Venäjältä tulvii valeuutisia koronaviruksesta – pandemian väitetään olevan salajuoni Venäjää vastaan, Italian tukihuijaus tai Rothschildien salajuoni

Venäläisissä tiedotusvälineissä on viime viikkoina on ollut runsaasti koronavirusta koskevia valeuutisia. Osa on suunnattu venäläiselle kotiyleisölle, osa ulkomaille.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoo, että Venäjä pyrkii valeuutisilla jatkuvasti pitämään yllä ja vahvistamaan länttä kohtaan tunnettua epäluuloa.

EU:n Venäjän disinformaatiota torjuva East StratCom -työryhmä näkee valeuutisissa tiettyjä toistuvia teemoja. Tuoreen raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) niitä muunnellaan riippuen siitä, onko uutinen suunnattu venäläiselle vai ulkomaiselle yleisölle.

Työryhmän löytämiä, koronavirusta käsitteleviä valeuutisia on kirjattu jo runsaasti, yli sata on linkkeineen sekä vastatodisteineen löydettävissä työryhmän sivuilta. (siirryt toiseen palveluun) Ensimmäiset koronaviruksesta tahallaan väärää tietoa levittävät uutiset ilmaantuivat verkkoon 22. tammikuuta.

Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov kiistää uutistoimisto Reutersin mukaan disinformaatiokampanjan olemassaolon ja pitää väitteitä perusteettomina ja osoituksena venäjänvastaisista pakkomielteistä.

Venäjän presidentin tiedottaja, Dmitri Peskov. Juri Kochetkov / EPA

EU-raportin mukaan venäläiselle yleisölle esitetään muiden muassa, että koronavirus luotiin Naton toimesta tai virus karkasi laboratoriosta. Sen väitetään olevan ulkomailta tuleva hyökkäys, uhka Latviasta tai Yhdysvalloista.

Jutuissa esitetään sen aiheuttavan erityisesti ongelmia muissa maissa, kuten Saksassa tai Kiinassa, ja johtavan jopa kenties EU:n hajoamiseen.

Mikä on koronatilanne Venäjällä? Virallinen Venäjä on reagoinut hitaasti koronavirukseen, mutta se sulki tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä rajansa ulkomaalaisilta, kielsi joukkokoontumiset ja pitkitti koululaisten kevätlomia.

Maassa on virallisten lukujen mukaan toistasataa todettua tartuntaa. Virallisen testaajan, Rospotrebnadzorin mukaan yli 116 000 venäläistä on tähän mennessä testattu.

Koronaesiintyvyys olisi uutissivusto EUObserverin mukaan (siirryt toiseen palveluun) epäilyttävästi maailman alhaisin, vain 0,1 prosenttia testatuista.

Ulkomaisille yleisöille tuotetaan venäläisessä mediassa valeuutisia eurooppalaisilla valtakielillä. Jutuissa väitetään, että SARS-CoV-2 on ihmisen tarkoituksella luoma virus, jolla pyritään harventamaan maapallon väestöä. Salaperäiset eliitit käyttävät sitä hyväkseen hirmuvallan luomiseksi.

Tämän tarinan mukaan vauraat eliittisuvut, kuten Rockefellerit ja Rothschildit ovat muodostaneet salaliiton, jonka päämäärä on pakkorokottaa kansalaisia ja varustaa heidät valvontasiruilla.

Vastakkainen tulkinta pandemiasta löytyy South Front -uutissivustolta. Sen mukaan koko pandemia on Italian huijaus EU-rahojen lypsämiseksi, ja tekosyy kasvattaa budjettivajetta.

Southfront.org on East StratComin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kremliä tukevaa, englanninkielistä disinformaatiota levittävä sivusto.

Siivooja puhdisti lattioita ja asiakkaat kulkivat tyhjiin hamstrattujen hyllyjen ohi Auchan-ketjun marketissa keskiviikkona, Podolskissa, Moskovan ulkopuolella. Tietoisuus pandemiasta on herännyt Venäjällä myöhemmin kuin monessa muussa maassa. Maxim Shipenkov / EPA

Kyse on Venäjälle tyypillisestä tavasta vaikuttaa

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoo, että koronavirusta koskevat valeuutiset noudattavat tuttua kaavaa. Venäjällä hyödynnetään usein isoja, kansainvälisiä tapahtumia ja uutisia vaikuttamiseen.

Siinä on kolme toistuvaa teemaa:

Länsi – Nato, EU, Yhdysvallat tai ylipäänsä liberaali, demokraattinen maailmanjärjestys – on taas tehnyt virheitä.

Tapahtunut on ulkoinen uhka Venäjälle. Jos Venäjällä menee jotakin pieleen, se on lännen vika. Viranomaisilla on oltava hyvät ja järeät toimet uhkaa vastaan.

Jos tapahtunut koskee EU:ta, se toimii todisteena siitä, että EU ei ole yhtenäinen ja toimiva. Joko unionissa itsessään tai sen jäsenmaissa on paljon väärinkäytöksiä.

– Osin se on suunniteltua kampanjointia, mutta ei aina niin välttämättä, että Kremlistä tulisi käsky. On luotu valmiiksi ilmapiiri, jossa venäläiset kommentaattorit sekä mediatkaan eivät tarvitse mitään suoraa käskyä siitä, millainen viesti yleisölle lähetetään, sanoo Smith.

Villit teoriat pysäyttävät ja kiinnittävät huomiota

Hanna Smith muistuttaa, että vaikka hurjimpiin salaliittoteorioihin ei suoraan ja kokonaan uskottaisikaan, ne rakentavat syvempää maailmankuvaa. Tässä katsannossa paha tulee lännestä, ja epäluulo on vain järkevää.

Valeuutisten elementtejä on napattu myös populaarikulttuurista. Smith ottaa esimerkiksi valeuutisen siitä, että koronarokotteen avulla aiotaankin tappaa ihmisiä tai vaikuttaa syntyvyyteen.

– Esimerkiksi se, että tämä olisikin keino vähentää ylikansoitusta... Se voi yhdistyä ihmisten päässä vaikkapa Marvelin Avengers: Endgame -elokuvaan viime vuodelta, jossa tyranni oli puolittanut ihmiskunnan sormiaan napsauttamalla.

– Tuollaiset pysäyttävät ja kytkeytyvät ihmisten päässä laajempaan epäluuloon siitä, mitä voisi tapahtua, kuvaa Smith.

– Epäluuloa on pidettävä jatkuvasti yllä, koska venäläisillä on vahvat yhteydet länteen ja Eurooppaan ja he seuraavat asioita. On riski, että he alkaisivat ajatella, että miksi meillä ei Venäjällä ole samanlaista järjestelmää.

Vaikuttavatko valeuutiset suomalaisiin?

– Kyllä disinformaatiota valuu tännekin jossakin määrin, mutta disinformaation pitää olla hyvin kohderäätälöityä, jotta se vaikuttaisi. Joku englanninkielinen valeuutinen ei välttämättä ole sitä, Smith sanoo.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja kuitenkin sanoo, että jotkut elementit voivat vaikuttaakin, kun löytyy yhtymäpintaa jonkin tietyn ryhmän näkemyksiin. Esimerkiksi koronavirusrokotetta koskeva valeuutinen saattaa vahvistaa rokotuskriittisten käsityksiä.

