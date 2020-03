Yhdysvaltain onneton äitiysterveydenhuolto vei Marco Mentionilta vaimon ja lastensa äidin: ”25 sekuntia hoitoa ja kassalle”

Yhdysvallat on kehittyneistä teollisuusmaista ainoa, jossa äitiyskuolemat ovat viime vuosina lisääntyneet. Erityisesti mustat naiset ovat vaarassa.

MYRTLE BEACH, ETELÄ-CAROLINA

Palovaroitin piippaa tasaisin väliajoin Mentionin perheen omakotitalossa Etelä-Carolinassa. Isä Marco Mention pyörittää kolmilapsisen perheen arkea yksin eikä tekemättömien töiden lista ole ulottunut vielä palovaroittimen patterin vaihtoon.

Arjen järjestys keikahti Mentioneilla päälaelleen, kun perheenäiti YoLanda kuoli vain muutama päivä kolmannen tyttären syntymän jälkeen. Paikoin kaoottistakin yksinhuoltajan arkea Mentionilla on nyt takanaan lähes viisi vuotta.

– Jouduin silmänräpäyksessä opettelemaan monia asioita, joista en tiennyt mitään, kuten vaikkapa ruoanlaiton. Vaimoni suuri rakkaus oli laittaa ruokaa.

Mention kertoo yhä vastaan tulevan itselleen täysin vieraita tilanteita. Hän joutuu tuolloin kysymään neuvoja muilta äideiltä vaikkapa lasten vaatekokomitoituksesta. 12-vuotiaalle esikoiselle Shawdelle pitäisi kohta ostaa rintaliivejä, eikä isä tiedä niistäkään mitään.

Serenity Mention ja muut tyttäret auttavat isäänsä kotitöissä. Paula Vilén / Yle

– Tilanne muuttui niin äkkiä, ja yritin kerätä palaset kasaan nopeasti. Olin henkisesti täysin rikki, Mention kertoo keittiössään Etelä-Carolinassa.

Perheen kuopus Serenity täyttää pian viisi. Isää surettaa, että hänen vaimolleen ei siunattu mahdollisuutta iloita kuopuksestaan sairaalan ulkopuolella.

– Olimme ajatelleet, että meillä on nyt paketti kasassa. Uusi vauva ja uuden elämän alku sylissä, Mention sanoo rauhallisesti.

Paketti kuitenkin hajosi, kun YoLanda Mentionista tuli yksi lähes 700:sta vuosittain Yhdysvalloissa kuolevasta äidistä. Tuoreen tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2018 Yhdysvalloissa kuoli 658 naista raskauden tai synnytyksen aikana tai kuuden viikon sisällä synnytyksestä.

Äitiyskuolemia on Yhdysvalloissa 17,4 jokaista sataa tuhatta synnytystä kohden. Hyvästä äitiysterveydenhuollosta tunnetussa Suomessa vastaava luku on kolme (siirryt toiseen palveluun).

Riskiraskaus jäi huomioon ottamatta

YoLanda Mentionilla oli jo perheen esikoista odottaessaan todettu raskausmyrkytys. Myös kuopuksen odotusaikana verenpaine oli koholla ja sitä varten oli määrätty verenpainelääkitys. Selvästä riskiraskaudesta huolimatta sairaala päästi Mentionin synnytyksen jälkeen kotiin normaalisti.

Mutta hän oli ehtinyt hädin tuskin astua kotikynnyksen yli, kun päätä alkoi raastavasti särkeä. Mentionit mittasivat verenpaineen. Se oli jatkanut nousemistaan.

– Päätimme, että YoLanda ottaa verenpainelääkkeen ja katsotaan auttaako se. Lähdin kirkolle johtamaan kuoroa, mutta pian vaimoni soitti, että olo vain huononee.

Marco Mention lähti kirkosta siltä seisomalta ja kiiruhti kotiin. Isoäiti jäi lapsenvahdiksi, kun pariskunta ajoi sairaalaan ensiapuun. Siellä valiteltiin kiirettä ja petipaikkojen puutetta, eikä Mentionin vaimon tilannetta pidetty kiireellisenä.

– Kerroin heti vastaanottovirkailijalle, että vaimoni on juuri samana aamuna kotiutunut synnytyssairaalasta, ja nyt verenpaine on kohonnut ja päätä särkee. Meidät kehotettiin rekisteröitymään ja käymään odotushuoneeseen odottamaan.

