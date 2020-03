Ylen tiedot: Puolustusministeriö haluaa jatkaa kansliapäällikkö Jukka Juustin kautta vuodella hävittäjähankinnan vuoksi

Puolustusministeriö haluaa jatkaa nykyisen kansliapäällikkönsä määräaikaista kautta vuodella kesken olevan hävittäjähankinnan vuoksi.

Ylen tietojen mukaan puolustusministeriö esittää torstaina valtioneuvoston istunnossa, että kansliapäällikkö Jukka Juusti jatkaisi virassaan vielä vuoden ajan nykyisen määräajan päättymisen jälkeen. Perustelu esitykseen on hävittäjähankintojen loppuunsaattaminen.

Jukka Juustin kausi olisi päättymässä ilman jatkokautta vuoden lopussa. Jos valtioneuvosto hyväksyy puolustusministeriön esityksen, Juustin kausi kansliapäällikkönä päättyisi vuoden 2021 lopussa.

Laki mahdollistaa kansliapäällikön määräaikaisen viran jatkamisen korkeintaan vuodella, jos jatko on työnantajan edun mukaista.

Suomen on määrä päättää Ilmavoimien hävittäjähankinnasta ensi vuonna. Jos Juustin kautta jatkettaisiin vuodella, hän ehtisi olla virassa hävittäjäpäätöksen ajan.

Koska määräaikaisuuden jatkaminen on tarkoitus päättää huomenna torstaina valtioneuvoston istunnossa, oletettavaa on, että Juusti on valmis jatkamaan virassa. Jukka Juusti täyttää 65 vuotta tämän vuoden aikana.

Hävittäjähankinta on 10 miljardin euron päätös

Suomi korvaa hävittäjähankinnalla nykyiset Hornet-hävittäjät. Uusien hävittäjien hankintahinta on kymmenen miljardia euroa.

Uudeksi hävittäjäksi on ehdolla viisi lentokonetta. Ehdokkaat ovat yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, ranskalainen Rafale, ruotsalainen Gripen E sekä yhdysvaltalaiset Super Hornet ja F-35 Lightning.

