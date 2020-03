Miten pääministeri kommentoi poikkeusoloja ja työmarkkinajärjestöjen pelastuspakettia? Katso Sanna Marinin haastattelu suorana A-studiossa klo 21.05

Hallitus on päättänyt tällä viikolla poikkeuksellisen kovista toimista koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi. Koulut on suljettu, yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet on kielletty ja rajojen henkilöliikennettä rajoitettu.

Mitä kansalainen saa tässä tilanteessa tehdä ja mitä ei? Muun muassa tähän vastaa pääministeri Sanna Marin (sd.) A-studion haastattelussa keskiviikkona.

Lisäksi Marinin odotetaan kommentoivan työmarkkinajärjestöjen tämänpäiväistä esitystä yritysten ja työpaikkojen pelastuspaketiksi.

Voit katsoa lähetyksen suorana Yle TV1:ssä tai Areenassa kello 21.05 alkaen.