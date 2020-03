Herätys: Miksi koronavirus sulki rajat, Afrikassa tikittää korona-aikapommi, kuljettajien työaikaa halutaan lisätä, aurinko näyttäytyy

Suomi palautti rajatarkastukset

Suomi on palauttanut rajatarkastukset kaikille rajoilleen keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Rajat ylittävää henkilöliikennettä alettiin rajoittaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Muutos tarkoittaa sitä, että rajanylittäjät otetaan tarkastukseen ja henkilöpaperit on näytettävä kaikilla rajoilla. Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta tästä artikkelista.

Mikä tekee koronasta erityisen vaarallisen?

Tiina Jutila / Yle

Miksi juuri koronavirus sulkee valtioiden rajat ja ihmiset koteihinsa? Rajoitustoimet ovat poikkeuksellisen voimakkaita halki maailman, vaikka isoja tartuntatauteja on ollut ennenkin. Professorit kertovat, mikä tekee tästä pandemiasta erityisen verrattuna aiempiin.

Jos korona lähtee leviämään Afrikan slummeissa, jäljet voivat olla tuhoisat – väestön nuoruus kuitenkin suojaa

Kenian joukkoliikenteen operaattorit desifioivat matkustajien kädet ennekuin matkustajat astuvat sisään. Daniel Irungu / EPA

Koronaa esiintyy nyt yli 30 afrikkalaisessa maassa. Terveydenhuoltosektori on alirahoitettu ja alimitoitettu. Tämä yhdistettynä tiheään asutukseen ja huonoon sanitaatioon voi olla korona-aikana tikittävä aikapommi.

SKAL vaatii lepoaikojen lyhentämistä, jotta välttämättömät kuljetukset voidaan turvata

Tiina Jutila / Yle

SKAL esittää, että kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevia säädöksiä lievennettäisiin poikkeustilan aikana. Se tarkoittaa, että yhdellä kuljettajalla voisi teettää enemmän työtä kuin tällä hetkellä.

SKAL on jo esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle ajo- ja lepoaikoja koskevan asetuksen muuttamista.

Euroopan keskuspankki aloittaa hätärahoituksen

Daniel Roland / AFP

Euroopan keskuspankki (EKP) aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, kertoo pankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto.

Pankki alkaa ostaa markkinoilta sekä yksityisen että julkisen sektorin lainoja. Ohjelma kestää siihen saakka, kunnes koronaviruspandemia on ohi, mutta vähintään vuoden loppuun asti.

Sää poutaantuu

Anssi Vähämäki / Yle

Pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Lapissa yksittäiset lumikuurot ja etelämpänä maassa yksittäiset vesi- tai räntäkuurot ovat mahdollisia. Monin paikoin aurinko näyttäytyy ja on poutaa. Lämpötila on päivällä 0...+8 ja Lapissa 0...-10 astetta. Lapissa tuuli on jo kääntynyt pohjoiseen ja sieltä alkaa virrata maahamme kylmempää ilmaa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilla.