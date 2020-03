Taksien koronapiina pahenee – kyytejä myydään jopa puoleen hintaan

Taksien korona-ahdinko syvenee.

– Volyymista lähti 90 prosenttia viikossa, mutta kyllä hätä keinot keksii, naurahtaa Cabonline Oy:n toimitusjohtaja Kati Rajala.

Keino on tässä tapauksessa poikkeukselliset alennukset. Kovasen ja FixuTaxin autoja liikennöivä Cabonline houkuttelee asiakkaita hyppäämään taksin takapenkille huomattavasti aiempaa korkeammilla alennusprosenteilla.

– Annamme terveydenhuollon työntekijöille pääkaupunkiseudulla ja Oulussa kaikki matkan puoleen hintaan, täräyttää Rajala.

Alennus on voimassa toimitusjohtaja Rajalan mukaan poikkeusolojen ajan. Asiakas saa alennuksen näyttämällä taksinkuljettajalle alan henkilökorttia.

– Tämä on meidän kädenojennus terveydenalan työntekijöille. Ja kiitos siitä, että hoitavat meitä, kertoo Rajala.

Myös Taksi Helsinki polkaisee käyntiin alennuskampanjan. Toimitusjohtaja Jari Kantosen mukaan kaikista sovelluksessa tilattavista kiinteähintaisista kyydeistä annetaan asiakkaille 20 prosentin alennus.

Yritys kertoo, että alennuksella on tarkoitus mahdollistaa yhä useammalle ihmiselle taksin käyttö joukkoliikenteen sijaan.

– Se on todella kova alennus, mutta annamme sen, koska nyt on niin hiljaista, sanoo Kantonen.

"Vaikea ymmärtää, että tappiolla myymällä voi parantaa tulosta"

Noin 1 400 auton Lähitaksissa ei lämmetä kyytien alennusmyynnille.

– Kun kansalaisia kehotetaan olemaan liikkumatta, kyytien lisääminen alennusprosenteilla ei palvele tarkoitustaan, sanoo toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

Lähitaksi keskittyy toimitusjohtaja Pentikäisen mukaan markkinoinnissa tarjoamaan asiakkaille eilen torstaina lanseerattua Lähiapu-asiointipalvelua. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että taksinkuljettajan voi tilata hoitamaan esimerkiksi kaupassa käynnin tai jonkin tavaran noudon.

– Tilauksia on jo tullut. Tuote on hinnoiteltu siten, että siinä on kyllä vähän alennusta, sanoo Pentikäinen.

Myös Kajon Oy ei aio toistaiseksi laskea hintoja, vaikka kyydit ovat vähentyneet toimitusjohtaja Tapani Erosen mukaan jopa 80 prosenttia.

– Vaikea ymmärtää, että tappiolla myymällä voi parantaa tulosta. Me emme ainakaan myy kyytejä alle omakustannehinnan, sanoo Eronen.

Koronaterveysasemien työntekijöille 1 000 ilmaista työmatkaa

Taksien markkinointia tehdään suurien alennusprosenttien lisäksi nyt myös yleishyödyllisillä lahjoituksilla.

Taksi Helsinki kertoo, että se auttaa terveydenhuollon henkilöstöä antamalla huomenna lauantaina 1 000 kyytiä Helsingin koronaterveysasemien työntekijöille Malmille ja Laaksoon.

– Jotta ihmisiä voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla, haluamme helpottaa hoitohenkilökunnan arkea ja tarjota turvallisen kyydin työmatkoille, sanoo toimitusjohtaja Jari Kantonen.

