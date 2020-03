Italiassa nyt enemmän koronauhreja kuin Kiinassa

Italiassa on kuollut tähän mennessä 3 405 ihmistä koronavirukseen.

Italiassa on torstaina kuollut 427 ihmistä koronavirukseen, kertovat maan viranomaiset.

Uhrien tilastoitu kokonaismäärä Italiassa on nyt 3 405, mikä on enemmän kuin taudin lähtömaassa Kiinassa. Kiinan virallisten lukujen mukaan kuolonuhreja on tähän mennessä 3 245.

Koronaepidemia koettelee Italiaa maailman maista ankarimmin. Eilen Italiassa kuoli tautiin peräti 475 ihmistä.

Italiassa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on sairastunut 41 035 ihmistä. Määrä kasvoi eilisestä keskiviikosta noin 15 prosentilla.

Sairastuneista 4 440 on parantunut.

Tehohoidossa on tällä hetkellä 2 498 potilasta. Heidän määränsä nousi eilisestä yli 200:lla.

Uutistoimisto Ansan mukaan 15 terveydenhoitoalan työntekijää on menehtnyt tautiin.

Tiukkoja rajoituksia kansalaisille

Italiassa koronaviruksen aiheuttaman epidemian lasketaan alkaneen helmikuun 21. päivä.

Pahimmin koronavirus on koetellut maan pohjoisosassa sijaitsevaa Bergamon kaupunkia. 1,2 miljoonan asukkaan kaupungissa eiliseen mennessä sairastuneita oli yli 4 300. Kuolleiden tarkka määrä ei ollut tiedossa, mutta kaupungissa hautajaiset on määrätty tapahtumaan 30 minuutin välein, jotta virus ei leviäisi hautajaistilaisuuksissa.

Italiassa lähes kaikki kaupat ja ravintola on määrätty suljettaviksi. Asiattomasti kaduilla kulkeville aiotaan määrätä 206 euron sakko. Sallittua liikkumista kaduilla on kaupassa tai työssä käynti.

Pohjoisessa Emilia-Romagnan maakunnassa kiellettiin eilen kävely tai hölkkääminen kuntoilumielessä huolimatta siitä, että maan hallitus oli suositellut niitä, koska varsinaiset urheilutapahtumat on kielletty.

Lähteet: Reuters