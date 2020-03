Korona iski nyt kruunuihin – Norjan valuuttaa putosi alimmilleen 30 vuoteen, Ruotsin kruunukin putoaa

Ruotsin kruunun kurssi on laskenut selvästi.

Norjan kruunun kurssi on pudonnut dramaattisesti. Yhdellä eurolla saa nyt 12,90 Norjan kruunua ja Yhdysvaltain dollarilla 11,85 kruunua.

Noteeraukset ovat asiasta kertoneen Norjan suurimman päivälehden VG:n ja E24.no -sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan heikoimmat koskaan.

Syynä on lehden mukaan koronaviruksen rahamarkkinoilla synnyttämä paniikki, joka on saanut pörssikurssit rajuun laskuun. Myös Norjalle tärkeän öljyn maailmanmarkkinahinta on ollut kovassa alamäessä.

Myös Ruotsin kruunun kurssi on laskenut selvästi. Yhdellä eurolla saa nyt 11 Ruotsin kruunua. Lasku johtuu ruotsalaisekonomistien mukaan siitä, että kansainväliset sijoittajat siirtävät pääomiaan vahvoihin valuuttoihin eli euroihin ja dollareihin.

