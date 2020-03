Kreikassa Morian leirillä varaudutaan koronaan – asukkaat ompelevat suojamaskeja, kertoo suomalainen vapaaehtoinen

Sosiaalityöntekijä Ilona Tapanainen vastaa puhelimeen mökillä Etelä-Karjalassa. Tanssi- ja liiketerapiaan erikoistunut Tapanainen on juuri palannut Kreikasta vapaaehtoistyöstä, ja viettää nyt omaehtoisesti kahden viikon karanteeniaikaa.

– Ketään en ole viime päivinä nähnyt. Luntahan ei täällä ole, mutta avannon tein järveen, kertoo Tapanainen.

Hän joutui jättämään taakseen työn Lesboksen saarella sijaitsevalla Morian pakolaisleirillä. Sitä ennen hän työskenteli kuukauden verran Samoksen leirillä turvapaikanhakijoiden apuna.

Aiemmin Tapanainen on ollut avustustyössä Nepalissa ja palestiinalaisalueilla.

Avustustyöntekijä Ilona Tapanainen Samoksen leirin asuinparakissa. Ilona Tapanainen

Ilona Tapanainen ehti kotimaahan viime hetkellä, juuri ennen kuin myös Kreikka sulki rajansa. Suunnitelma paluusta Suomeen työhön oli muutenkin jo olemassa, mutta koronamääräykset pakottivat aikaistamaan tuloa.

Lesboksen saarella on todettu yksi koronatapaus, mutta leirissä sairautta ei ole tavattu. Koronaviruksen leviämisellä Morian jättileiriin olisi kauhistuttavat seuraukset.

– Olen nähnyt sekä Lesboksen että Samoksen leirit, ja olosuhteet ovat aivan kaaosmaiset, kuvailee Tapanainen.

– Hygienian ylläpitoon ei ole mitään mahdollisuuksia, kun teltat ovat vieri vieressä ja täynnä ihmisiä. Tuhatta ihmistä kohden saattaa olla vain yksi vessa.

Terveydenhuoltoa Morian leirillä tukeva Lääkärit ilman rajoja -järjestö (siirryt toiseen palveluun)on vaatinut sen ja muiden Kreikan leirien välitöntä evakuoimista.

Leiriläiset ompelevat itse suojamaskeja

Moriassa asuu noin 20 000 ihmistä, vaikka leiri on mitoitettu vain muutamalla tuhannelle. Vaikka koronaa ei ole esiintynyt, on epidemiaan varautuminen todellisuutta myös leirillä.

– Leiriläiset ovat ommelleet itse suojamaskeja, kertoo Ilona Tapanainen.

– On tosin keskusteltu siitä, onko niistä mitään apua. Lisäksi siellä on jaettu tietoa eri kielillä ja leirille on pystytetty käsidesipisteitä.

Neljä afganistanilaista turvapaikanhakijaa – joista yksi on työskennellyt Kabulissa räätälinä – ompelee kasvosuojia 500 kappaleen päivävauhdilla, kertoo Guardian-leht (siirryt toiseen palveluun)i.

Naisten käytössä on ompelukoneita, jotka ovat jääneet Moriaan edellisen avustushankkeen jäljiltä. Suojukset jaetaan tarpeen mukaan leirin asukkaille ilmaiseksi.

Leirin asukkaat osallistuvat terveydenhuollon järjestämiseen. Turvapaikanhakijoiden joukossa on alan ammattilaisia, kuten apteekkareita.

– Leiristä pääsee ulos vain päiväsaikaan, ja omaehtoiset eri kansallisuuksia edustavat ryhmät järjestävät käyntejä kaupassa. Mukaan pääsee vain yksi perheenjäsen kerrallaan.

Näkymä Samokselta ns. virallisen leirin ulkopuolelta. Ilona Tapanainen

Morian asukkaat ovat nyt jumittuneet täpötäydelle leirialueelle eivätkä pääse mihinkään suuntaan. Ilona Tapanainen arvelee, että juuri tämä saattaa nyt suojella leiriä virukselta.

– Suurin riski saattaisikin olla, että joku vapaaehtoistyöntekijä nyt tietämättään veisi koronatartunnan leiriin. Niinpä uusia tulokkaita ei oteta nyt mukaan toimintaan, hän sanoo.

Myös Kreikan viranomaiset ilmoittavat, että vierailijoita ei päästetä kahteen viikkoon leirille. (siirryt toiseen palveluun)

Avustustoiminta on supistettu minimiin

Monet vapaaehtoisjärjestöt ovat joutuneet muutenkin supistamaan toimintaansa. Syynä oli äärioikeistolaisten ryhmien hyökkäily, joka yltyi Kreikan ja Turkin välisen pakolaiskiistan kärjistyttyä helmi-maaliskuun vaihteessa.

Väkivaltaisuuksien vuoksi järjestöjen oli tehostettava turvatoimia ja keskeytettävä avustusohjelmiaan. Samaan aikaan kouluja ja muuta ryhmätoimintaa on suljettu koronauhan takia.

Ilona Tapanaisen erikoisalaa on kehon ja mielen huomioiva terapia, jonka järjestäminen jäi nyt vähiin. Leirillä olevien arki käy entistä ankeammaksi.

– Ihmiset stressaantuvat entistä enemmän, kun ei ole mahdollisuuksia järjestää mitään sellaista joka tukisi sekä mielen että kehon terveyttä, sanoo Tapanainen.

– Kun järjestöjen on pakko vetäytyä, voimistuu leirin asukkaissa tunne siitä, että heidät on kokonaan hylätty.

Hänen mukaansa valtaosa Lesboksen asukkaista on suhtautunut leiriin ymmärtäen, ja väkivaltaisuuksien jälkeen on järjestetty mielenilmauksia turvapaikanhakijoiden tueksi. Mutta vuosia kestäneen umpikujan jälkeen kaikki ovat uupuneita.

Elämää leirillä varjostaa myös Kreikan päätös keskeyttää turvapaikanhakijoiden vastaanotto kuukaudeksi.

"Emme voineet auttaa heitä mitenkään"

– Aamulenkilläni satamassa ohitin aina erään alueen, jolla pidettiin lukkojen takana ihmisiä, kertoo Tapanainen.

Turvapaikanhakijoita oli sijoitettu Kreikan laivaston alukseen, joka oli Mytilinin satamassa Lesboksella maaliskuun alussa. Ilona Tapanainen

– He olivat tulleet viime viikkoina kumiveneillä Turkista. Joukossa oli myös paljon lapsia. Emme valitettavasti voineet auttaa heitä millään tavalla, edes ihmisoikeusjärjestöjä ei päästetty sisään, kertoo hän.

Lesboksen satamassa oli Kreikan laivaston alus, jonne turvapaikanhakijoita oli sijoitettu. Avustusjärjestöt - kuten Human Rights Watch (siirryt toiseen palveluun)- vetosivat turhaan, jotta olisivat saaneet yhteyden ihmisiin.

– Eräänä päivänä tuo laiva oli sitten poissa. Ilmeisesti ihmiset vietiin Ateenan lähelle suljettuihin keskuksiin, arvelee Ilona Tapanainen. – Ihmisoikeuksia ei ole todellakaan aina Lesboksella kunnioitettu, katsoo hän.

Mantereella on avattu kaksi leiriä Kreikan saarille tulevia turvapaikanhakijoita varten. Saarilla oleville leireille ei enää päästetä tulijoita. (siirryt toiseen palveluun)

