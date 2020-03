Herätys: Kela vakuuttaa rahojen riittävän tukiin, pelastusvalmius on työntekijäpulasta huolimatta hyvä, Espanja sulki kaikki hotellit

Kela vakuuttaa, että sen rahat riittävät tukiin

Kela on paineen alla, kun sairauspäiväraha- ja tartuntatautipäivärahahakemusten määrä on koronaviruksen vuoksi kääntynyt nopeaan kasvuun. Kela on laskenut malleja eri tartunta- ja hakemusmäärille ja uskoo, että sen rahat riittävät etuuksien maksamiseen. Kela palkkaa parhaillaan lisää etuuskäsittelijöitä.

Miten hallitus pyrkii pelastamaan yritykset ja työpaikat?

Tiina Jutila / Yle

Suomen elinkeinoelämä on vaatinut hallitukselta nopeita ja järeitä toimia yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi. Hallituksen on määrä kertoa aamupäivällä, millaisia keinoja otetaan käyttöön koronakriisin takia. Hallitus ottaa samalla kantaa työmarkkinajärjestöjen esitykseen, jolla esimerkiksi alennettaisiin yritysten työeläkemaksuja ja nopeutettaisiin lomauttamista väliaikaisesti.

Pelastuslaitoksilla on noin 250 työntekijän vajaus

Paulus Markkula / Yle

Pelastuslaitosten työntekijöitä on joutunut karanteeniin varsinkin Etelä-Suomessa. Koko maassa pelastustoimi varautuu nyt koronaepidemian pahenemiseen ja pelastajien altistuminen tartunnalle yritetään estää monin eri keinoin. Pelastusvalmius maassa on edelleen hyvä.

Espanja sulki kaikki hotellit, Kalifornia määräsi ihmiset koteihinsa

Kalifornian osavaltio on määrännyt asukkaat pysymään kodeissaan. Viranomainen valmistelee asuntovaunuja karanteeniin määrättyjä varten Los Angelesissa. Etienne Laurent / EPA

Maailmalla jatketaan järeitä toimia koronavirustartuntojen estämiseksi. Espanja on määrännyt kaikki hotellit suljettaviksi. Kalifornian osavaltiossa puolestaan on annettu määräys, jonka mukaan kansalaisten on pysyteltävä kodeissaan. Lue uusimmat tiedot koronavirustilanteesta tästä.

Korona teki eurooppalaisesta pahiksen Etelä-Amerikassa

Etelä-Amerikassa hengityssuojaimet ovat paikoin loppuneet apteekeista. Kuva on Uruguayn pääkaupungista Montevideosta. Raul Martinez / EPA

Etelä-Amerikan ensimmäiset koronavirustartunnat todettiin Euroopassa liikkuneilla ihmisillä. Ehkä siksi monen mielikuvissa Eurooppa on nyt pahan pesäke, kirjoittaa toimittaja Johanna Pohjola Latinalaisesta Amerikasta.

HUS:n hoitajat kertovat vaikeuksista päästä koronatestiin

Laakson sairaalan koronaterveysasema Helsingissä. Janne Järvinen / Yle

MOT ja A-studio haastattelivat HUS:n sairaaloissa työskenteleviä koronavirusoireisia hoitajia. Leikkaussalihoitaja taisteli viikon testiin pääsystä ja epidemia-alueelta palannut kuumeoireista kärsinyt hoitaja kutsuttiin töihin. Hoitajat kertovat vaikeuksista päästä koronatesteihin, vaikka valtionjohto ja THL ovat painottaneet terveydenhuoltohenkilökunnan testaamista matalalla kynnyksellä. Asiantuntijan mukaan terveydenhuollon henkilökunnan testaamista on rajoitettu HUS:issa liikaa.

Sää viilenee, mutta pysyy aurinkoisena

Yle

Torstain yli yhdeksän asteen lämpötilalukemiin ei loppuviikosta päästä, mutta aurinkoisena sää sentään pysyy. Ennusteen mukaan lämpötilat laskevat öisin monin paikoin pakkasen puolelle ja välillä tulee lumi- tai räntäkuuroja.

Etelässä ylletään päivisin muutamia asteita plussalle, muualla on pakkasta.

