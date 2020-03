Olisiko nyt aikaa klassikoille vai kiinnostaisiko, miten tartuntatauteja on kuvattu kirjallisuudessa? Kokosimme vinkkilistan kirjoista

Lukemiselle jää nyt aikaa, kun muut huvit on peruttu.

Kokosimme listaan klassikoita, uutta kirjallisuutta ja tartuntatautikuvauksia. Suuri osa löytyy myös äänikirjoina.

Olisiko nyt aikaa kaikille lukemattomille klassikoille?

Nyt on hyvä hetki tarttua niihin lukemattomiin klassikkokirjoihin, jotka ovat odottaneet kirjahyllyssä vuosikausia. Poikkeusolot mahdollistavat nyt sen, että näihin kirjoihin voi sittenkin tarttua, jopa ennen eläkkeelle pääsyä. Tähän juttuun poimitut klassikkoteokset ovat sellaisia, joista löytyy äänikirja Yle Areenasta.

Marcel Proust: Kadonnutta aikaa etsimässä

Jos haluaa, ettei lukeminen tai kuuntelu lopu heti, kannattaa tarttua ranskalaisen Marcel Proustin (1871–1922) kymmenen kirjan sarjaan.

Teos kuuluu maailmankirjallisuuden tutkituimpiin ja tulkituimpiin klassikoihin. Sen pohjalta on muodostunut jopa monia käsitteitä. Vaikka ei olisi koskaan aloittanutkaan kirjasarjan lukemista, monet tietävät, että simpukanmuotoiset madeleineleivokset liittyvät juuri Proustiin.

Päähenkilö muistuttaakin kovasti kirjailija Proustia ja hänen elämänsä vaiheita. Teossarja kuvaa elämänkaarta, mutta suoraviivaisuus on siitä kaukana. Teksti on tajunnanvirtamaista ja kertoja pyrkii selvittelemään kaikkien henkilöiden kaikki motiivit. Mitään selkeää juonenkulkua on siis turha odottaa.

Kirjasarjan lukemisesta tai kuuntelemisesta voi tehdä vaikkapa haasteen omalle kaveriporukalle. Kun kaikki ovat suoriutuneet tehtävästä, voi järjestää kilpailun siitä, kuka osaa parhaiten tiivistää kirjan 15 sekunnissa. Muun muassa Monty Python on tehnyt sketsejä aiheesta.

Pääset tästä kuuntelemaan Kadonnutta aikaa etsimässä äänikirjana Yle Areenassa.

Maria Jotuni: Huojuva talo

Maria Jotuni (1880–1943) on ajankohtainen, sillä hänen syntymästään tulee kuluneeksi 140 vuotta huhtikuun 9. päivänä. Kaikki juhlallisuudet on luonnollisesti peruttu ja merkkipäivä jäänee koronauutisoinnin jalkoihin.

Kuopiolaissyntyinen Jotuni oli jo eläessään tuottelias kirjailija ja näytelmäkirjailija. Parhaiten hänen kuitenkin tunnetaan Huojuva talo romaanista, joka julkaistiin vasta 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Huojuva talo on kuvaus avioliittohelvetistä. Päähenkilö Lea on itsenäinen nainen, mutta joutuu alistumaan narsistisen ja suuruudenhullun puolisonsa häikäilemättömän vallan käytön alle. Myös perheen lapset saavat osansa välivallasta. Romaani kuvaa, miten Lea on kärsivä uhri, mutta uskoo silti parempaan. Teos on klassinen perheväkivallan kuvaus.

Monet muistavat romaanin huikeasta Eija-Elina Bergholmin tv-ohjauksesta, jonka pääosissa nähtiin Sara Paavolainen ja Kari Heiskanen.

Jotuni käsitteli useissa teoksissaan naisten asemaa. Hän on Minna Canthin ohella yksi merkittävimmistä tasa-arvon ajajista.