Puolen tunnin kuluttua potilaiden kiireellisyysarvion tekevä hoitaja tuli ja mittasi YoLanda Mentionin verenpaineen. Luvut huitelivat vaarallisissa korkeuksissa 209/117. Normaalina verenpaineena pidetään ylä- ja alapaineen lukemia 130/85.

Mentionin vaimo valitti erityisesti pään toisen puolen kovaa kipua. Hänet vietiin aivokuvaukseen, mutta siinä ei paljastunut mitään aivoinfarktiin viittaavaa. Mentionit laitettiin odottamaan vastaanottoaulaan lääkäriä, jonka luvattiin palaavan pian.

Viiden tunnin odotus ennen lisätutkimuksia

Lääkärin odotusta kesti viitisen tuntia. Tuona aikana YoLanda Mentionin olo heikkeni silmin nähden. Hän alkoi hikoilla ja oli lopulta niin kuumissaan, että alkoi riisua vaatteitaan. Hän ei myöskään jaksanut kannatella enää päätään, vaan nojasi mieheensä.

Marco ja YoLanda Mention ehtivät olla naimisissa yli kymmenen vuotta. Kirkko ja musiikki yhdistivät pariskuntaa. YoLanda lauloi solistina Marcon johtamassa kirkkokuorossa. Paula Vilén / Yle

– Kävin paukuttamassa vastaanottotiskiin tuona aikana useamman kerran ja kysymässä, mikä ihme tässä maksaa. Vaimoni olo huononee koko ajan.

Kun YoLanda Mention lopulta pääsi lisätutkimuksiin, hän ei enää pysynyt jaloillaan ilman miehensä tukea. Heidät saateltiin vastaanottohuoneeseen. Matkalla he ohittivat useamman tyhjän, potilaita odottavan huoneen, vaikka heille oli valiteltu vapaiden huoneiden vähyyttä.

Marco Mention huomasi, että sairaalahuoneessa vaimon tajunnantila heikkeni nopeasti. Hän ei enää vastannut kysymyksiin, toisti vain useamman kerran päässä jyskyttävän.

Mention juoksi hakemaan hoitajaa.

– Olin menettää järkeni, kun paikalle tullut hoitaja kyseli vaimoltani, onko hänellä ollut koskaan raskausmyrkytystä ja muita terveyskysymyksiä, jotka olisi pitänyt esittää jo viisi tuntia aiemmin, Mention sanoo.

YoLanda Mention ei kyennyt vastaamaan hoitajalle, ja hänet kiidätettiin toiseen aivokuvaan. Sinne mennessä tuore äiti sai niin pahan kouristuskohtauksen, että hänet nukutettiin.

– Sen jälkeen en nähnyt vaimoani enää hereillä, Mention muistelee dramaattisia hetkiä.

Laaja-alainen aivoverenvuoto johti kuolemaan

Seuraavassa aivokuvauksessa paljastui YoLanda Mentionin pään jyskytyksen syy: aivoissa oli laaja-alainen verenvuoto. Hänet vietiin välittömästi leikkaukseen. Leikkaus sujui odotettua paremmin, vuoto saatiin tyrehtymään.

Leikkauksen tehnyt kirurgi oli kuitenkin huolissaan mahdollisesta leikkauksen jälkeisestä aivojen turvotuksesta. Huoli osoittautui aiheelliseksi.

– Aivot turposivat turpoamistaan, eikä niille lopulta enää ollut tilaa. Kolme päivää leikkauksesta hän oli aivokuollut, Mention sanoo ja hiljenee.

Yläkerrasta kuuluu palovaroittimen piippaus.

Mentionin vaimo YoLanda rakasti ruoanlaittoa, hänen kuolemansa jälkeen Marco Mention on opetellut tekemään ruokaa. Paula Vilén / Yle

”Äitiysterveydenhuollossa rasismia!”

Kansanterveyden ja terveydenhuollon asiantuntijat ja tutkijat muun muassa Harvardin yliopistossa (siirryt toiseen palveluun) ovat jo vuosia varoittaneet Yhdysvaltain äitiysterveydenhuollon ongelmista. Se palovaroitus on kuitenkin jäänyt poliittisilta päätöksentekijöiltä näihin päiviin asti kuulematta.

