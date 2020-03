Suomalaisasiantuntija koronan tarttumisesta ilmateitse: tutkimustulos ei liity arkielämän tilanteisiin

Amerikkalaistutkijoiden tiistaina julkaisemien tulosten mukaan pandemian nyt aiheuttava koronavirus SARS-CoV-2 voi levitä usean tunnin ajan ilmateitse, aerosoleina.

Suomalaisasiantuntijan mukaan The New England Journal of Medicinessa julkaistu tutkimustulos (siirryt toiseen palveluun) ei liity tavallisiin arkielämän tilanteisiin. Evoluutiobiologi Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta arvioi, että tutkimustulos sopii samaan linjaan kuin aiemmat koronaviruksesta saadut tiedot.

– Arkielämään se ei vaikuta. Arkielämässä ihminen ei saa sitä virusta ulos itsestään aerosolin muodossa. Se liittyy enemmänkin terveydenhoitoon silloin, jos tehdään toimenpiteitä, esimerkiksi intubointi. Sellaisissa tilanteissa on mahdollisuus, että nämä virukset muuttuvat aerosolien muotoon, Tuomas Aivelo sanoo.

Ilmateitse tapahtuva aerosolitartunta on eri asia kuin aivastamisen tai yskimisen kautta tapahtuva pisaratartunta. Pisaratartunta vaatii lähikontaktin, josta koronan yhteydessä on paljon puhuttu. Pisarat ovat painavia ja kulkeutuvat yleensä parin metrin säteelle. Aerosolitartunnassa tartunta voi sen sijaan tapahtua etäämmälle ja pidemmän aikaa.

Esimerkiksi tuhkarokko tarttuu ilmateitse ja on siksi erittäin helposti tarttuva.

Virus säilyi pisimpään muovipinnoilla ja ruostumattomalla teräksellä

Amerikkalaistutkimus vahvistaa aiempia tietoja siitä, että pandemian nyt aiheuttava koronavirus SARS-CoV-2 toimii melko samalla tavalla kuin vuosituhannen alussa sars-epidemian aiheuttanut SARS-CoV-1.

Tutkimuksessa saatiin myös entistä tarkempaa tietoa pandemian aiheuttaman koronaviruksen säilymisestä pinnoilla. Tutkijoiden mukaan nyt julkaistuissa tuloksissa saattaa kuitenkin vielä olla puutteita.

Neljästä pinnasta virus säilyi tartuttamiskykyisenä pisimpään, 2–3 vuorokautta, muovilla ja ruostumattomalla teräksellä. Kartongilla virus säilyi tartuttamiskykyisenä yhden vuorokauden ajan ja kuparilla neljä tuntia.

Viruksen määrä kuitenkin romahtaa pinnoilla nopeasti. Viruksen tartuttamiskykyisenä pinnoilla säilyminen ei kerro suoraan sairastumisriskistä.

– Ei tiedetä tarkkaan, mikä on tartuttava annos, Tuomas Aivelo sanoo.

Aivelon mukaan tutkimustulos vahvistaa edelleen käsien pesemisen merkitystä, mitä on korostettu paljon.

– Pesemällä saamme pois käsistämme sen, mitä mahdollisesti tarttuu paikoissa, missä monet ihmiset liikkuvat. Esimerkiksi ovenkahvoista tai bussien tangoista, joista tartutaan kiinni.