Pääset tästä kuuntelemaan Huojuvaa taloa äänikirjana Yle Areenaan.

Tilda Swinton on pääosassa Orlando-elokuvassa, joka pohjautuu Virginia Woolfin samannimiseen romaaniin. Liam Longman / Adventure Pictures Ltd

Virginia Woolf: Orlando

Orlando on Virginia Woolfin suosituimpia kirjoja. Se on kepeä ja hauska. Siinä seurataan 400 vuoden ajan päähenkilön matkaa läpi historian aikakausien. Tapahtumat alkavat 1500-luvulta ja päättyvät vuoteen 1928, siihen päivään, jolloin kirja ilmestyy. Samalla kun ajanhenki muuttuu, vaihtuu myös kirjoitustyyli.

Myös päähenkilö on muuttuvainen. Kirjan alussa hän on nuorukainen, mutta lopussa hän on muuttunut naiseksi. Orlando kuvastaa miesten ja naisten välisistä eroista eri aikakausilla. Teos oli edelläkävijä kuvatessaan sukupuolen häilyvyyttä.

Orlandon on kerrottu olevan ikään kuin pitkä rakkauskirje Virginia Woolfin rakastajattarelle Vita Sackville-Westille.

Sally Potter on ohjannut Orlandosta hienon elokuvan, jonka pääosassa nähdään Tilda Swinton. Elokuva on katsottavissa Yle Areenassa vielä viikon verran.

Pääset tästä kuuntelemaan Orlandoa äänikirjana Yle Areenaan.

Tove Jansson: Muumi-kirjat

Tänä vuonna muumihahmo täyttää 75 vuotta. Juhlavuosi on hyvä syy tarttua tuttuihin Muumi-kirjoihin, sillä niiden filosofia ja elämänarvot ovat aina ajankohtaisia.

Muumi-kirjoista kannatta lukea tai kuunnella ainakin Muumipapan urotyöt, Muumipappa ja meri, Muumipeikko ja pyrstötähti, Taikurin hattu ja Taikatalvi. Nämä löytyvät Yle Areenasta ja suurin osa vieläpä vuosi sitten edesmenneen Lasse Pöystin lukemana.

Pääset tästä kuuntelemaan Muumi-kirjoja Yle Areenassa.

Kannattaa myös muistaa toinen tuotantokausi Muumilaakso-sarjasta, joka alkoi maaliskuun alussa.

Muumilaakso-animaatiosarjoja ja Muumi-kirjoja on saatavilla Yle Areenassa. Moomin Characters

Asiat voisivat olla huonomminkin – näissä kirjoissa riehuvat tartuntataudit

Erilaiset tarttuvat taudit ovat kautta aikojen inspiroineet kirjailijoita. Historiallisessa kirjallisuudessa riehuu usein rutto. Uudemmassa kirjallisuudessa taudit ovat todellisia kuten esimerkiksi ebola. Jos korona-ahdistus ei ole iskenyt liiaksi, voi tarttua näihin kirjoihin.

Giovanni Boccaccio: Decamerone

Decamerone on kaikkien tautikirjojen ja koko novellikirjallisuuden äiti. Boccaccio kirjoitti teoksensa 1300-luvulla. Kirjan lähtökohta on musta surma eli rutto. Kymmenen (huom. kymmenen hengen kokoontumisrajoitus) firenzeläistä pakenee tautia maaseudun rauhaan. Siellä he keksivät viihdyttää toisiaan tarinoilla.

Ryhmä viipyy maalla kymmenen päivää ja tuona aikana he kertovat sata tarinaa.

Italialaisen Boccaccion teos on maailmankirjallisuuden tärkeimpiä klassikoita. Se paljastaa myös paljon 1300-luvun elämänmenosta Italiassa.

Tuohon aikaan painettuja kirjoja ei juuri ollut, joten tarinat oli kerrottava. Samaa voi kokeilla nytkin. Jos ei luota omaan tarinankerrontakykyyn, voi kirjoja lukea ääneen, jos lähipiiri on sopivaa kohderyhmää.

