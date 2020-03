Koronaviruksen tahallisesta levittämisestä voisi tulla pitkä linnatuomio – Suomen laki on tuntenut tartuntataudit pitkään

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pitää epätodennäköisenä, että kukaan ryhtyisi levittämään tahallisesti koronavirusta. Jos näin kuitenkin kävisi, Suomen laissa olisi koviakin keinoja tekijän rankaisemiseen.

Nuotion mukaan Suomen laissa on jo pitkään tunnettu tartuntataudit.

– Meillä on perinteisesti ymmärretty tartuntataudit, ja niitä on satoja vuosia pelätty. Siksi meillä on yleisvaarallisissa rikoksissa ollut vanhastaan tartuntatauteja koskevaa sääntelyä. On puhuttu kulkutaudeista ja niiden levittämisestä, Nuotio sanoo.

Koronavirus lisättiin tartuntatautilain tarkoittamien yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon helmikuussa.

Nuotion mukaan oleellinen on hetki, jolloin henkilö itse saa tietää omasta sairaudestaan.

– Siinä vaiheessa siihen alkaa liittyä velvollisuuksia ottaa muita huomioon ihan rangaistuksenkin uhalla.

Törkeästä terveyden vaarantamisesta jopa kymmenen vuoden tuomio

Jos vähät välittää tartunnastaan ja peräti levittää virusta tarkoituksellisesti, saattaa syyllistyä terveyden vaarantamiseen. Siitä voi maksimissaan saada neljän vuoden vankeustuomion.

– Siitä on olemassa vielä törkeä tekomuoto, jossa on kymmenen vuoden maksimirangaistus, Nuotio sanoo.

– Kyllä näitä pykäliä riittää, mutta ennemminkin kyse on vastuullisestä käyttäytymisestä, professori Kimmo Nuotio pohtii. Markku Pitkänen / Yle

HIV:n tahallisesta levittämisestä on Suomessa annettu väkivaltarikostuomioita. Se saattaisi tulla kyseeseen myös koronaviruksen levittämisessä.

– Pahoinpitelyrikoksissa otetaan väkivallan lisäksi huomioon muu terveyden vahingoittaminen. Tartunnan levittäminen tahallaan olisi juuri sitä, Nuotio toteaa.

Jos toiselle aiheuttaa vakavan sairauden voidaan puhua jo törkeästä pahoinpitelystä. Jos taas on ollut tartuntariski, mutta toinen ei ole sairastunut, pelkästä pahoinpitelyn yrityksestä voidaan rangaista.

– Kyllä näitä pykäliä riittää. Ei voi silti ajatella, että tämä olisi rikosoikeudellinen kysymys tai että rikosoikeus olisi kovin merkittävässä roolissa tässä. Ennemminkin kyse on vastuullisestä käyttäytymisestä. Sitä ihmisiltä voidaan edellyttää, erityisesti siinä tilanteessa, kun tulee tietoiseksi omasta tartunnastaan, Nuotio pohtii.

Karanteenimääräysten rikkomisestakin voi tulla rikosoikeudellisia seuraamuksia. Kyseessä on terveydensuojelurikkomus. Siitä voidaan tuomita sakkoon tai enintään kolmen kuukauden vankeuteen.