uhataan viisumin menetyksellä, jos Kiinasta kirjoitetaan kriittisesti. Haastatteluja ja pääsyä kentälle estetään.

Raportin mukaan kiinalaista henkilökuntaa vaaditaan vakoilemaan työnantajaansa. Heitä ja heidän perheitään voidaan uhata. Enemmistö FCCC:n raportin kyselyyn vastanneista sanoi, että työolosuhteet ovat hankaloituneet entisestään.

Kiinan päätös herättää huolta myös Hongkongin autonomiasta.

Kiina ilmoitti, että toimilupansa menettävät toimittajat eivät saa raportoida myöskään Hongkongista ja Macausta. Hongkongin ulkomaankirjeenvaihtajien yhdistys on nyt huolissaan, onko autonominen kaupunki menettämässä itsemääräämisoikeuttaan lehdistönvapauden suhteen.

Kaikki tämä tapahtuu koronavirusepidemian aikaan, kun tiedonvälitykselle on erityisen suuri tarve – erityisesti maasta, josta epidemia alkoi.

New York Timesin päätoimittaja Dean Baquet muistuttikin, että ympäri maailmaa ihmisten terveys ja turvallisuus ovat sidoksissa riippumattomaan raportointiin maailman suurimmista talouksista, joita molempia riivaa virusepidemia.