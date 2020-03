Jos korona lähtee leviämään Afrikan slummeissa, jäljet voivat olla tuhoisat – väestön nuoruus kuitenkin suojaa

Afrikassa pestään nyt käsiä korkealla tasolla. Alkuviikosta useat afrikkalaiset johtajat julkaisivat sosiaalisessa mediassa videoita itsestään pesemässä käsiä.

Johtajien puitteet käsienpesuun ovat kuitenkin hieman erilaiset kuin suurimmalla osalla kansalaisista.

Afrikan heikko terveydenhuolto on huolettanut jo ennen koronaviruksen leviämistä.

Nyt pelätään, että jos virus pääsee jylläämään esimerkiksi tiheään asutuissa slummeissa Nairobissa, Kinshasassa ja Addis Abebassa, jälki tulee olemaan rumaa.

Näissä oloissa puhdas vesi on vähissä, eikä sosiaalinen eristäytyminen onnistu, kun yhdessä asunnossa asuu kymmenen ihmistä. Sen lisäksi Afrikassa on enemmän HIV- ja tuberkuloosi-tapauksia kuin muualla maailmassa.

Kenian joukkoliikenteen operaattorit desifioivat matkustajien kädet ennekuin matkustajat astuvat sisään. Daniel Irungu / EPA

Afrikka on viimeisimpiä mantereita, jonne korona pääsi leviämään. Muutamassa päivässä tunnelma vaihtui nopeasti, ja käsidesit loppuivat esimerkiksi Nairobin suurista kaupoista.

Monet johtajat myös tajusivat tilanteen vakavuuden, ja sekä Kenia että Etelä-Afrikka ilmoittivat rajojen sulkemisesta tartunta-alueilta tulleilta jo sunnuntaina. Useat muut maat ovat myös rajoittaneet maahantuloa ja sulkeneet koulunsa ja kirkkonsa.

Tartuntoja on silti jo yli 30:ssä Afrikan maassa.

"Tikittävä aikapommi"

Pitkään pelättiin, että virus tulisi kiinalaisten mukana, koska Afrikkaan matkustaa paljon kiinalaisia. Sen sijaan ensimmäiset tartunnat olivat peräisin Euroopasta, ja nyt suuri osa uusista tartunnoista on jäljitetty Euroopassa tai Yhdysvalloissa liikkuneisiin ihmisiin.

Etelä-Afrikassa todettiin kuitenkin keskiviikkona, että virus leviää jo maan sisällä. Maassa on 116 tartuntaa, koko Afrikassa jo satoja. Toistaiseksi koronatartuntoja kuvastavia punaisia palleroita (siirryt toiseen palveluun) löytyy Afrikassa kuitenkin verrattain vähän muuhun maailmaan verrattuna. Se voi kuitenkin muuttua pian.

Data-analyytikko Bruce Basset Univerity of Cape Townissa sanoo Science-lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että virus leviää todennäköisesti hiljaisesti jo monessa maassa. Basset on seurannut viruksen leviämistilastoja tammikuusta alkaen.

– Pelkään, että tämä on tikittävä aikapommi, hän sanoo Science-lehdelle.

Afrikan valtioilla on kuitenkin moneen muuhun maanosaan verrattuna paljon kokemusta laajojen epidemioiden käsittelemisessä.

Monet maat perustivat Länsi-Afrikan ebolaepidemian aikaan pandemian varalle julkisen terveydenhuollon instituutioita. Afrikan unioni puolestaan perusti tautiviraston, jonka tehtävänä on koordinoida mantereenlaajuisesti taisteluita epidemioita vastaan.

Afrikka heräsi nytkin nopeasti koronaviruksen uhkaan. Nyt yli 40 maassa on valmius testata virusta. Kun tauti levisi Kiinassa, testaaminen oli mahdollista vain kahdessa Afrikan maassa.

Terveydenhuoltosektori on edelleen kuitenkin alirahoitettu ja alimitoitettu. Tämä yhdistettynä tiheään asutukseen ja huonoon sanitaatioon voi olla tuhoisaa.

Esimerkiksi 50 miljoonan asukkaan Keniassa on vain 130 teho-osastopaikkaa ja noin 200 erikoistunutta teho-osasto-hoitajaa.

Taloudet kärsivät, köyhyys voi lähteä nousuun

Afrikkalaisten maiden rajojen sulkeminen osoitti kuitenkin, kuinka vakavissaan maat ottavat koronaviruksen aiheuttaman uhan. Etelä-Afrikka on mantereen suosituimpia turistikohteita, ja Keniassa noin joka kymmenes työpaikka liittyy turismiin.

