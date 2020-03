Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: "Luottamus talouteen palautuu kun ihmiset luottavat, että pandemia on hallinnassa"

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi, että luottamus talouteen palaa kun ihmiset luottavat, että pandemia on hallinnassa.

Polttavin ongelma on pääjohtajan mukaan pk-yritysten ja kaikkien pienimpien yritysten konkurssien välttäminen. Keskuspankki kertoi laajentavansa yritystodistusten oston miljardiin euroon.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn piti tänään verkossa lehdistötilaisuuden, jossa käsiteltiin maailman ja Suomen talouden tilaa sekä keskuspankkien toimenpiteitä koronakriisissä.

Rehn aloitti korostamalla, että pandemiassa ensisijainen asia on kansalaisten terveys. Pandemialla on kuitenkin suuret vaikutukset talouteen.

Maailmantalous on jo kokenut äkkipysäytyksen viruksen ehkäisytoimien takia. Tuotannon äkillinen supistuminen Kiinassa ja viime viikkoina myös sen ulkopuolella on muuttanut nopeasti kansainvälisen talouden näkymiä tälle vuodelle, Rehn totesi.

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit arvioi, että Kiinan tuotanto on tällä hetkellä noin 70 prosenttia normaalista.

Epätietoisuus tulevasta on poikkeuksellisen suurta, mikä on näkynyt siinä, että kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla riskillisten sijoituskohteiden hinnat ovat laskeneet. Tällä Rehn viittasi osakemarkkinoilla tapahtuneeseen kovaan sahaukseen, jossa on nähty jyrkkiä syöksyjä ja joinakin päivinä pieniä korjausliikkeitä.

Synkemmän arvion mukaan talous Suomessa supistuu 4 prosenttia

Suomenkin talous on ajautumassa taantumaan. SP:n lievemmän arvion mukaan bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 1,5 prosenttia ja rankemmassa arviossa 4 prosenttia.

– Pudotus voi olla suurempikin, Rehn sanoi.

Rehn sanoi, että etenkin vienti vähenee ja syvään taantumaan voidaan päätyä, jos kotitalouksien kulutus pienenee oleellisesti.

– Kiireellisintä on turvata yritysten rahoitus sekä pankki- ja rahoitusjärjestelmän likviditeetti.

Taloudellisten vaurioiden lieventämisessä julkisella vallalla, etenkin hallituksilla ja myös keskuspankeilla on keskeinen rooli, Rehn sanoi.

"Kysyntää osto-ohjelmalle on ollut"

Suomen Pankki päätti sunnuntain johtokunnan kokouksessaan, että se aloittaa suomalaisten yritystodistusten ostot uudelleen. Osto-ohjelman laajentamisen syynä on Rehnin mukaan kova kysyntä.

Osto-ohjelma suuruus on miljardi euroa, eli SP tuplaa jo aiemmin kertomansa 500 miljoonan euron osto-ohjelman.

– Tällä tavoin lisäämme rahoituksen tarjontaa suomalaisille yrityksille, pääjohtaja sanoi.

Vaikka yritysohjelmien rahoitusta hankkivat osto-ohjelmalla lähinnä suuremmat ja keskisuuret yritykset, ostot helpottavat myös pk-yritysten ja kaikkien pienimpien yritysten rahoitusoloja, Rehn painotti.

Tämä johtuu siitä, että ostot vapauttavat pankeilta resursseja pienempien yritysasiakkaiden käyttöön.

Yritysostot siirtyvät osaksi Suomen Pankin rahoitusvarallisuutta.

Rehnin mukaan polttavin ongelma on pk-yritysten, etenkin kaikkein pienimpien yritysten, kassakriisin helpottaminen ja vararikkojen välttäminen.

– Tähän tähtäävät hallituksen ilmoittamat toimet Finnveran valtuuksien laajentamisesta ja valtion eläkerahaston yrityslainaostoista.

Suomen hallitus kertoi tänään talouden kriisipaketista. Rehn piti sitä mittavana ja se kohdistuu nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen turvaamiseen. Hän sanoi tutustuvansa pakettiin vielä lisää, koska tuntee sen vain osittain.

