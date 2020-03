Ravintolan omistaja purskahtaa itkuun: "Maailmani on romahtamassa" – Moni pienyrittäjä kauhuissaan koronan takia

Maggie Lindholm on onnellinen jokaisesta asiakkaastaan. Tässä hän annostelee ravintolassaan päivän lounasta.

Maggie Lindholm on onnellinen jokaisesta asiakkaastaan. Tässä hän annostelee ravintolassaan päivän lounasta. Elina Jämsén / Yle

Kun Cafe Rougen ovesta astuu tyhjältä kadulta Helsingin Kampista sisään, yhtä hymyä ja ystävällisyyttä uhkuva ravintoloitsija Maggie Lindholm ottaa avosylin vastaan. Tai ottaisi, jos voisi.

Joku on tullut fillarilla hakemaan lounaan pussissa kotitoimistolle. Yleensä tässä Helsingin Kampissa sijaitsevassa pikkuisessa kahviossa käy päivittäin pari sataa lounastajaa.

Omistaja on teipannut Ravintola Cafe Rougen vitriiniin itse kirjoittamansa lapun, jossa lukee: "Rakkaat ystävät, nyt ei halata, eikä pussata".

Kun äsken vielä iloa hersyvältä ravintoloitsijalta kysyy miten menee, hän purskahtaa itkuun.

– Tuntuu, että elän painajaisessa. Tuntuu, että kaikki on romahtanut, minun maailmani on romahtamassa, Lindholm itkee.

Ravintoloitsija pitää ruokaa etätöihin hakevia Cafe Rougen enkeleinä.

– Kaduilla ei ole ketään. Moni hakee ruokaa polkupyörällä mukaan, kun he ovat etätöissä. Olen todella kiitollinen heistä, sillä laskut eivät armahda. Laskut on maksettava, Lindholm sanoo.

Eniten pelkoa aiheuttaa se, ettei hän tiedä kauanko koronatilanteesta johtuva painajainen kestää.

– Viikko sitten puhelin alkoi soida ja kaikki meidän catering-tilaukset peruttiin. Ne olisivat olleet tulevaisuuden turva ja niiden avulla me olisimme tienneet pärjäävämme. Meillä piti olla tulossa hyvä kevätkausi, nyt sitä ei ole tulossa. Pelkään sitä, mitä on edessä, Lindholm sanoo.

Hän näyttää viestiä, jonka eräs isot häät syksyyn siirtänyt ystävä on lähettänyt. Hän tarjoutuu maksamaan ennakkoon ruuista. Lindholm on liikuttunut ystävällisyydestä, mutta ei uskalla ottaa vastaan maksua.

– Enhän minä voi ottaa heidän rahojaan. Jos minulle vaikka käy jotain, enkä pääse tekemään tilausta.

Kahvilan omistaja on jo saanut omasta pankistaan maksuhelpotuksia, ja toivoo, että myös yritystilojen vuokranantaja tulee vastaan.

– Toivon, että olemme heille tärkeitä ja että he ymmärtävät, että nyt on force majeure.

Kahvilan pitäjä on hyvin ahdistunut ja stressaantunut. Hän sanoo itkevänsä öisin, eikä nuku. Hän kantaa huolta myös perheenjäsenistään, jotka joutuvat näkemään hänet niin stressaantuneena.

– Jos yhteiskunta olisi sirkus, yrittäjällä ei ole samanlaista turvaverkkoa kuin muilla sirkustaiteilijoilla, johon voisi pudota.

Vaikka hallitus on luvannut tukea pienyrittäjiä, niin rahat eivät näy heti yrittäjän taskussa.

– Yrittäjä ei ole kuin kiireetön leikkauspotilas, joka voi odottaa, vaan tämä on hätätilanne. Jos yrityksiä menee konkurssiin, niin se on katastrofi ja se vaikuttaa moniin perheisiin. Toivon, että hallitus ymmärtää, että en ole yrittämässä rikastua, vaan tämä on meidän työmme ja elämämme.

Maggie Lindholm on ammatiltaan kokki. Hänellä on kaksi kahviota Helsingissä. Cafe Rouge on ollut pystyssä seitsemän vuotta. Elina Jämsén / Yle

Suomen Yrittäjät: "Jos oma elämäntyö ja unelma uhkaa musertua muutamassa päivässä tai viikossa, niin kyllä se ahdistaa"

Kuullessaan Maggie Lindholmin kyyneleistä ja ahdistuksesta Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että ei ole mikään ihme, että yrittäjät ovat nyt ahdistuneita.

