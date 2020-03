Eurooppalaiset saavat nyt tuntea, minkälaista on olla kansallisuutensa takia ei-toivottu – voimme ottaa siitä opiksi

Arkea maailmalta: Afrikassa valkoisille on nyt uusi lempinimi, "Corona!", kirjoittaa Ylen Afrikan-toimittaja Liselott Lindström.

Valkoisten perään on huudeltu kaduilla Afrikassa siitä asti kun valkoiset mantereelle tulivat.

Itä-Afrikassa valkoisista käytetty sana on mzungu. Se on alunperin tarkoittanut vapaasti suomennettuna: "hän joka kävelee ympäri ilman määränpäätä".

Etiopiassa perään huudellaan ferenjiä eli ulkomaalaista. Muualla Afrikassa on muunnoksia näistä tai muita sanoja.

Nyt vaikuttaa siltä, että Afrikassa on keksitty yhteinen universaali nimi ulkomaalaisille: Corona!

Joskus mzungun perään huudetaan englanniksi "give me money" eli anna minulle rahaa.

Nyt tuskin kukaan enää uskaltaa ottaa käteistä vastaan sitä koronasormillaan ojentavalta ulkomaalaiselta.

Kenian viranomaiset kehottavatkin ihmisiä käyttämään pääosin mobiilirahaa ja välttämään käteistä. Ruoan kotiinkuljetuksista saa alennusta, jos maksaa kortilla tai kenialaisella mobiilirahalla, M-Pesalla.

M-Pesa-palvelu ilmoitti myös poistavansa kaikki siirtokulut, jotta ihmiset käyttäisivät kännykkää käteisen sijaan.

Pitkään oletettiin, että Afrikan ensimmäiset koronatartunnat tulisivat Kiinasta, koska Afrikka ja Kiina käyvät niin paljon kauppaa keskenään, ja kiinalaiset matkustelevat paljon Afrikkaan.

Koronan pelättiin tulevan Kiinasta tuliaisena, kun uuttavuotta kotiin viettämään lähteneet kiinalaiset palaisivat takaisin Afrikkaan.

Toisin kuitenkin kävi. Ensimmäiset todetut koronatapaukset Afrikassa olivat peräisin Euroopasta. Italialainen toi taudin Nigeriaan, ranskalainen toi sen Senegaliin.

Myös afrikkalaiset ovat tuoneet tartuntoja mukanaan kotiin ulkomailta. Toistaiseksi Etelä-Afrikka on kärsinyt pahiten koronaviruksesta Afrikassa.

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Etelä-Afrikkaan matkustetaan mantereella eniten. Nyt virus tarttuu Etelä-Afrikassa maan sisällä.

Esimerkiksi Kenian Nairobissa leviää pelko ja disinformaatio. Ihmiset hamstraavat tavaraa kaupoista. Monelta kädestä suuhun elävältä tulee menemään elanto täysin alta. Mitä tapahtuu, jos tavara loppuu kaupoista eikä köyhimmillä ole oikein muutenkaan varaa ruokaan?

Koronan ensimmäinen uhri Keniassa ei edes sairastanut tautia.

Kenialainen mies oli matkalla illalla kotiin, ja sattui aivastamaan väärän miesporukan edessä. Hänet pahoinpideltiin hengiltä (siirryt toiseen palveluun), koska, koska miehet luulivat hänen sairastavan koronaa.

Selvää on, että korona on etuoikeutettujen matkaajien mukanaan tuoma tauti.

Nyt virus saattaa levitä laajasti köyhien keskuudessa eikä heillä ole varaa hyvään terveydenhuoltoon esimerkiksi Keniassa.

Ja se suututtaa, tietenkin. Ei ole ensimmäinen kerta, kun eurooppalaiset tuovat tarttuvia tauteja tuliaisena.

Perään huudetaan siis vihaisesti: Corona!

Mustat saivat ebola-epidemian aikaan muutama vuosi sitten kokea samaa, kun heitä epäiltiin ebolan kantajiksi. Nyt roolit ovat muuttuneet.

Suosittu amerikkalainen matkatubettaja Drew Binsky oli sattumoisin käynyt Somaliassa tammikuussa vain viikkoa ennen minua ja asunut samassa hotellissa.

Siksi katsoin muutamia hänen videoitaan. Binsky yrittää tänä vuonna saada täyteen tavoitteensa käydä maailman jokaisessa valtiossa. Tässä vaiheessa hänellä on enää muutama maa jäljellä.

Somaliaan Binsky matkusti ystävänsä Lee Abbamonten kanssa, joka on jo käynyt kaikissa maailman maissa. He tekivät yhdessä Mogadishusta videon, jonka nimi oli “KAIKILLE VIHAAJILLE… (Miksi matkustan sota-alueille)”. (siirryt toiseen palveluun)

Lee Abbamonte puolusteli matkustamista konfliktialueille ja diktatuureihin sillä, että hänen matkustamisensa ei kuulu kenellekkään muulle.

– Jos se vaikka on historiallinen kiinnostava paikka, minulla on oikeus käydä katsomassa sitä, Abbamonte sanoi.

Me eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset olemme ajatelleet kautta aikojen, että maailma on meidän ja voimme käydä missä haluamme. Ajattelemme, että se on meidän oikeutemme. Näin se ei kuitenkaan ole.

Korona on sekoittanut maailmankirjat varmaankin peruuttamattomalla tavalla. Yksi selvä asia on, että eurooppalainen passi ei ainakaan tilapäisesti ole enää takuu maailmanympärimatkalle.

Ensin Yhdysvallat sulki rajansa eurooppalaisilta, sen jälkeen myös Intia ja moni Afrikan maa.

Keniaan ei ole tulemista safarille tai rantalomalle ainakaan kuukauteen. Etelä-Afrikassa eurooppalaisille jo myönnetyt viisumit evättiin ja voimassaolevat kumottiin. Kotiin sen koronanne kanssa, kuului viesti.

Toki EU ja Suomikin sulkivat rajansa ja kehottavat olemaan matkustamasta ulkomaille. Jos kuitenkin päättäisitkin nyt yrittää matkustaa Keniaan vastoin Suomen suosituksia, ei sinua päästettäisi sinne.

Se tunne on meille ihan uusi ja voimme ottaa siitä opiksi.

Lue lisää:

Jos korona lähtee leviämään Afrikan slummeissa, jäljet voivat olla tuhoisat – väestön nuoruus kuitenkin suojaa