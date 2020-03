Työntekijöiden mielenilmaus pysäytti Valmetin tuotantoa Tampereella – yhtiö siirtää työpaikkoja Portugaliin

Valmetin työntekijöillä on Tampereella käynnissä mielenilmaus irtisanomisia vastaan. Kudokset-liiketoiminnan työntekijät keskeyttivät työt torstain ja perjantain välisenä yönä.

Mielenilmaus jatkuu todennäköisesti vuorokauden.

– Tämä on vahva mielenilmaus suomalaisen työn puolesta, sanoo pääluottamusmies Juha Pöllänen.

Mielenilmauksesta kertoi ensimmäiseksi Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Tampereen tehtaan eli entisen Tamfeltin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät aiemmin tällä viikolla. Valmetin Kudokset -liiketoiminnasta katoaa 78 työpaikkaa. Työnsä menettää 68 työntekijää ja 10 toimihenkilöä.

Tuntemukset perinteisen tekstiilipuolen työntekijöiden parissa ovat Pölläsen mukaan alakuloiset.

– Tämä ei ollut ensimmäinen siirtohanke. Niitä on ollut ennenkin. Porukka on sitä mieltä, että seuraava on kuolinisku jo.

Valmet siirtää kuivatusviira- ja leveä suodatinkangas -tuotannon Portugaliin. Myös lomautuksia voi tulla.

Pölläsen mukaan osalla osastoista suurin osa työntekijöistä on naisia. Monilla on pitkä työura takana. Uuden työpaikan löytäminen voi olla vaikeaa.

Kudokset-liiketoimintayksikössä Tampereella työskentelee noin 500 henkilöä.

Lue lisää:

Valmetin Kudokset -liiketoiminta vähentää Tampereelta 78 työntekijää

Valmet siirtää tuotantoa Tampereelta Portugaliin: 90 työpaikkaa voi kadota