– On selvä asia, jos oma elämäntyö ja unelma uhkaa musertua muutamassa päivässä ja viikossa niin se ahdistaa, Pentikäinen sanoo.

– Tämän takia koko suomalaisen koneiston täytyy olla auttamassa yrityksiä. Jos ne kaatuvat, niin me emme toivu tästä kovin nopeasti edes sitten, kun taudin tartuntavaara on ohi, hän sanoo.

Pentikäisen mukaan erityisen ahdistavaksi tilanteen tekee se, että koronaviruksen aiheuttama tilanne kestää määräämättömän ajan.

– Me ihmiset olemme erilaisia. Yrittäjätkin ovat erilaisia: toisilla on parempi kriisinsietokyky ja epävarmuuden sietokyky kuin toisilla. Mutta yrittäjillä se on yleensä kohtalaisen hyvä, koska he ovat tottuneet toimimaan epävarmuudessa.

Pentikäinen neuvoo yrittäjiä olemaan yhteydessä ammattiapuun, jos tilanne alkaa liikaa ahdistaa ja voimat uhkaavat loppua, eikä jäädä yksin ahdingon kanssa.

Hän kertoo, että monilla paikkakunnilla elinkeinonharjoittajat ja yrittäjät ovat perustaneet kriisiryhmiä, joissa autetaan yhdessä sellaisia yrittäjiä, jotka eivät itse löydä ratkaisuja ja epätoivo voittaa.

Pentikäinen antaa myös kolme käytännön ohjetta pienyrittäjille, joilla ei yleensä ole mitään puskuria turvanaan, kuten isoilla yrityksillä. Erityisen paha tilanne on nyt palvelualan yrityksillä, joita riivaa se, että asiakkaat eivät enää liiku.

1. Älä päästä kassaasi kuivumaan

"Ensimmäiseksi pitää miettiä miltä markkinatilanne näyttää eli se onko asiakkaita vai ei.

Oma ohjeeni yrittäjille on se, että kannattaa toimia mieluummin nopeasti kuin hitaasti. Täytyy varmistaa se, että oma kassa ei pääse kuivumaan, eli että on käyttöpääomaa saatavilla. On sen verran rahaa, että selviää laskuista.

On hyvin tärkeää olla yhteydessä rahoittajiin eli omaan pankkiin. Tosin tällä hetkellä ongelmana on, että moni pankki on tukossa. Joillakin paikkakunnilla voi olla hankalaa päästä edistämään omia asioitaan."

2. Minimoi omat menosi

"Toinen tärkeä asia on, että pitää pystyä eri keinoin vaikuttamaan siihen, että omat menot minimoituvat. Hallitus on tullut tässä vastaan esimerkiksi sillä tavalla, että yrittäjä voi lykätä verojen maksua hakemuksesta. Työeläkeyhtiöt puolestaan ovat tulleet vastaan siten, että työeläkemaksuja voi lykätä.

Myös vuokranantajien kanssa kannattaa neuvotella. On vuokranantajia, jotka ovat olleet hyvin joustavia. Toiset taas ovat olleet hyvin joustamattomia.

Suomen Yrittäjät on pyytänyt, että kaikki julkiset vuokranantajat, kuten valtiot, kunnat ja työeläkeyhtiöt antaisivat kategorisesti kaikille määräaikaisen vuokranalennuksen."

3. Keksi keinoja, joilla voit myydä palvelujasi

"Yrittäjän täytyy yrittää löytää keinoja, jolla voi saada myyntiä. Esimerkiksi tässä tilanteessa voi miettiä miten saa myytyä ihmisille lounaita ja illallisia kotiin, kun asiakkaat eivät tule ravintolaan. Siinä on ilman muuta iso potentiaali.

Monet yrittäjät keksivät ja kehittelevät luovina, taistelutahtoisina ihmisinä erilaisia ratkaisuja, joilla voidaan palvella asiakkaita. Jokainen kuluttaja voi myös auttaa pienyrityksiä pysymään hengissä käyttämällä heidän palveluitaan.

