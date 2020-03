Sairauspoissaoloja ja lomautuksia tulee koko ajan lisää – Kela lupaa, että rahaa riittää tukiin ja päivärahoihin, ellei tilannearvio pahene

Rautatientorin metroasema Helsingissä on tavallisesti täynnä työmatkalaisia. Tällä viikolla asema on ollut hiljainen.

Paine Kelassa kasvaa, kun sairauspoissaolot ja karanteenit lisääntyvät.

Kela maksaa suomalaisten etuudet. Kukaan ei tiedä, miten paljon sairauspäiväraha- ja tartuntatautipäivärahahakemusten määrä lopulta lisääntyy koronaviruksen vuoksi.

Riittävätkö rahat etuuksien maksuun, Kelan talousjohtaja Kai Ollikainen?

– Tämän hetken näkemykseni mukaan rahat riittävät etuuskuluihin, eli epidemiasta johtuva kasvu kyetään hoitamaan. Olemme tietysti viestittäneet eteenpäin, että tällä puolella on kasvua odotettavissa.

Onko tällaisessa poikkeustilanteessa niin sanotusti valtion piikki auki?

– Mitä nyt piikki auki tarkoittaa, mutta lähtökohta on että lakisääteiset etuudet pystytään turvaamaan. Tässä hetkessä ajatellaan, että epidemia on väliaikainen. Jos kriisiskenaario muuttuu, niin sitten tilanne on varmasti haasteellisempi.

Paljonko hakemusmäärät voivat kasvaa?

– Varmasti merkittävästä kasvusta puhutaan. Olemme laskeneet siitä erilaisia arvioita tämänhetkisen tilanteen pohjalta. Tarkkoja lukuja en valitettavasti pysty tässä vaiheessa antamaan, koska tautitilanne ja arvio epidemian kestosta kehittyy päivittäin.

Kasvaako muiden tukien tarve?

– Tämä tilanne näkyy nyt ensisijaisesti tartuntapäiväraha- ja sairauspäivärahapuolella. Mutta olemme varautuneet lomautusten ja työttömyyden vuoksi myös työttömyysturvan, yleisen asumistuen ja viime kädessä perustoimeentulotuen hakemusmäärän kasvuun. Silläkin on suuri merkitys, kuinka moni asiakas päätyy ansioturvan ja kuinka moni perusturvan piiriin.

Miten tämä kaikki vaikuttaa käsittelyaikoihin?

– Pidämme käsittelyajoista niin pitkälle kiinni kuin kykenemme. Siinä tehdään kaikki voitava. Pystymme siirtämään käsittelytyötä eri puolille maata, ja jos käsittelijöitä sairastuu niin pystymme omin järjestelyin vastaamaan siihenkin. Mutta jos ruuhkautuminen on laajaa, se saattaa viivästyttää käsittelyä. Etuuskäsittelyyn ja asiakaspalveluun tarvitaan lisäresursseja, ja perustoimeentulotuen käsittelyyn olemme jo rekrytoimassa lisää asiantuntijoita.

Hakemuksia vireillä yli kolme kertaa enemmän kuin yleensä koko vuoden aikana

Jotain osviittaa hakemusmäärän jyrkästä kasvusta antaa se, että kun Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa tavallisesti koko vuoden aikana noin sadalle ihmiselle, tämän viikon keskiviikkoaamuna hakemuksia oli Kelassa vireillä jo 320.

Tartuntatautipäiväraha korvaa karanteenista aiheutuneet tulonmenetykset täysimääräisinä. Se pätee tapauksiin, joissa lääkäri on määrännyt karanteenin. Yle kirjoitti torstaina ongelmista päivärahan hakemisessa, kun ihmisiä kehotetaan lievien oireiden ilmaantuessa pysymään kotona, mutta heiltä ei testata koronavirusta eli lääkäri ei määrää karanteenia.

Sairauspäiväraha puolestaan korvaa osan ansionmenetyksestä, jos työntekijä on sairauden vuoksi työkyvytön. Korvaus on tavallisesti noin 70 prosenttia ansioista.

Samuli Huttunen / Yle

Tartuntatautipäiväraha on Kelalle tavallisesti minimaalinen menoerä koko sairauspäivärahojen kustannuksiin verrattuna. Viime vuosina tartuntatautipäivärahoja on maksettu lähinnä tuhkarokkoeristysten vuoksi.

Fazer ja SOL: Tilanne vielä maltillinen

Yle kysyi kahdelta isolta yritykseltä, näkyvätkö sairauspoissaolot jo niiden toiminnassa.

– Sairauspoissaolot eivät ole ihan hirveästi kasvaneet. Luotamme aika maltillisiin käyriin, kunhan ihmiset pysyvät kaukana toisistaan kuten ohjeistuskin sanoo. Ei nähdä worst scenariota, että hirveät massat meillä sairastuisivat, SOL-palvelujen henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen sanoo.

– Meillä toimii tuotanto normaalisti, ja teemme kaikkemme että tilanne jatkuu tällaisena. Meillä on myös mahdollisuus tarvittaessa siirtää väkeä muista tehtävistä tuotantoon, sanoo Fazerin viestintä- ja brändijohtaja Ulrika Romantschuk.

Fazer Ravintolat kertoi keskiviikkona 400:ää työntekijää koskevista yt-neuvotteluista. Myös SOL saattaa Sairasen mukaan joutua yt-neuvotteluihin.

Kummankin yrityksen tilanne on kaksijakoinen. Epidemian keskellä tarvitaan ravintoa ja siivousta, mutta asiakkaat vähenevät, kun työpaikat menevät kiinni eivätkä ihmiset käy ulkona.