Kongressi on vasta nyt havahtunut Yhdysvaltain äitiysterveydenhuollon ongelmiin. Tilannetta on luonnehdittu jo kriisiksi. Ainoana kehittyneenä teollisuusmaana Yhdysvalloissa äitiyskuolemien määrä on kahden viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt. Maailman mitassakin Yhdysvallat kulkee vastavirtaan, sillä maailmalla äitiyskuolemat ovat Maailman terveysjärjestön mukaan olleet vuosituhannen alusta laskussa. (siirryt toiseen palveluun)

Yhdysvallat on Maailman terveysjärjestön äitiyskuolemia mittaavassa tilastossa Venäjän jälkeen 55. sijalla (siirryt toiseen palveluun), Ukrainaa ennen. Kymmenen vauraan teollisuusmaan listalla Yhdysvallat pitää perää. Tilanne on kongressiedustaja Alma Adamsin mukaan häpeällinen.

Kongressiedustaja Alma Adams sanoo Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmässä olevan rasismia, minkä vuoksi mustilla äideillä on moninkertainen riski kuolla valkoisiin verrattuna. Paula Vilén / Yle

Demokraattiedustaja Adamsin johdolla kongressissa esiteltiin hiljattain yhdeksän lain paketti äitiysterveydenhuollon parantamiseksi. Lakipaketin keskiössä on huomio, että erityisesti mustat äidit ovat vaarassa.

– Mustien synnyttävien naisten riski kuolla on neljä, jopa kuusi kertaa suurempi kuin valkoisten sosioekonomisesta tilanteesta ja sairausvakuutuksen laadusta riippumatta. Tilanne on hyvin vakava ja sille pitää tehdä jotain, Adams sanoi Ylelle lakipaketin esittelytilaisuudessa maaliskuun alkupuolella.

Yhdysvaltain terveysviraston mukaan (siirryt toiseen palveluun) mustia äitejä kuoli vuosina 2011–2014 sataa tuhatta kohden peräti 40. Valkoisilla äideillä vastaava luku oli 12,4.

Lakipaketti äitien tilanteen parantamiseksi esiteltiin samoihin aikoihin myös senaatissa. Sen näkyvä puolestapuhuja, demokraattisenaattori Kamala Harris sanoi mustien äitien kohtaavan vähättelyä.

– Mustia äitejä ei oteta tosissaan. Meidän on tunnustettava ikävät tosiasiat: meidän terveydenhuoltojärjestelmässämme on rasistisia ennakkoluuloja. Muistakaapa vaikka Serena Williams, senaattori Harris kehotti lakipaketin julkistustilaisuudessa.

Tennistähti ja olympiavoittaja Williams oli vähällä kuolla synnytyksen jälkeen keuhkoveritulppaan ja sen jälkeisiin komplikaatioihin. Hän on rinnastanut kokemuksensa (siirryt toiseen palveluun)muihin mustiin äiteihin. Williams on kertonut Vogue-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hoitaja ei ottanut häntä vakavasti, vaikka hän kertoi hengitysvaikeuksista ja epäili itse keuhkoveritulppaa.

Kongressissa käsitellään parhaillaan lakipakettia, jonka esittelijät uskovat parantavan Yhdysvaltain muihin läntisiin teollisuusmaihin verrattuna huonoa äitiysterveydenhuoltoa. Paula Vilén / Yle

Ultraääni ja kassalle

Marco Mention tunnistaa ongelman. Heillekin syntyi jo odotusaikana terveystarkastuksissa vaikutelma, ettei heistä välitetty. YoLanda Mention ei ollut erityisseurannassa, vaikka hänen odotuksessaan olivat kaikki riskiraskauden merkit. Varoituskellojen olisi pitänyt soida yhtä kovaa kuin patterinvaihtoa vaativa palovaroitin nyt Mentionin kotona.

Mentionin mukaan raskauden ajan terveystarkastukset olivat rutiininomaisia. Gynekologi teki ultraäänitutkimuksen, kuunteli vauvan sydänäänet ja todettuaan kaiken olevan kunnossa tarkastus oli ohi. Lisäkysymyksiä äidin voinnista ei esitetty.

