Merkel vetoaa saksalaisiin, jotta he noudattaisivat rajoituksia – vertaa koronakriisin vaatimaa solidaarisuutta toiseen maailmansotaan

Saksan liittokansleri Angela Merkel vetoaa televisiopuheessaan saksalaisiin, jotta he noudattaisivat uusia sosiaalista elämää tiukasti rajaavia määräyksiä.

Merkelin nauhoitettu puhe näytetään Saksan televisiossa kello 20.20 alkaen, mutta uutistoimistot ovat jo kertoneet puheen ydinkohdista.

– Tilanne on vakava. Ottakaa se vakavasti. Sitten Saksan yhdistymisen, ei, sitten toisen maailmansodan maamme ei ole kohdannut haastetta, joka riippuisi yhtä paljon kollektiivisesta solidaarisuudestamme, Merkel sanoo puheessaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

On poikkeuksellista, että Merkel puhuu suoraan saksalaisille. Perinteisiä uudenvuodenpuheita lukuun ottamatta hän ei ole tätä ennen pitänyt televisiopuhetta yli 14 vuoden valtakautensa aikana.

Saksassa on todettu jo yli 10 000 koronatartuntaa. Kuolleita on 27. Esimerkiksi Italiaan verrattuna kuolleisuus on Saksassa vielä matala, mutta kuolleisuuden odotetaan kasvavan epidemian edetessä.

Saksan viranomaiset ilmoittivat keskiviikkona, että hotelleja, kuntoutuskeskuksia ja julkisia tiloja on tarkoitus muuntaa sairaaloiksi, joissa voidaan hoitaa covid-19-potilaita, joilla on lievempiä oireita. Näin on tarkoitus vapauttaa varsinaisista sairaaloista tilaa vakavammin sairastuneille.

Aiemmin tänään ensimmäinen kaupunki Saksassa julisti ulkonaliikkumiskiellon hidastaakseen koronavirusepidemiaa. Mitterteichin pikkukaupunki sijaitsee eteläisessä Baijerissa lähellä Tshekin rajaa. Ulkonaliikkumiskielto kestää 2. huhtikuuta saakka, ja sen aikana ihmiset saavat käydä töissä, ruokakaupassa ja apteekissa.

Saksassa koulut ja päiväkodit ovat valtaosin kiinni, samoin kuin vapaa-ajanviettopaikat. Ravintolat saavat olla auki lyhennetyin aukioloajoin.

Lähteet: AFP, Reuters