Naapurin ikkunassa luki "tsemppiä", ja Matias Kontio keksi siihen vastauksen – nyt teippiviestittely ilahduttaa kaupunkilaisia

Helsingin Alppilassa ohikulkijoita on viime päivinä ilahduttanut naapurusten välinen teippiviestittely.

Kaikki sai alkunsa, kun Thaimaasta Suomeen äskettäin palannut Matias Kontio oli viettämässä etätyöpäivää ja huomasi, että vastapäisessä talossa joku oli teipannut ikkunaan tekstin: tsemppiä.

Kontio kysyi tuttaviltaan sosiaalisessa mediassa, pitäisikö viestiin vastata jotain ja jos pitäisi, mitä.

– Sain monia ehdotuksia hyvän mielen viesteistä. Päädyin kuitenkin teippaamaan ikkunaan viestin kaikki järjestyy. Käytän sitä itse stressaavissa tilanteissa, vaikkapa kavereille. On hyvä sanoa, että kaikki järjestyy, niin kuin aina järjestyykin, Kontio kertaa tapahtumia.

Viestien vaihto ei kuitenkaan päättynyt tähän: seuraavana aamuna vastapäiseen taloon oli ilmestynyt uusi teksti, tällä kertaa uudelle parvekkeelle.

Siinä Kontiolle vastattiin – huumorimielessä, niin hän uskoo – tuskin.

Naapurusten välinen viestittely on lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa ja saanut sielläkin innostuneen vastaanoton. Myös Kontio itse on ladannut viestittelystä videon lyhytvideopalvelu TikTokiin. Video on saanut siellä jo yli 200 000 näyttökertaa, hän sanoo.

– Video on saanut todella paljon kivoja kommentteja. Tänään joku laittoi viestiä, että joku muukin on aloittanut vastaavan omassa talossaan.

Vallitseva koronavirustilanne on tuonut ihmisissä esiin muitakin yllättäviä yhteisöllisyyden piirteitä. Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on kertonut, että esimerkiksi Helsingin Arabianrannassa sikäläisen senioritalon asukkaat ovat tiistaista lähtien kokoontuneet joka päivä parvekkeillensa laulamaan.

Samaa on nähty koronapandemian aikana myös maailmalla.

Matias Kontio toivoo, että näinä poikkeusaikoina yllättävääkin yhteisöllisyyttä nähtäisiin laajemminkin.

– Todella moni on ilmaissut haluavansa auttaa ja käydä vaikka kaupassa muiden puolesta, jos nämä ovat karanteenissa tai sairaana. Vaikka nyt eletään negatiivisia aikoja, ihmisissä on tullut esiin myös paljon hyvää, hän pohtii.

Tästä kertoo myös viesti Kontion ikkunassa: kaikki järjestyy.

– Tässä tilanteessa on pakko ajatella niin. On pakko ajatella optimistisesti.

