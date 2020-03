Toimittajalta: Korona teki eurooppalaisesta epäilyttävän pahiksen Etelä-Amerikassa

Etelä-Amerikassa hengityssuojaimet ovat paikoin loppuneet apteekeista. Kuva on Uruguayn pääkaupungista Montevideosta.

Etelä-Amerikassa hengityssuojaimet ovat paikoin loppuneet apteekeista. Kuva on Uruguayn pääkaupungista Montevideosta. Raul Martinez / EPA

MontevideoRuokakaupan kassa on leikkisällä päällä. Vitsi on hieman outo, mutta sen hetkellä eteläamerikkalaisessa Uruguayssa on todettu vasta ensimmäiset koronatartunnat. Paniikki ei ole alkanut, vielä.

– Hän on tullut Italiasta! kassahenkilö kailottaa ja osoittaa minua.

En ole tullut. Olen kysellyt asiakkaiden hamstraamista tuotteista. Kassa lienee päätellyt espanjan aksentistani, että olen ulkomaalainen. Hän nauraa, että halusi vain ”herättää paniikkia”.

Nyt vitsit ovat vaihtuneet peloiksi, sillä koronatartuntojen määrä kasvaa Uruguayssa ja koko Etelä-Amerikassa nopeasti.

Virus tuli maanosassa ensin Brasiliaan, Italiasta. Alueen ensitartunnat on todettu Euroopassa liikkuneilla ihmisillä. Ehkä siksi monen mielikuvissa Eurooppa on pahan pesäke, ja jokainen eurooppalainen on lähtökohtaisesti vaarallinen.

Tavallisesti eurooppalaisuus symboloi Etelä-Amerikassa edistystä, sivistystä ja luotettavuutta. Välit Euroopan valtioihin eivät ole jännitteisiä Yhdysvaltain-suhteiden tavoin, entistä siirtomaaisäntää Espanjaa lukuun ottamatta.

Eurooppalainen saa maanosassa yleensä osakseen asiallista kohtelua, jopa ihailua. Rajoilla hän on tervetullut, eikä häneltä yleensä kysellä matkan motiivia.

Korona on kuitenkin muuttanut suhtautumista ulkopuolisiin yleisesti. Etenkin kiinalaisiin, mutta Uruguayssa heitä ei juuri ole. Muualla maanosassa kiinalaissiirtolaiset ovat viestinten mukaan kokeneet koronasyrjintää.

Virusta hillitäkseen moni alueen maa on nyt kieltänyt lennot Euroopasta. Kun Argentiina sulki rajat, naapuri Uruguay päätti sulkea Argentiinan-rajansa, koska sieltä alkoi valua maahan ulkomaalaisia. Eurooppalaisia!

"Senaattori Mujica ei voi vastaanottaa ketään heikon vastustuskyvyn vuoksi", kertoo taulu. Uruguayn entinen presidentti José Mujica, 84, toimii nykyään senaatissa. Raul Martinez / EPA

Ulkomaalaiskammo on ymmärrettävä, mutta se tuntuu hämmentävältä. Kuten myös se, että mahdollinen vuokraemäntä kysyy asuntonäyttöä varten, kauanko olen ollut Uruguayssa.

Ulkomailta saapuvat on määrätty 14 päivän karanteeniin. Kerron olleeni kulmilla tammikuusta alkaen. Vuokranantaja kieltäytyy kuitenkin näyttämästä asuntoa.

Se tuntuu syrjinnältä. Samalla kokemus on tervehdyttävä: moni maailman asukas kokee vastaavaa päivittäin kansallisuutensa tai ulkonäkönsä vuoksi.

Vastaan pelokkaalle vuokranantajalle, että en ole ollut riskimaissa, eikä minulla ole oireita. Tilanne on käytännössä sama kuin näyttäisi asuntoa uruguaylaiselle! Se tepsii, pääsen katsomaan paikkaa.

Argentiinassa asuva suomalaisnainen puolestaan kertoo, että hammaslääkärin odotushuoneessa ihmiset panikoivat hänen yskäänsä. Tupakkayskää, hän täsmentää. Jotkut asiakkaista poistuivat tilasta, toiset siirtyivät kauemmas, eräs käänsi selkänsä. Nainen tunsi itsensä koronaepäillyksi eurooppalaiseksi.

– Kuinka kauan olet ollut Argentiinassa? Kuinka kauan olet yskinyt? tenttasi suoja-asuinen hammaslääkäri.

On vaikeaa tietää, missä määrin pelot johtuvat vaaleasta hipiästä tai yskimisestä yleisesti. Koronapaniikin kasvaessa kauhu kohdistuu kaikkialle, sillä jokainen on viruksen mahdollinen tartuttaja.

Mielikuvilla on kuitenkin vahva voima. Eurooppalaisten kohdalla pelko ikään kuin tuplaantuu. Kavahdinhan minäkin aasialaista turistia, joka aivasti vieressäni kadulla. Mieli loi heti käsityksen kiinalaisesta, jolla on koronavirus.

Vastaavasti tunnen nyt Uruguayssa oloni vaivautuneeksi, kun yskin tai aivastan julkisessa tilassa. Tai kun eurooppalaisen näköisenä koskettelen pakastelaareja ruokakaupassa.

