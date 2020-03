Kauanko aiemmat influenssapandemiat ovat kestäneet? Miten ne eroavat koronasta? Testaa tietosi maailmalla jylläneistä taudeista

Maailmalla on levinnyt useita pandemioita vuosisatojen aikana. Testaa, miten hyvin hallitset niihin liittyvät faktat.

Pandemioita on ollut ennenkin. Esimerkiksi ruttoa ja koleraa on ollut maailmassa jo kauan ennen ajanlaskun alkua.

Rutoista parhaiten tunnetaan 1300-luvulla alkanut musta surma.

Kolera sai alkunsa todennäköisesti Intiasta. Ensimmäinen kolerapandemia lähti liikkeelle 1800-luvun alussa. Se saapui 1831 Suomeen idästä. Sitä verrattiin mustaan surmaan, koska se oli niin järkyttävä.

Näiden kahden bakteerin aiheuttaman pandemian jälkeen seuraava suuri pandemia oli vuosina 1918–1920 riehunut espanjantauti.

Nyt käsillä olevaa koronaviruspandemiaa on verrattu nimenomaan espanjantautiin. Yhtäläisyyksiä on, mutta monissa suhteissa tilanne on varsin erilainen.

Jo ennen espanjantautia maailmassa oli koettu Venäjältä alkanut influenssapandemia 188–991. Espanjantaudin jälkeen pandemioita ovat olleet aasialainen 1957–58, hongkongilainen 1968–69, moskovalainen 1977 ja sikainfluenssa 2009–10.

Testaa kuinka hyvin tunnet näiden pandemioiden tapahtumia.

