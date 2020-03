Kun yli 70-vuotiaat käskettiin koteihinsa, auttajat aktivoituivat – vapaaehtoiset hakivat Eero Saarimäelle kaupasta leipää, maitoa ja leikkeleitä

Moni pieni kunta on yhdistänyt voimansa huolehtiakseen kotona asuvista vanhuksista ja riskiryhmiin kuuluvista.

Alavutelaisen Eero Saarimäen tuvassa on lämpöinen tunnelma. Paikallisen Eläkeliiton puheenjohtaja Lasse Anttila on kiikuttanut sisään Saarimäen tilaamat ruokatarvikkeet.

– Leipää, maitoa ja leikkeleitä, selvittää Saarimäki.

Niillä hän pärjää, sillä kaapista löytyy vielä lihaa ja makkaraa.

Saarimäki kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään. Eläkeliiton tarjoama apu on hänelle tervetullut ja tärkeä.

Lasse Anttila kertoo, että Alavudella vanhusten avustusrinki pantiin pystyyn, koska halutaan koronaepidemian aikana turvata ihmisten hyvinvointi ja toimittaa elintarvikkeita niille, joille kauppaan meno olisi riski.

Avun tarvetta on nyt paljon varsinkin maaseudun pienillä paikkakunnilla, jossa vanhusten osuus asukkaista on suuri.

Mutta paljon on myös auttamishalua.

Maaseudulla on opittu antamaan naapuriapua eikä se ole ainakaan kokonaan unohtunut. Auttamisen tapoja ja kaanavia kehitellään nyt eri puolilla. Auttajista ei ole pulaa.

– 10 ilmoittautui heti mukaan avustusrinkiin, mutta heistä neljä karsiutui pois, kun he ovat itse yli 70-vuotiaita. Lisää auttajia on kuitenkin tulossa, toteaa Lasse Anttila.

Samassa soi puhelin Anttilan taskussa. Uusi ruokatilaus on tulossa.

– Jatkamme niin pitkään kuin on tarvetta.

Luottamusta ja yhteisöllisyyttä

Halsualainen Oili Mastokangas on työskennellyt yli 20 vuotta siivoojana.

Tavallisesti hän kiertää viikossa 30 kotia, mutta nyt elämä muuttuu hetkellisesti, sillä Marjusaaren Maamiesseuralla työskentelevä Mastokangas alkaa hoitaa tarpeen mukaan ikäihmisten ja riskiryhmien kauppa-, pankki- ja apteekkiasiointia.

– Minun täytyy tehdä aina sopimus apteekin ja asiakkaan kanssa, samoin pankin, kaupan ja asiakkaan kanssa. Näin voin ostaa ruoat vaikka laskulle tai ottaa pankkisiirron ostoksista.

Oili Mastokangas vie ostokset kotiovelle asti. Autossa on myös käsidesiä ja hengityssuojaimia. Ville Viitamäki / Yle

Halsualla on reilut 1100 asukasta. Heistä joka neljäs on yli 70-vuotias. Tiukassa paikassa pienen kunnan etuna on joustavuus, luottamus ja yhteisöllisyys.

– Luottamus on se tärkein seikka. Täällä kaikki tuntee likipitäen toisensa, joten myyjät ovat tuttuja. Isolla paikkakunnalla, kun ei tunneta niin hyvin, asiakas voi epäröidä, samoin myyjä, Mastokangas uskoo.

Vanha talkoohenki herää

Usean muun paikkakunnan tavoin myös Halsualla kauppa avataan erikseen riskiryhmille. Kaupasta on myös mahdollista saada kotiinkuljetus.

– Olemme avoinna keskiviikko- ja lauantaiaaamuisin kello 7.30-8.00. Näin ikäihmisillä ja riskiryhmään kuuluvilla on puoli tuntia aikaa käydä ostoksilla ennen kuin kauppa varsinaisesti avataan, kertoo kauppias Suvi Jylhä K-Market Halsualta.

