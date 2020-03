Alppien suosikkikohdetta epäillään satojen koronatartuntojen lähteeksi Pohjoismaissa – tartunnan saaneet suomalaisopiskelijatkin kävivät Ischglissä

Ischglissä sijaitsevan after ski -baari Kitzlochin useilla työntekijöillä todettiin koronavirustartunta.

Korona levisi muun muassa after ski -baarissa, joka on saksankielisessä mediassa ristitty “Viruslingoksi”.

Satojen ihmisten epäillään saaneen koronavirustartunnan pikkuisessa mutta talvisin hiihtoturisteja kuhisevassa alppikylässä Itävallan Tirolissa. Ischglin kylästä koronaa vietiin tuliaisena ympäri Eurooppaa, satoja tartuntoja näyttää päätyneen ainakin Pohjoismaihin ja Saksaan.

Ensimmäisenä Tirolista varoitti Islanti, johon palasi Itävallasta useita koronaviruksen saaneita matkailijoita helmi-maaliskuun vaihteessa. Yhtenä todennäköisenä viruspesäkkeenä on noussut esiin suosittu after ski -baari Kitzloch, jonka useilla tarjoilijoilla on todettu koronavirustartunta.

Tanskalaismatkailija: Tarjoilijat puhaltelivat pilleihin shottitarjottimia kantaessaan

Baarissa lomallaan vieraillut tanskalainen Jenni Carlend kertoo tanskalaisessa Ekstrabladet-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) palanneensa huonovointisena Ischglistä lauantaina 7. maaliskuuta. Carlend sanoo soittaneensa heti viranomaisten koronapuhelimeen, mutta häntä kehotettiin olemaan huoletta.

Maanantaina Tanska nimesi Ischglin riskialueeksi. Samana päivänä vahvistui Carlendin koronavirustartunta.

Kitzloch-baarin menoa Carlend on kuvaillut tanskalaismedioille villiksi. Carlend kertoo, että tarjoilijat kantoivat tungoksessa sadan shotin tarjottimia ja puhalsivat pilleihin raivatakseen tietä pöydillä tanssivan hiihtokansan keskellä.

– Halusin olla mukana menossa, joten lainasin pilliä. Olen myös joskus pussaillut baarissa tyyppiä, jonka terveydentilasta en tiennyt. Ei tämä minusta siis niin outoa ole, Carlend selitti Ekstrabladetille juhlintaansa, jonka takia hän kertoo saaneensa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Pohjoismaissa satoja tartuntoja Itävallasta

Tiistaihin mennessä Norjassa ja Tanskassa noin kolmasosassa tapauksista ja Ruotsissakin viidesosassa tartunnan alkuperäksi on merkitty Itävalta. Vastaavia tartuntoja on runsaasti myös Saksassa, etenkin lounaisessa Baden-Württembergin osavaltiossa sekä Hampurissa.

Suomessa julkisuudessa on kerrottu useista Itävallasta peräisin olevista koronatartunnoista. Tarkkaa tietoa Itävallasta peräisin olevien tartuntojen määrästä ei ollut keskiviikkona saatavilla.

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi viime viikolla, että tartunta oli todettu 17 Oulun yliopiston opiskelijalla. He olivat olleet yhteisellä hiihtoreissulla juuri Ischglissä.

Myös muun muassa koronatartunnan saaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lääkärit olivat matkustaneet Tirolissa.

Tarkkaa tietoa ei ole myöskään alueella epidemian aikana käyneiden suomalaisten määrästä. Ulkoministeriöstä kerrotaan, että matkustusilmoituksen Itävaltaan teki kuluneen kuukauden aikana 140 suomalaista. Ilmoituksissa ei yksilöity oleskelupaikkaa maata tarkemmin.

Tirolin viranomaisia moitittu hitaasta reagoinnista

Tirolin osavaltiojohtoa on kritisoitu voimakkaasti Itävallassa viivyttelystä ensimmäisten varoitusmerkkien jälkeen. Osavaltiosta kotoisin oleva Itävallan talousministeri Margarete Schramböck moitti sunnuntaina tv-haastattelussa sitä, että hiihtokeskusten toiminnan annettiin jatkua viime sunnuntaihin asti.

Itävaltalaislehti Der Standard puolestaan epäili, että Tirolissa on haluttu hyödyntää kaikesta huolimatta hiihtokauden rahakkaat viikot.

– Ahneus ohitti vastuun kansalaisten ja vieraiden terveydestä. Viimeisistä "vahvoista turistiviikoista" haluttiin ottaa kaikki irti, jotta hissiyhtiöiden ja hotellien kassoissa kilisisi, lehti kirjoitti maanantaina (siirryt toiseen palveluun).

Moitteita tuli myös pohjoisrajan takaa Saksasta, jossa Ischgl tunnetaan riehakkaana bilekohteena. Niin Baijerista kuin Baden-Württembergistä tehdään saksalaismedian mukaan säännöllisiä päiväretkiä Ischgliin.

Baden-Württembergin terveysministeri Manne Lucha ei säästellyt tiistaina sanojaan.

– Tirolin after ski -bileet ovat tuoneet tänne suuren ongelman. Meidän ongelmamme ei ole Iran, vaan Ischgl, Lucha sanoi uutistoimisto DPA:n mukaan.