Rehn sanoi, että kaiken kaikkiaan koronakriisin akuutissa vaiheessa on tärkeää, että talouspoliittiset toimet voidaan toteuttaa nopeasti ja että ne kohdistuvat niihin toimijoihin, joiden tilanne on eniten vaikeutunut.

Rehn kiitteli myös Finanssivalvonnan tällä viikolla tekemää päätöstä, jolla alennetaan pankkien pääomavaatimuksia yhdellä prosenttiyksiköllä.

– Nämä toimet lisäävät pankkien luotonantokykyä reaalitalouteen merkittävästi nyt pandemian aikana.

Rehn vetosi työmarkkinajärjestöjen reiluuteen

Tuotanto supistuu jyrkästi eri maissa ja niin käy myös Suomessa. Lyhyellä aikavälillä talouden supistuminen on väistämätöntä, konkurssien ja työttömyyden jyrkkä lisääntyminen on silti vältettävissä.

Päävastuu tässä on hallituksella, mutta vaurioiden lievittämiseksi tarvitaan pääjohtajan sanoin laajaa yhteistyötä ja nopeita toimia "kansallisten talkoiden hengessä".

Rehn vetosi työmarkkinajärjestöihin, jotta ne reiluuden hengessä auttavat yrityksiä pelastamaan työpaikkoja. Lisäksi pankit ja eläkeyhtiöt voivat vaikuttaa yritysten rahoituksen turvaamiseen ja kotitalouksien selviytymiseen yli pahimman ajan.

Eurooppalainen elvytysohjelma palvelisi Suomea

Pääjohtaja painotti, että vientiä tai ulkomaisten tuotantopanosten saatavuutta ei voi elvyttää kotimaisin toimin, mutta yhteisin eurooppalaisin toimin se on mahdollista.

– Eurooppalainen finanssipoliittinen elvytysohjelma olisikin Suomen kaltaisen syrjäisen ja pienen avotalouden edun mukainen, hän sanoi.

Rehn sanoi toivovansa, että työ johtaa tuloksiin euroryhmässä ja Euroopan unionissa.

Euroopan keskuspankki kertoi torstain vastaisena yönä merkittävästä lisärahoituksesta.

– Päätimme aloittaa uuden pandemiaan liittyvän arvopaperien osto-ohjelman Pandemic Emergency Purchase Programmin. Sen puitteissa ostetaan joustavasti 750 miljaridn edestä arvopaperaita.

Ohjelma kestää tämän vuoden loppuun asti ja se kattaa sekä valtionlainoja että yrityslainoja. Sen puitteissa voidaan ostaa myös Kreikan valtionlainoja.

– Tämä on aikamoista lotrausta, jolla luodaan likviditettia. Näin tätä voisi kuvata kansankielellä, Rehn sanoi.

EKP:n neuvosto alleviivasi viestinnässään sitä, että EKP tekee kaikkensa tukeakseen kaikkia kansalaisia, ilman rajoitteita, kuten pääjohtaja Christine Lagarde asian osuvasti ilmaisi, Rehn kuvaili.

"Tuotanto palautuu, kun ihmiset luottavat, että pandemia on hallinnassa"

Tulevaisuuden näkymistä Rehn arvioi, että tuotanto ja luottamus talouteen palautuvat kattavammin vasta sitten kun ihmiset meillä ja muualla luottavat siihen, että pandemia on saatu hallintaan.

– Kansan psykologialla on tässä hyvin iso merkitys, Rehn sanoi.

Moni on miettinyt, onko nyt tilanne sama kuin vuonna 2008 alkaneessa finanssikriisissä. Rehn totesi, että tällä kertaa talous on kokenut äkkipysähdyksen ja on sillä tavalla erilainen kuin vuoden 2008 finanssikriisi.

Aivan vastaavaa tapahtumasarjaa historiasta ei löydy, hän summasi.

Suomen Pankki kertoi myös tulouttavansa valtiolle 188 miljoonaa euroa viime vuoden osalta. Pankkivaltuusto päätti asiasta kokouksessaan tänään perjantaina.

Vuodesta 1999 lähtien Suomen Pankin tuloksesta on siirretty valtiolle yhteensä 3 miljardia euroa.