Emmi Itäranta: Kudottujen kujien kaupunki

Emmi Itärannan toinen romaani on taitava juonikudelma, jossa tärkeintä on kuitenkin kaunis kieli. Kirja edustaa spekulatiivista fiktiota, mutta ahdistavista teemoista huolimatta se on hyvin unenomainen.

Kirjassa on monta tärkeää teemaa ja sitä voi kuvata hyvin yhteiskunnalliseksi. Siinä käsitellään valtaa, epätasa-arvoa ja kielen merkitystä.

Yksi kaukaista saarta riivaavista ongelmista on unirutto. Se oli riehunut saarella jo aikojen alussa, mutta nyt se teki paluuta. Unirutto iski öisin ja siihen liittyivät unet. Siksi niitä ei saanut nähdä. Päähenkilö vältteleekin nukkumista kaikin keinoin.

Kaikki unirutosta sairastuneet passitetaan eristyksiin Tahrattujen taloon.

Britanniassa asuva Emmi Itäranta herätti suurta kansainvälistä kiinnostusta ensimmäisellä romaanillaan Teemestarin kirja. Siita on tekeillä Saara Saarelan ohjaama elokuva.

Emmi Itäranta kirjoittaa kirjansa sekä suomeksi että englanniksi. Yle

José Saramago: Kertomus sokeudesta

Portugalilaisen Nobel-palkitun José Saramagon vuonna 1995 kirjoittaman teoksen alku kuvaa melko lailla samankaltaista tilannetta, jossa nyt elämme.

Ihmisten keskuudessa alkaa levitä selittämätön tauti ja hallitus ryhtyy nopeasti eristämään sairastuneita. Kirjassa kuvattu sairaus on inhottavampi kuin koronavirus. Tauti sokeuttaa.

Sairaat suljetaan mielisairaalaan. Siellä esiin hiipii ihmisten raadollisuus, kun poikkeustila etenee kyllin pitkälle. Tapahtumia tarkkaillaan sokeutuneen lääkärin vaimon silmin, joka "pääsee" miehensä mukana eristyksiin, kun esittää sokeaa.

Teos kuvaa myös äärioloissa syntyvää auttamisen halua ja solidaarisuutta.

Saramago aloitti kirjailijanuransa vasta vanhemmalla iällä. Hän ehti silti tehdä laajan tuotannon romaaneja, runoja ja näytelmiä. Suuri osa hänen romaaneistaan on suomennettu.

Taavi Soininvaara: Ebola-Helsinki

Taavi Soininvaara kirjoitti esikoisdekkarinsa vuonna 2000. Se tarjoaa hieman erilaista lähestymiskulmaa tartuntatautiin.

Helsinkiin on tullut ebolavirus Korkeasaareen tuotujen apinoiden mukana. Vastalääkettä kehittävä tutkija huomaa olevansa rikollisten maalitauluna ja pakenee pitkin Helsingin katuja. Alkukehittelyjen jälkeen kirjassa riittää vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Ebola-Helsinki oli ensimmäinen osa Soininvaaran Arto Ratamo -sarjaa. Päähenkilö on tutkija, joka siirtyy poliisin palvelukseen. Soininvaara on kirjoittanut parisenkymmentä dekkaria.

Näistä kirjoista puhutaan

Kirja-alaan poikkeusaika ei vaikuta suuresti. Kirjoja kirjoitetaan ja niitä julkaistaan. Tässä erilaisia viime aikoina julkaistuja kirjoja, jotka löytyvät myös äänikirjoina eri suoratoistopalveluilta.

