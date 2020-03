Koronakriisi on iskenyt Uros Liveen ja muihin jättihankkeisiin – Rakennuttaja: "Vaikeimmat ajat ovat vielä edessä"

Tampereen massiivinen areena-hanke etenee ainakin vielä aikataulussaan. Rakennuksen on määrä valmistua ensi vuonna.

Tampereen massiivinen areena-hanke etenee ainakin vielä aikataulussaan. Rakennuksen on määrä valmistua ensi vuonna. SRV/ Credit Tomorrow AB / Studio Libeskind/ Aihio Arkkitehdit

Esimerkiksi virolaisten työntekijöiden maahantuloa on rajoitettu. Urakat ovat jatkuneet sen ansiosta, että moni komennusmies on päättänyt pysyä Suomessa.

Kun Kiinasta alkoi tihkua tammikuussa koronavirusuutisia, alkoivat rakennuttajajättien toimistoissa soida hälytyskellot. Alkoi nopea varautuminen siihen, että Kiinasta tulevien rakennusmateriaalin ja työvoiman saatavuuteen tulisi ongelmia.

Ja ongelmia on myös tullut, mutta rakennuttajien mukaan niistä on ainakin vielä selvitty.

Tampereen Uros Live -areenaa ja siihen liittyvää Kansi-tornitaloprojektia vetävä SRV aloitti välittömästi Kiinan koronaepidemian alettua kartoittaa, mistä materiaalia, jos Kiinan toimitukset hyytyvät.

– Etsimme jatkuvasti vaihtoehtoisia toimituskanavia Euroopasta ja ainakin toistaiseksi tavaraa on työmaille riittänyt. Onneksi rahti kulkee edelleen. SRV:n Sisä-Suomen aluejohtaja Henri Sulankivi sanoo.

Tampereella on käynnissä myös kaksi muuta jättiurakkaa: raitiotie ja Sulkavuoren jätevedenpuhdistamo.

Tampereen Ratikan rakennuskausi on tämän vuoden osalta vasta käynnistymässä, joten koronaviruksen vaikutuksia raitiotien valmistumiseen ei vielä tarkkaan tiedetä, kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

– Toistaiseksi olemme pystyneet jatkamaan töitä suunnitelmien mukaan.

Tampereen Sulkavuoreen louhitaan jättimäistä jätevedenpuhdistamoa. Työt ovat edenneet ainakin vielä normaalisti. Miikka Varila / Yle

Sulkavuoressa louhintatyöt ovat edenneet normaalisti, eikä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Ari-Matti Ilkka uskoo, että työt valmistuvat aikataulussaan.

– Normaalitilanteessakin näin isossa hankkeessa riskejä hallitaan huolellisella riskienhallintasuunnitelmalla. Siitä on varmasti apua meille lähiviikkoina, kun mietimme mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä.

Loppuvatko työntekijät?

Materiaalin saatavuus ei ole ollut rakennuttajien ainoa huoli. Jättihankkeiden aliurakoitsijat käyttävät paljon ulkomaalaista työvoimaa. Suomessa työskentelee Rakennusliiton arvion mukaan 20 000 – 25 000 ulkomaalaista rakentajaa.

Etenkin pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomessa uhkana on ollut, että työmaat seisahtuvat, kun komennustyöntekijät palaavat kotimaihinsa.

Sairastumisaalto koettelee erityisesti isoja työmaita, joissa paljon työntekijöitä ja meneillään on useita toisistaan riippuvaisia työvaiheita. Petteri Bülow / Yle

Rajavartiolaitoksen viime torstaina antaman ohjeistuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan esimerkiksi virolaisilla työntekijöillä ei olisi asiaa takaisin Suomeen, mikäli he poistuvat maasta.

Tampereen Kantta on rakentamassa kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä. SRV:n Henri Sulankiven mukaan pahimmilta skenaarioilta työvoiman katoamisesta on vältytty, koska moni alihankkija on saanut puhuttua työntekijänsä pysymään Suomessa töiden valmistumisen ajan.

– Alihankkijat ovat venyneet tässä tilanteessa todella hienosti. Ainakin vielä pärjätään.

Forecon Oy:n toimitusjohtaja Markku Riihimäen mukaan työvoiman mahdollinen sairastuminen ja siitä aiheutuvat ongelmat tulevat olemaan isoin haaste epidemian pitkittyessä.

– Työmaiden valmistumiset hidastuvat ja epidemia saattaa myös pysäyttää kokonaisia työmaita tai sen osia, jos sairastumisia tulee paljon.

Markku Riihimäki näkee ulkomaisen työvoiman vähenemisen aiheuttamat riskit.

– Osa on poistunut takaisin kotimaahansa tai saattaa poistua Suomesta kriisin aikana. Uskon silti, että pääosa ulkomaisesta työvoimasta pysyy Suomessa.

Työmaat etenevät, mutta kuinka pitkään?

SRV uskoo Kannen ja Uros Live -areenan valmistuvan aikataulussaan, mutta asiassa on vielä monta muttaa.

– Koronaepidemian vaikeimmat ajat ovat vielä edessä. Meillä on noin 300 ihmistä töissä ja ilman koronaakin flunssapoissaoloja on paljon näihin aikoihin, Henri Sulankivi arvioi.

Koronakriisi on jo aiheuttanut viivettä joidenkin materiaalien saamisessa Tampereen raitiotien työmaalle. Ongelmat on kuitenkin saatu ratkottua yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Antti Eintola / Yle

Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö on odottavalla kannalla koronatilanteen vaikutuksista ratikan valmistumiseen.

– Tällä hetkellä ollaan aikataulussa ja pyrimme aikataulusta pitämään kiinni. On täysin mahdotonta tässä vaiheessa arvioida lopullisia vaikutuksia.

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon valmistumisaikatauluun koronavirus tuskin vaikuttaa, projektipäällikkö Ari-Matti Ilkka sanoo.

– Vielä ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä siirtäisi aikatauluja eteenpäin.

Foreconin toimitusjohtaja Markku Riihimäki ennustaa, että koronaviruksella tulee olemaan pitkäkestoisia vaikutuksia rakennusalaan ja asuntokauppaan.

Asuntohankkeita saatetaan Riihimäen mukaan jopa keskeyttää, ja uusien hankkeiden aloituksiin tulee viivästyksiä.

– Uusia korjauskohteita tai toimitilakohteita ei saada nyt käyntiin samalla tavoin kuin normaalisti. Rakennuttajat seuraavat tilanteen kehitystä ja harkitsevat tarkemmin hankkeiden käynnistämistä ja lykkäämistä.

Lue lisää:

Koronavirus voi lykätä putkiremontteja ja aiheuttaa pulan rakentajista ja materiaaleista

Viro sulki rajansa, vaikka turismi on maalle elinehto – Monika Jakobson pelkää työntekijöidensä jäävän jumiin: "Rakennusalalla etätyö ei ole mahdollista"

Tampereen Kannen areenasta Uros Live