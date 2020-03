Olli Mustosesta Turun filharmonisen orkesterin uusi taiteellinen johtaja

Pianisti, kapellimestari ja säveltäjä Olli Mustonen on valittu Turun filharmonisen orkesterin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Valinta tehtiin Turun kulttuurilautakunnassa keskiviikkoiltana.

Mustonen on 52-vuotias. Hän on tehnyt pitkän kansainvälisen uran musiikkimaailmassa.

Mustonen aloittaa tehtävässään 1.1.2021. Kauden kesto on kolme vuotta, ja sopimukseen kuuluu kaksi optiovuotta.

Jatkaa pianon ääressä

Nimityksen myötä Mustonen johtaa orkesterin taiteellista suunnittelua.

Tulevilla kausilla Olli Mustonen johtaa orkesteria ja työskentelee orkesterin kanssa monipuolisesti myös pianistin ja säveltäjän roolissaan.

Mustonen on kaupungin mukaan suosittu taiteilijavieras Turussa, ja yhteistyöllä Turun filharmonisen orkesterin kanssa on pitkät juuret. Edellisen kerran Mustonen esiintyi TFO:n kanssa marraskuussa 2019.

– Meillä on Turun orkesterin kanssa pitkä yhteinen historia, olemmehan tehneet yhteistyötä eri muodoissa jo yli 35 vuoden ajan. On aina yhtä kohottavaa ja inspiroivaa palata johtamaan TFO:ta. Tuntuu, että puhumme samaa musiikillista kieltä, ymmärrämme toisiamme, ja että yhteistyömme jatkuu aina siitä, mihin edellisellä kerralla jäimme, Mustonen sanoo.

Filharmonisen orkesterin intendentti Maati Rehor kuvaa Mustosta "Turun uudeksi aarteeksi".

Yhteistyötä maailman ympäri

Viime kausina Mustonen on esiintynyt mm. Lontoon sinfoniaorkesterin, Mariinski-teatterin orkesterin ja New Yorkin filharmonikkojen solistina. Kapellimestarina hän on viime vuosina tehnyt yhteistyötä mm. Jerusalemin sinfoniaorkesterin ja useiden eurooppalaisten orkesterien kanssa.

Perustamansa Helsingin Festivaaliorkesterin kanssa hän on tehnyt kiertueita Keski-Euroopassa, Japanissa ja Kiinassa.

Mustonen on valittu vuoden 2019 Hindemith-musiikkipalkinnon saajaksi. Mustonen on palkittu myös Suomen kulttuuriministeriön Suomi-palkinnolla, ja hänelle on myönnetty Suomen Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia -mitali vuonna 2003.