Maja Lunde: Sininen

Norjalaisen Maja Lunden Sininen on tärkeä kirja. Se kertoo tulevaisuudesta, jossa juomakelpoista vettä ei enää ole. Kirja on dystopia, mutta sen luomat näkymät ovat pelottavan tosia. Sininen on sellainen kirja, joka kaikkien tulisi lukea, vaikka se väistämättä lisää ilmastoahdistusta.

Lunde punoo taidokkaasti yhteen kaksi tarinalinjaa, joista muodostuu koskettava kokonaisuus. Kirja antaa kuitenkin myös toivoa, lukijan ei tarvitse pelätä liian musertavaa ahdistusta.

Maja Lunde saavutti kansainvälisen menestyksen jo ensimmäisellä ilmastoaiheisella kirjallaan Mehiläisten historia. Sininen on ilmastokvartetin toinen itsenäinen osa.

Anna Takanen: Sinä olet suruni

Ruotsalaisen Anna Takasen esikoisteoksessa eletään myös poikkeusolojen aikaa. Kirja kertoo Anna Takasen isän, sotalapsen, tarinan.

Suomesta siirrettiin yli 80 000 lasta sodan jaloista Ruotsiin. Suuri osa palasi Suomeen olojen rauhoituttua, mutta osa jäi Ruotsiin sijaisperheeseen. Näin kävi Timo Takaselle. Hänen elämänsä rakentui täysin Ruotsiin, sillä hän ei osannut enää suomea.

Takasen kirja kuvaa myös sitä, miten sotalapsikokemus vaikuttaa jälkipolviin.

Anna Takanen on merkittävä teatterivaikuttaja Ruotsissa. Hän on aiemmin ohjannut sotalapsiaiheesta myös näytelmän Fosterlandet Göteborgin kaupunginteatteriin. Takanen on näyttelijä ja ohjaaja. Lisäksi hän on johtanut Göteborgin ja Tukholman kaupunginteattereita.

Anna Takanen kuvaa kirjassaan, miten sotalapsen traumat siirtyvät jälkipolville. Pekka Tynell / Yle

Sayaka Murata: Lähikaupan nainen

Sayaka Murata on Japanin merkittävimpiä nykykirjailijoita, joka on voittanut useita palkintoja. Lähikaupan nainen on ensimmäinen suomennos Suratan tuotannosta.

Kirja kertoo kolmekymppisestä naisesta, joka ei ole koskaan seurustellut eikä koskaan vaihtanut työpaikkaa. Hän on tehnyt työuransa lähikaupassa ja nauttii työstään. Monotoninen työ antaa turvan ja merkityksen elämälle. Se ei kuitenkaan riitä lähipiirille. Heidän mielestään päähenkilön pitäisi löytää mies ja uusi työ.

Kirja kuvaa, millaisia paineita yhteiskunta asettaa etenkin naiselle, ja miten haastavaa on elää omannäköistä elämää. Muratan pieni kirja on virkistävä erilaisuudessaan ja se paljastaa paljon meidän kaikkien ajattelumalleista.

Patrick Svensson: Ankeriaan testamentti

Patrick Svensson voitti kirjallaan viime vuonna Ruotsin Finlandian eli August-palkinnon. Ankeriaan testamentti edustaa suosittua kerronnallisen tietokirjallisuuden trendiä. Samaa genrerajoja rikkovaa tyyliä ovat muun muassa norjalaisen Morten Strøksnesin Merikirja tai Helen Macdonaldin H niin kuin haukka.

Ankeriaan testamentti antaa paljon tietoa mystisestä kalasta, joka on sukupuuton partaalla. Kirja on myös kulttuurihistoriallinen katsaus – ankerias on kiehtonut niin Aristotelesta kuin Sigmund Freudia. Samalla kirjassa käsitellään isän ja pojan suhdetta sekä kuoleman kohtaamista.

Patrick Svensson on kulttuuritoimittaja ja Ankeriaan testamentti on hänen esikoiskirjansa. Kirja on saanut huikean suosion Ruotsissa ja sen oikeudet on myyty jo yli 30 maahan.