Tirolin osavaltion johto torjuu kritiikin. Osavaltion terveysministeri Bernhard Tilg sanoi tiistaina Itävallan yleisradiolle ORF:lle (siirryt toiseen palveluun), että viranomaiset ovat toimineet täysin oikein ja oikeaan aikaan. Tilgin mukaan myöskään väitteet "hiihtohissilobbareiden" painostukseen taipumisesta eivät pidä paikkaansa. Samoilla linjoilla on Tirolin osavaltiohallitusta johtava Günther Platter.

Saksankielisessä mediassa “Viruslingoksi” ristityn Kitzloch-baarin verkkosivuille ei enää keskiviikkona päässyt, mutta Süddeutsche Zeitungin mukaan tiistaihinkaan mennessä sivuilla ei mainittu sanallakaan baarin henkilökunnassa todetuista tartunnoista.

Näin tapahtumat Ischglissä ja Tirolissa etenivät:

29.2. Islantilainen turistiryhmä matkustaa Ischglistä Münchenin kautta Islantiin. 15:llä heistä todetaan myöhemmin koronavirustartunta.

5.3. Islannin viranomaiset nimeävät Ischglin riskialueeksi ja välittivät tartunnan saaneiden tiedot Tiroliin kontaktien jäljittämiseksi. Tirolin osavaltio kertoo pitävänsä todennäköisempänä, että islantilaiset ovat saaneet tartunnan vasta lennolla, jolla matkusti myös yksi Italiasta tartunnan saanut.

7.3. Tirolin osavaltio ilmoittaa vahvistetusta koronatartunnasta 36-vuotiaalla norjalaismiehellä. Myöhemmin viranomaiset tarkentavat, että kyseessä on Saksan kansalainen, jolla on “norjalainen nimi”. Samana päivänä joukko oululaisopiskelijoita palaa Suomeen hiihtoreissulta Ischglistä.

8.3. Viranomaiset kertovat, että tartunnan saanut on työskennellyt tarjoilijana Kitzloch-nimisessä suositussa after ski -baarissa Ischglissä. Viranomaiset pyytävät yhteydenottoa kaikilta oireilevilta, jotka olivat vierailleet Kitzlochissa edellisten kolmen viikon aikana. Tirolin terveysviranomainen toteaa, että “koronaviruksen tarttuminen baarin asiakkaisiin on varsin epätodennäköistä”.

9.3. Ischglissä paljastuu 15 uutta tartuntatapausta. Viranomaisten mukaan näistä 14 on työskennellyt 36-vuotiaan tarjoilijan “välittömässä läheisyydessä” eli tiettävästi olleet läheisessä kontaktissa lukuisiin asiakkaisiin. 15:nnelläkin tapauksella on yhteys Kitzlochiin.

Osavaltion terveysvirasto toteaa nyt, ettei voida poissulkea islantilaisryhmän koronatartuntojen yhteyttä tapauksiin. Nämäkin olivat käyneet Kitzlochissa.

Tirolin pääkaupungissa Innsbruckissa kerrotaan koronavirustartunnasta, jonka nuori espanjalaisnainen on saanut Innsbruckin yliopiston tiloissa järjestetyissä vaihto-opiskelijoiden juhlissa. Samoista juhlista paljastuu seuraavina päivinä lisää tartuntoja.

Pohjoismaissa terveysviranomaiset, myös Suomen THL, nimeävät Tirolin hiihtokeskukset riskialueeksi.

10.3. Tirolin osavaltio sulkee Kitzlochin, kolme päivää tarjoilijan tartunnan vahvistumisen jälkeen. Viranomaiset määräävät myös muut after ski -baarit suljettaviksi, mutta hiihtokeskusten toiminta saa jatkua.

12.3. Viikko Islannin viranomaisten varoituksen jälkeen kerrotaan, että hiihtokausi Tirolissa keskeytetään ennenaikaisesti. Viimeiset hiihtohissit kuitenkin pysähtyvät vasta kolme päivää myöhemmin sunnuntaina 15. maaliskuuta. Majoituspaikat määrätään suljettaviksi maanantaina 16.3.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa 17 uudesta koronavirustartunnasta. Tartunnan saaneet ovat Ischglissä vierailleita Oulun yliopiston opiskelijoita.

13.3. Tirolissa on todettu 170 koronavirustartuntaa. Kahdessa kolmasosassa tartunnoissa arvioidaan olevan yhteys joko Paznauntal-laaksoon, jossa myös Ischgl sijaitsee, tai St. Anton am Arlbergiin. Useissa tartunnoissa on jokin yhteys Innsbruckin yliopistoon.

Paznauntal ja St. Anton am Arlberg eristetään. Alueille ei saa matkustaa, eivätkä itävaltalaiset saa poistua alueelta. Ulkomaisia matkailijoita sen sijaan kehotetaan matkustamaan kotiin ilman välipysähdyksiä.

18.3. Tirolin osavaltion mukaan Tirolissa on todettu 444 koronavirustartuntaa. Itävallan terveysministeriön mukaan koko maassa tartuntoja on lähes 1 500. Kolme ihmistä on kuollut.

Jutussa käytetyt lähteet: Süddeutsche Zeitung, Der Standard, Stern, ORF, Tirolin osavaltiohallinto, Ekstrabladet sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan terveysviranomaiset

