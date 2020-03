Ahvenanmaalle matkustavalle suositellaan karanteenia – saarimaakunnan matkailu vaikeuksissa

Kevään kokousmatkat ja luokkaretket Ahvenanmaalle on peruttu.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila iskee ankarasti Ahvenanmaan matkailuelinkeinoon tänä keväänä. Vaikka paras mökkisesonki on vasta tulossa, jo nyt monet mökin varanneet ovat peruneet tulonsa.

Torstaista lähtien Maarianhaminan ja Eckerön satamat ovat hiljenneet matkustajaliikenteeltä, sillä vain rahtiliikenne jatkuu normaalina.

Viking line on torstaina rajaliikenteen sulkeutumisen myötä keskeyttänyt Helsinki-Tukholma välisen liikennöinnin 13. huhtikuuta asti.

Ahvenanmaan maakuntahallitus on tällä viikolla asettanut Ahvenanmaan ulkopuolelta, niin manner-Suomesta kuin Ruotsista, saapuville 14 päivän karanteeniajan.

Kaikkia Ahvenanmaalle laivalla tai lennolla saapuvia suositellaan pysymään kaksi viikkoa kotona, myös Ålandstrafikenin saaristolautoilla Kustavista tai Galtbystä tulevia. Saarimaakunnassa ei toistaiseksi ole havaittu koronavirusta.

– Sekä Suomessa että Ruotsissa kehotetaan olemaan matkustamatta, niin sehän tekee sen, että kukaan ei liiku ja matkustajia ei tule, sanoo Visit Ålandin toimitusjohtaja Lotta Berner Sjölund.

– Peruutuksia on tullut ja kauhulla katsomme, miten kesällä käy.

Rajojen sulkemisen takia vain rahtiliikenne sujuu normaalisti Maarianhaminan satamassa. Patric Lindén / AOP

Maarianhaminan lentokenttä on avoinna ja Finnair ja Air Leap (Arlanda-Maarianhamina) liikennöivät yhä. Finnair antanee uuden liikennesuunnitelman lähiaikoina huhtikuun osalle.

Muuten saarimaakunnassa ovat voimassa samat rajoitukset kuin muuallakin Suomessa. Koulut ovat pääosin kiinni ja ikä-ihmisten vapaaehtoinen karanteeni on voimassa.

Matkailijat ja eurot jäävät tulematta

Vuosittain Ahvenanmaalla on noin 1,8 miljoonaa yöpymistä. Tilastojen mukaan näistä noin puoli miljoonaa on kaupallisia yöpymisiä, joista suomalaisten osuus on lähes puolet.

Matkailuelinkeinon merkitys Ahvenanmaalle on suuri, sillä joka viides yksityissektorilla työskentelevä ahvenanmaalainen on töissä matkailualalla.

Visit Ålandin matkailuyrittäjiltä keräämän tilannearvion mukaan varaustilanne näyttää tällä hetkellä todella huonolta. Ryhmämatkoja on peruttu elo-syyskuulle asti.

– Matkailulla on todella suuri merkitys Ahvenanmaalle, paljon suurempi kuin Suomelle tai Ruotsille, sanoo toimitusjohtaja.

Suurin osa saarimaakuntaan saapuvista matkailijoista liikkuu ruotsinlaivoilla. Kim Jansson

Vilkkain mökkeilysesonki ei ole vielä alkanut, vaikka huhti-toukokuun viikonlopuille ja pääsiäiselle on ollut melko hyvin varauksia, esim. kalastusmatkoja ja perhelomia.

Lähiviikkojen ja pääsiäisen osalta mökkivaraukset on lähestulkoon kaikki peruttu hallituksen koronasuositusten mukaisesti.

Maarianhaminan hotellien ja ravintoloiden osalta kevään tilanne on katastrofaalinen isompien tapahtumien peruutusten vuoksi. Kaikki kokous-, urheilu- ja muut ryhmämatkat on kutakuinkin peruutettu huhti-toukokuun osalta.

Esimerkiksi koulujen perinteiset toukokuun loppuun ajoittuvat luokkaretket ja leirikoulut on nyt peruttu.

Tilanne vaikuttaa myös ulko-ahvenanmaalaisten mökkikauden alkajaisiin. Monilla Ruotsissa asuvilla ahvenanmaalaisilla on perinteisesti ollut tapana saapua pääsiäiseksi ja vapuksi mökeilleen Ahvenanmaalle.

Kesän mökkivarausten peruminen on ollut vielä vähäistä. Näyttäisi siltä, että nyt katsotaan ja odotellaan. Ahvenanmaan kesään mahtuu runsaasti tapahtumia, joiden toivotaan vielä toteutuvan myös tänä kesänä.

Kaikkiaan epätietoisuus tilanteen kehittymisestä huolettaa Ahvenanmaan matkailuyrittäjiä.

Visit Ålandin sivuilla on koronavirukseen (siirryt toiseen palveluun) liittyvää tietoa ja ohjeita, miten asiaan voi varautua Ahvenanmaalla.