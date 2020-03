Etätyöläiset jatkavat hiihtolomiaan tunturissa, mökkiyrittäjä iloitsee uusista varauksista – ylilääkäri: "Kansalaisten olisi syytä miettiä omaa toimintaansa"

Ainakaan Lapin suurimmissa hiihtokeskuksissa ei voi puhua mistään koronaturismista, mutta toisaalta keskukset eivät myöskään ole tyhjentyneet ihmisistä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa osa on ihmetellyt sitä, miksi moni jatkaa lomailua ja miksi liikkumiseen ja vaikkapa ravintoloissa asioimiseen ei aseteta tiukempia rajoituksia.

Viranomaisten mukaan normaali toiminta voi jatkua niin kauan kuin määräykset sen sallivat.

Kansalaisia kehotetaan nyt tuntemaan vastuunsa ja harkitsemaan tarkasti, onko matkustaminen Lappiin tai mökille tässä tilanteessa järkevää. Tilanne on kiinnittänyt esimerkiksi yleisökokoontumiskiellon noudattamista valvovan Lapin poliisin huomiota.

Poliisipäällikkö Esa Heikkinen muistuttaa, että määräykset on annettu noudatettavaksi.

– On vähän hassu tilanne, että me puutumme kadulla yli kymmenen hengen kokoontumiseen, mutta aidan toisella puolella ulkoterassilla on tupa täynnä. Eihän se näin voi olla, Heikkinen sanoo.

Lapin aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen peräänkuuluttaa kansalaisten omaa vastuuta.

– Näin yksittäisenä virkamiehenä sanoisin, että kansalaisten olisi kyllä syytä miettiä omaa toimintaansa tässä tilanteessa.

Johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä arvelee, että tiukempi liikkumisrajoitus noussee keskusteluun.

– En osaa sanoa mitä sille tehdään vai tehdäänkö mitään, mutta kyllä se varmasti keskusteluun nousee, Kumpulainen sanoo.

Monodisko suututti somekansaa, after ski suljettiin

Rinnekeskusten ravintoloiden pysyminen auki on aiheuttanut suuttumustakin, sillä yksittäisestä Itävallan ja Sveitsin rajalla sijaitsevasta viruksen epäillään levinneen satojen ihmisten mukana laajalle Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Levillä suurin after ski -paikka Vinkkari suljettiin torstaina. Myös monia muita ravintoloita on suljettu ja esimerkiksi Saariselällä ravintolat palvelevat enää paikallisia. Hiihtokeskusten mukaan yritykset seuraavat tarkoin viranomaisten ohjeita ja määräyksiä ja toimivat niiden mukaisesti.

Työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvoinnin turvaamiseksi after ski -ravintola V’inkkari keskeyttää toimintansa toistaiseksi. — LeviSkiResort (@LeviSkiResort) 19. maaliskuuta 2020

Ainakin Levillä, Saariselällä ja Kuusamon Rukalla arkihavainto kertoo, että viruspelko ei ole missään nimessä tyhjentänyt paikkoja. Ulkomaalaisia matkailijoita on patisteltu kotimatkalle monin paikoin, mutta Visit Levi Oy:n toimitusjohtajan Yrjötapio Kivisaaren mukaan osa kotimaisista matkailijoista on ehkä jopa pidentänyt viipymäänsä.

– Yleiskuva on se, että varauksia perutaan. Mutta on myös niitä, jotka kertovat että nyt kun ollaan etätöissä niin tässähän voi jäädä hiihtelemään vähän pitemmäksikin aikaa.

Tosin samaan aikaan ainakin hiihtokeskusten somekanavissa on ruvettu myös kyselemään peruutuspaikkoja. Näin on myös nurmeslaisen kalastus- ja mökkiyrittäjä Jorma Roinisen yrityksessä. Hän iloitsee kevään tilauskirjojen täyttymisestä.

– Pariskunnat on alkaneet soittelemaan, että kun pitäisi olla Espanjassa tai Kanarialla, että olisiko meillä tilaa. Toinen ryhmä on sitten näitä, joilla on jo reput pakattuna Norjaan, mutta eivät sinne pääse, Roininen sanoo.

Hallitus ja viranomaiset peräävät harkintaa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) muistutti viimeksi torstaina aamulla, että hallituksen asettamien rajoitusten tarkoituksena on vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja tartuntojen leviämisen välttämiseksi.

– Tällä hetkellä ei ole otettu käyttöön liikkumista koskevia rajoituksia, mutta pitää huomioida se, että pienemmillä paikkakunnilla terveydenhuollon kapasiteetti ei ole sellainen kuin isommilla paikkakunnilla, Marin sanoi.

Esimerkiksi Lapissa turistikauteen on toki varauduttu myös terveyspalvelujen osalta. Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppaisen mukaan nyt käynnissä oleva koronaviruspandemia on vielä hieman toinen juttu. Resurssien riittävyyteen vaikuttaa moni asia.

– Siihen vaikuttaa tietysti se, missä volyymissä epidemia Lapissa iskee ja älyävätkö ihmiset lähteä pois lomapaikoista, Kemppainen sanoo.

Kuusamon terveyskeskuksen ylilääkäri Hanna Raittinen muistuttaa, että lääkärimäärä on suunniteltu ensisijaisesti alueen normaaliväestölle. Kuusamossa asuu vakituisesti noin 15 000 ihmistä, mutta talven matkailusesonkina, joka jatkuu edelleen, Ruka-Kuusamo -alueen väkimäärä kasvaa tuhansilla.

– Terveyskeskuksemme on paremmin varustettu verrattuna normaalikuntaan, meillä on esimerkiksi ympärivuorokautinen päivystys. Niillä skenaarioilla, joita olemme pohtineet väestön sairastuvuudesta, se tulee ylikuormittumaan, Raittinen sanoo.