– Se oli 25 sekunnin terveydenhoitoa. Ei otettu verenpainetta, eikä ollut minkäänlaista tutkimuksellista otetta. Vaimoani kehotettiin vain jatkamaan verenpainelääkkeen ottamista ja vakuutettiin kaiken olevan hyvin. Se oli hyvin loukkaavaa.

Usko on kannatellut Mentionin perhettä äidin dramaattisen kuoleman jälkeen. Paula Vilén / Yle

Mention ei muista vaimonsa hautajaisista mitään. Lapsien vuoksi isä pyrkii pitämään esillä mukavia muistoja. Silti suru äidin menetyksestä on yhä ajoittain lohduttoman väkevästi läsnä.

– Jos lapset kyllästyvät tai tulee liian pitkäksi aikaa hiljaista, heidän mielensä voi alkaa harhailla synkkyyteen. He saattavat alkaa yhtäkkiä autossa huutaa äitiä. Silloin minun on pakko ajaa tiensivuun, jotta pystyn käsittelemään tilanteen.

Sairaalalta miljoonakorvaukset

Vaimonsa kuoleman jälkeen, Marco Mention kertoo menneensä henkisesti säpäleiksi. Hän päätti kuitenkin ryhtyä oikeustaistoon sairaalaa vastaan hyvien asianajajien turvin. Sairaala oli ollut oikeudessa hoitovirheestä aiemminkin.

Oikeudessa hoitoon osallistuneet syyttelivät Mentionin mukaan toisiaan. Osa väitti YoLandan jättäneen lääkkeensä ottamatta. Kaikesta huolimatta tilanne oli Mentionin mukaan päivänselvä.

– He tiesivät mokanneensa, ja heidän täytyi hyväksyä se tosiasia.

Kolme vuotta kestäneen oikeusväännön jälkeen juttu päättyi rahalliseen sovintoon.

– Korvaus oli 2,8 miljoonaa. Ei se tietenkään korvaa YoLandaa, ja iso osa meni juristeille, mutta olen tyytyväinen lasteni vuoksi. Heidän tulevaisuutensa on nyt turvattu.

Kaiken tapahtuneen jälkeen Mention ei halua mennä lähellekään sairaalaa. Hän ajaa mieluummin lapsensa vaikka kauempana sijaitsevaan toiseen sairaalaan kuin menee paikkaan, joka vei häneltä vaimon ja lasten äidin.

”Tyttäremme on äitinsä enkeli”

Vanhemmilla lapsilla, 12-vuotiaalla Shawdella ja 10-vuotiaalla Shekinahilla, on omia muistoja äidistä, ja niitä he mielellään isälleen kertovat. Nuorimmainen Serenity on yllättänyt isänsä.

– Hän vaikuttaa siltä kuin olisi saanut olla äitinsä kanssa 5–10 vuotta. Kun autossa kuuluu hengellisiä lauluja, Serenity saattaa kuunnella niitä silmät kyynelissä. Hänen äitinsä oli kirkkokuoromme solisteja. Uskon, että hän on äitinsä enkeli.

Marco Mention on ollut kolmen tyttären yksinhuoltaja pian viisi vuotta. Kuopus Serenity ei saanut äidistään kokemuksia sairaalan ulkopuolella, mutta isä uskoo yhteyden silti syntyneen. Paula Vilén / Yle

Serenity keikkuu sohvalla ja kertoo haluavansa isona opettajaksi. Isä kuulee asian ensimmäisen kerran ja on silmin nähden yllättänyt.

– Hänen äitinsä oli opettaja. Heillä on yhteys, Mention toteaa.

Isä on halunnut, että lapsilla on kotona äidistään useita kuvia ja videoita nähtävillä. Kuopus kyselee toisinaan kuvien ääressä, onko todella niin, ettei äiti tule kotiin koskaan. Usko kannattelee Mentionia näissä tilanteissa.

– Vastaan, että äiti ei tule tänne, mutta toivottavasti näemme hänet toisaalla.

Lue lisää:

Yhdysvalloissa kallis insuliini ajaa diabeetikkoja ostoksille Kanadaan: ”Tämä matka on minulle elämän ja kuoleman kysymys”

USA:n terveydenhuollon hintauudistus meni pieleen – "Tavallinen ihminen ei voi ymmärtää"

Suomen terveydenhuollolla on maailman paras hinta-laatusuhde, ilmenee tutkimuksesta – "Muualla ei ole päästy tällaiseen näin edullisilla kustannuksilla"