Koomikko Tomi Walamiehen työt katosivat lähes yhdessä yössä, nyt hän kyselee: "Olisiko sulla pistää femma?"

Koomikoilla on mennyt pitkään hyvin, sanoo Tomi Walamies. Nyt tuli äkillinen pudotus.

Koronavirus pudotti koomikko Tomi Walamiehen saman tien tyhjän päälle.

– Mulla piti olla viime viikolla pari keikkaa. Niitä ei ole. Tällä viikolla piti olla keikkoja, niitä ei ole. Ensi viikolla piti olla keikkoja, niitä ei ole. Tässä on tietty kaava, Walamies sanoo.

Kun Takaisin Pasilaan -podcastin juontaja Toivo Haimi keskusteli Walamiehen kanssa puhelimessa, tämä pyysi rahaa:

– Olisiko sulla pistää femma?

Walamies kertoo, ettei hän ole kuullut yhdestäkään kollegasta, joka olisi päässyt tekemään yhtään keikkaa sen jälkeen, kun hallitus kielsi yli kymmenen hengen kokoontumiset koronaviruksen pystäyttämiseksi.

Poikkeuksen sääntöön muodostaa vain Teemu Vesterinen, joka järjestää stand-up-keikan metsässä (siirryt toiseen palveluun) yhdeksälle katsojalle. Vesterisen keikka myytiin saman tien loppuun.

– Kukaan ei tiedä, kuinka kauan tämä jatkuu. Koomikoilla on festivaaleja, kiertueita sekä klubi- ja yrityskeikkoja. Kaikki meni, Walamies selvittää.

– Tällä hetkellä tienaan nolla euroa. Meillä ei ole mitään liittoa. En tiedä, mistä saisin rahaa. Opintotukien jälkeen en ole hakenut mitään tukia.

Kuuntele Tomi Walamiehen haastattelu Takaisin Pasilaan -podcastin uudesta jaksosta:

Walamiehen mukaan koomikoilla on ollut kivaa ja pitkään on mennyt varsin hyvin. Nyt yht'äkkiä koko kulttuurialan tulot tippuivat nollaan.

– Minä ja mun jengi ollaan vielä silleen, että mitäköhän me tehdään, kun Netflix loppuu? Sitten pitää keksiä jotain tekemistä, kun on katsonut kaiken, mitä siellä on.

Pienen valonpilkahduksen hän löytää tiukkaan tilanteeseen:

– Jos on kuukausia himassa ja sitten pääsee lavalle, niin luulisi, että on ainakin jotain uusia juttuja!

