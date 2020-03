Video: Opiskelijat ryntäsivät Floridan rannoille viettämään kevätlomaa – "Jos saan koronan, niin saan sen enkä anna sen pysäyttää bileitä."

Floridassa kevätlomaa viettävät yhdysvaltalisopiskelijat eivät olleet huolissaan koronaviruksesta. Video: Reuters. Kuva: Rex Features / All Over Press.

Floridassa Miamin alueen rannat ovat olleet tällä viikolla täynnä kevätlomia viettäviä opiskelijoita, vaikka koronavirus etenee kovaa vauhtia myös Yhdysvalloissa.

– Jos saan koronan, niin saan sen. En anna sen pysäyttää bileitä, Ohiosta Floridaan matkustanut Brady Sluder selitti uutistoimisto Reutersille tiistaina.

Sadat tuhannet opiskelijat lentävät vuosittain etelän rantalomakohteisiin Spring Breakin eli kevätloman aikaan. Tänä vuonna kevätlomabileiden jatkuminen on tyrmistyttänyt yhdysvaltalaisia, sillä koronavirus tarttuu helposti juuri lähikontaktissa.

Yhdysvaltain liittovaltio linjasi maanantaina, että yli kymmenen hengen kokoontumisia pitäisi välttää ja ravintoloissa ja baareissa käyminen lopettaa. Toistaiseksi kyse on suosituksista.

Miamissa linjaukset ärsyttivät.

– Tämä todella pilaa kevätloman. Mitä muuta tekemistä täällä on kuin mennä rannalle tai baariin? ihmetteli Reutersin haastattelema 21-vuotias Brianna Leeder Wisconsinista.

Sairaalahoitoon joutunut paljon nuoria ja keski-ikäisiä

Reutersin haastattelemat opiskelijat eivät pitäneet koronavirusta kovin vakavana tautina, vaikka se on tappanut Yhdysvalloissa jo 151 ihmistä.

– Virus ei ole niin vaarallinen. On vakavampiakin asioita, kuten nälkä ja köyhyys, joita pitäisi torjua, sanoi Indianasta tullut Atlantis Walker Reutersille.

Valtaosa koronaviruksen uhreista on ollut vanhuksia, mutta nuoret ilmeisesti levittävät tautia tehokkaasti, Washington Post arvioi. (siirryt toiseen palveluun) Nuorilla on muita sukupolvia aktiivisempi sosiaalinen elämä, ja monet sairastavat taudin niin lievänä, että levittävät sitä tietämättään.

Esimerkiksi Pohjoismaissa on havaittu satoja koronavirustartuntoja, joiden epäillään saaneen alkunsa Itävallasta Ischglin hiihtokeskuksesta.

Etelä-Koreassa lähes kolmasosa kaikista koronavirustapauksista on havaittu 20–29-vuotiailla. Etelä-Korea on testannut virusta erittäin laajasti ja on löytänyt siksi paljon oireettomia ja lieviä tapauksia.

Tauti ei säästä nuoriakaan. Sairaalahoitoa tarvinneista potilaista jopa 40 prosenttia on ollut Yhdysvalloissa 20–59-vuotiaita, sanomalehti New York Times kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Rannat suljettiin

Turismi on Floridassa tärkeä elinkeino, eikä osavaltio ole halunnut rajoittaa baarien tai yökerhojen toimintaa ennen tätä viikkoa. Tiistaina Floridan kuvernööri Ron DeSantis määräsi kaikki yökerhot ja baarit suljettaviksi kuukauden ajaksi.

Miami Beachin kaupunki päätti lisäksi kieltää yli kymmenen hengen kokoontumiset rannoilla ja puistoissa. Ravintolat saavat nyt myydä vain noutoruokaa.

Miamin pohjoispuolella sijaitsevan Deerfield Beachin ranta oli suljettu keskiviikkona. MediaPunch / All Over Press

Ainakaan keskiviikkona kielto ei ollut tyhjentänyt Miamin Beachin rantoja. Sen sijaan rantaravintolat alkoivat sulkea oviaan, mikä harmitti uutistoimisto AFP:n toimittajan haastattelemaa kaveriporukkaa, joka oli tullut viettämään kevätlomaa Georgiasta.

– Ihmisten pitäisi pysyä turvassa ja karanteenissa, koska se leviää todella nopeasti. En oikein tiedä, minulla on aika ristiriitaisia ajatuksia, ryhmään kuulunut Shelly Hill kommentoi AFP:lle.

AFP:n mukaan kaveriporukka päätti lopulta lähteä kotiin.

Lähteet: Reuters, AFP, AP