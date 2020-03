Katso eduskunnan kyselytunti suorana kello 16 – Hiillostaako oppositio hallitusta koronaviruksesta?

Suomessa on varmennettu 400 koronavirustartuntaa. Suomeen on palautettu epidemian leviämisen estämiseksi rajatarkastukset, ja hallitus on tällä viikolla linjannut myös poikkeuslainsäädännön käyttöönotosta.

Epidemialla on myös mittavia negatiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia. Työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet hallitukselle 16-kohtaista listaa yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi.

Nyt oppositio pääsee tenttaamaan hallitusta sen toimista koronakriisissä.

Voit seurata kyselytuntia jutun kuvaa klikkaamalla kello 16 alkaen.

Kyselytunti lähetetään suorana myös TV1:ssä.

Yle päivittää kyselytunnin keskeiset kohdat alla olevaan seurantaan.