"Kun joukko on pieni, isompiakin asioita pystytään järjestämään aika pienellä vaivalla", toteaa kunnanjohtaja Jari Penttilä. Ville Viitamäki / Yle

Halsuan kunnanjohtaja Jari Penttilä kiittää asioiden järjestymisestä aktiivisia kuntalaisia.

– Halsua on pieni, mutta meillä on kunnassa hyvin vanha talkoohenki. Vapaahtoisia on ilmoittautunut ja jatkuvasti tulee lisää. Jos tarvitsemme jotain apua, niin varmasti saamme sen.

Etu lienee myös se, ettei pienellä paikkakunnalla ei näe koko ajan toisia ihmisiä?

– Täällä näkee paljon ihmisiä, mutta harvemmin yhtä aikaa, Penttilä korjaa nauraen.

Opiskelijakin käärii hihat

Myös yksittäiset ihmiset ovat heränneet auttamaan vanhuksia. Yksi näistä vapaaehtoisista on kotikonnuilleen Kainuuseen Puolangalle virusta pakoon lähtenyt Saara Tolonen.

Tolonen opiskelee Helsingin yliopistossa.

– Lähes kaikki luennot pidetään netin kautta, joten voin hyvin järjestellä oman aikatauluni ja lähteä täällä avuksi vanhuksille.

Tolonen tarjoaa kauppakassipalvelua, mutta voi tarpeen mukaan tarttua vaikka lumilapioon.

– Kannustan ihmisiä kysymään että “hei, voinko olla avuksi”.

Palveluitaan Tolonen on tarjonnut Facebookissa, koska “tässä mennään nollabudjetilla”. Hän tietää, että sitä kautta ei suoraa tavoita kovin monia vanhuksia, mutta toivoo, että avun tarpeessa olevien omaiset ja läheiset veisivät viestiä eteenpäin.

Tolonen sanoo olevansa tarkka siitä, ettei itse altista vanhuksia tartunnalle. Maaseudulla ja maataloudessa viruksia on opittu torjumaan, kun liikutaan tuotantotiloilta toisille.

– Vaikka se ei sama asia olekaan, kuitenkin pääpointit ovat hallussa. Vaihdetaan vaatteet, pestään käsiä, kuljetetaan desinfiointiaineita mukana. Liikutaan puhtaissa vaatteissa ja puhtailla kengillä.

Saara Tolonen ryhtyi etäopiskelijaksi ja haluaa olla avuksi kotiseutunsa vanhuksille. Timo Sihvonen / Yle

Naapuriavun antaminen ei Kainuussa ole päässyt unohtumaan. Tuoreita muistoja on talvelta 2018, jolloin lumikaaos vallitsi ja maaseudulla oltiin paikoitellen hätää kärsimässä.

Silloin ihmiset heräsivät auttamaan toisiaan, samalla tavalla ihmisiä herättelee nyt koronavirus.

Someryhmä ja diakonia yhteistyöhön

Sosiaalinen media tarjoaa hyvän kanavan auttamiselle, mutta haasteena sosiaalisen median apuryhmille on avuntarvitsijoiden löytäminen.

Siilinjärvellä toimiva someryhmä yrittää helpottaa tätä ongelmaa tekemällä yhteistyötä Siilinjärven seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa.

Kirsi Launonen oli heti yhteydessä Facebookissa perustettuun paikallisryhmään.

– Me tiedämme ihmisiä, jotka tarvitsevat apua ja ryhmässä on avuntarjoajat. Näin voimme yhdistää voimamme, toteaa Launonen.

Sanna Lappalaisen ja Tuomo Räsäsen perustamaan someryhmään on ilmoittautunut jo paljon auttajia.

– Ihanaa huomata, että ihmisillä on halu auttaa, kiittelee Lappalainen, jolla heräsi huoli vanhuksista heti hallituksen maanantaisen tiedotustilaisuuden jälkeen.

– Kodeissa on paljon yksinäisiä, joilla ei ole omaisia tai omaiset asuvat kaukana, tietää vanhusten parissa työskentelevä Lappalainen.

Juttua on korjattu 21.3. kello 19.53: Saara Tolonen on Puolangalla, ei Paltamossa.