Cafe Rouge Helsingin Kampissa taistelee olemassaolostaan pitämällä ovia auki, jotta lounasannoksia voi hakea mukaansa. Elina Jämsén / Yle

Psykoterapeutti: "Merkitse kalenteriisi milloin mietit pelkojasi"

Miten yrittäjä voisi yrittää pitää päänsä kunnossa ja selvitä koronaviruksen aiheuttamasta määrittelemättömän pitkästä ajasta lamaantumatta, jos pelot omasta selviytymisestä, taloudesta, konkurssista ja koko tulevaisuudesta jylläävät taustalla?

– Huolia pitää aktiivisesti ajatella, eikä yrittää unohtaa, sanoo neljänkymmenen vuoden työkokemuksella psykoterapeutti Kimmo Karkia psykoterapiakeskus Vastaamosta.

Mutta juju on siinä, että huolia ajattelee silloin kun itse niin päättää. Ihmisen pitää päästä hallitsemaan omia tunteitaan, etteivät ne ei ala hallita ihmistä. Näin ihminen säilyy toimintakykyisenä.

– Eniten voimia ja energiaa ihmisillä menee yleensä siinä, kun he yrittävät torjua ahdistusta aiheuttavia pelkoja. Silloin ne iskevät yleensä tuplana takaisin, selittää Karkia.

Karkia sanoo, että erityisesti pienyrittäjien nykyinen tilanne on niin huolestuttava, että sitä pitääkin ajatella.

– Sehän on hirveää jos kassavirta loppuu, hän sanoo.

– Mutta jos ihmisellä on iso huoli, jolle ei voi juuri silloin mitään, lähtee herkästi käyntiin mekanismi, että alkaa vatvoa asiaa jatkuvasti. Sitten kun yrittää torjua sitä ajatusta, niin tapahtuu käänteisesti: sitä alkaakin miettiä tuplasti enemmän.

Esimerkiksi jos ihmiselle sanoo, että älä ajattele punaista kärpästä, niin hän ei pysty muuta ajattelemaankaan kuin punaista kärpästä, hän selittää.

Karkia neuvoo pistämään vaikka kalenteriin ajat, jolloin ajattelee pelkojaan ihan kunnolla.

Kalenteriin voi merkata huolitunnin tai -vartin, jolloin keskittyy järjestelmällisesti ajattelemaan omia pelkojaan ja tekemään niistä listaa. Silloin pelot eivät ole kaukaisuudessa yhtenä mustana mykkyränä, vaan niistä saa otteen ja niitä voi hallita.

– Paperille tai koneelle voi piirtää nuolen eri huolista mahdolliseen seuraukseen. Sitten kun huolet ja mahdolliset seuraukset ovat siinä kirjattuna silmien edessä, voi alkaa miettiä, mitkä voisivat olla omia rakentavia ratkaisuja niihin.

Aina kun häiritsevät ajatukset alkaa tulla mieleen, voi muistuttaa itseään, että niitä voi ajatella kunnolla sitten, kun on sen aika.

"Omassa tilanteessaan saattaa alkaa nähdä myös mustaa huumoria"

Kun huolipäiväkirjaa tekee säännöllisesti, vaikkapa muutaman kerran viikossa, ja oikein ajattelemalla ajattelee ongelmiaan ja rakentavia ehdotuksia sille mitä ongelmille voi tehdä, uusia näkökulmia niihin voi löytyä.

Omasta tilanteesta saattaa alkaa löytää jopa humoristisia piirteitä.

– Ainakin mustaa huumoria, Karkia sanoo.

Karkian mukaan sama keino auttaa yleensä kaikissa huolissa: olivat ne isoja, pieniä, todellisia tai epätodellisia.

Moni pitää pahimpana sitä, että koronan aiheuttama kriisi ja epävarma tilanne saattaa kestää ennalta määrittelemättömän ajan.

– Uskon ja toivon, että kun alkujärkytyksestä on selvitty, niin ihmiset alkavat löytää rutiineja nykyisistä olosuhteista.

Tämän hetkiset maailman tyrskyt sattuvat nyt varmaan eniten yrittäjiin, mutta joskus muulloin ne sattuvat joihinkin toisiin ihmisryhmiin, Karkia sanoo.