– Kun turismi tyrehtyy, massoittain ihmisiä jää työttömiksi. Suuri osa heistä on matalampaa keskiluokkaa, joille tuojen menetys tarkoittaa pahimmillaan köyhyyteen putoamista, sanoo ekonomisti Minna Kuusisto kehitysrahoituslaitos Finnfundista.

Kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin ekonomisti Minna Kuusisto. Finnfund

Huoli koronaviruksen vaikutuksesta Afrikan maiden talouksiin oli vakava jo ennen taudin leviämistä Kiinan ulkopuolelle. Afrikalla on tiheää yhteistyötä Kiinan kanssa, ja monet maat ovat riippuvaisia kiinalaisista tuotteista.

– Ensimmäiset vaikutukset Afrikkaan tulivat jo siinä vaiheessa, kun epidemia lähti liikkeelle. Etenkin vientiyritykset kärsivät maailmankaupan hiipumisesta, Kuusisto toteaa.

Monen yrityksen tuotanto maailmanlaajuisesti häiriintyy nyt, kun toimitukset ulkomailta viivästyvät. Afrikkaa suojaa se, etteivät yritykset ole vielä kovin kansainvälisesti verkostoituneita, Kuusisto sanoo.

Sen sijaan afrikkalaiset maat ovat tuotantoketjun alkupäässä, ja tuottavat paljon raaka-aineita, kuten öljyä ja metalleja. Nigeria ja Angola kärsivätkin nyt öljyn hinnanlaskusta.

Nyt pandemian keskus on siirtynyt Kiinasta Eurooppaan, ja EU on Afrikan suurin kauppakumppani. Suurten EU-maiden vakava epidemiatilanne vaikuttaa väistämättä kauppaan ja investointeihin.

Kun tuotteiden kokonaiskysyntä laskee, hinnatkin laskevat. Laaja kirjo afrikkalaisista maista tulee kärsimään tästä.

Sen lisäksi, että Afrikkaan tulee pula ihmisille tärkeistä käyttötavaroista, myös rakennusmateriaaleista tulee pula. Mantereella on meneillään monta suuren luokan infrastruktuurihanketta.

– Rautatiet ja sillat ovat tietenkin kriittisessä osassa tavallisten ihmisten elämänlaadun parantamisessa. Sen lisäksi viivästyneet hankkeet tarkoittavat, ettei Afrikan liiketoimintaympäristö kehity, vaan pysyy heikkona, Kuusisto analysoi.

Kenialaiset miehet desifioivat kätensä ennenkuin poistuvat kirkosta Nairobissa 13. maaliskuuta. Daniel Irungu / EPA

Korona voi tuoda myös mahdollisuuksia

Koronakriisi osoittaa, kuinka tärkeä yhteystyö kehittyvien maiden kanssa on, Kuusisto sanoo.

Afrikassa on paljon sairauksia, joihin ihmiset ovat kuolleet pitkiä aikoja. Niitä on kuitenkin ollut helpompi sivuuttaa, koska ne eivät suoraan ole uhanneet länsimaita.

Koronaviruspandemia osoittaa, että sairauksia ei voi nähdä vain yhden mantereen riesana.

– Globaali järjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Niin kauan kuin virusta on jossain, niin se on riski myös meille. Jos tätä ei pysäytetä Afrikassa, tätä ei pysäytetä missään, Kuusisto sanoo.

Afrikkaa koskevat megatrendit, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, väestönkasvu ja nuorten suuri määrä eivät tule häviämään minnekään koronaviruksen myötä.

Afrikka on edelleen tulevaisuuden manner ja siinä on valtavasti potentiaalia, Kuusisto sanoo.

Vaikka koronaviruksen jälkeistä aikaa on tässä vaiheessa vaikea edes kuvitella, Kuusisto näkee, että siitä voi seurata jotain hyvääkin.

– Tässä näkyy, miten paljon pystymmekään tekemään etänä. Se tarkoittaa sitä, että Afrikkaakin voitaisiin hyödyntää etätyössä meillä. He ovat samalla aikavyöhykkeellä Euroopan kanssa.

Se voisi tarkoittaa lisää työpaikkoja Afrikassa ja pienempää muuttopainetta Eurooppaan.

Myös mantereen nuoruus saattaa olla koronassakin hyödyksi. Afrikassa mediaani-ikä on alle 20, ja vain noin kolme prosenttia asukkaista on yli 65-vuotiaita. Koronavirus on iskenyt erityisen kovaa juuri ikäihmisiin.

