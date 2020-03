Keikat, teatteriesitykset ja museot ympäri maailmaa ovat nautittavissa karanteenisohvalla – keräsimme tärppejä viikonloppuun

Koronatilanteen takia keikkapaikat, teatterit ja museot ovat kiinni, mutta kulttuurista voi nauttia karanteenin aikaan virtuaalisesti. Kotisohvalta käsin voi heittäytyä rock-keikkojen tai klassisen musiikin konserttien tunnelmaan, syventyä teatteri- ja tanssiesityksiin tai seikkailla yli tuhannen museon kokoelmissa ympäri maailmaa.

Kasasimme muutamia vinkkejä viikonlopun tarjonnasta.

Musiikkia moneen makuun

Olohuone-livekonsertit

Yle Olohuone: Kaikki kotona live -ohjelmat juontaa Mikko Kuustonen.

Ylen Olohuone-ohjelmakonsepti käynnistyy tänään perjantaina ensimmäisellä konsertilla. Kaikki kotona live -ohjelman ensimmäisessä osassa esiintyvät Anssi Kela ja Elastinen. Klo 19 alkavaa lähetystä voi seurata TV2:n lisäksi suorana Yle Areenassa.

Konserttisarja jatkuu jo lauantaina, jolloin esiintyjinä nähdään Vesala ja Pyhimys. Katsojat voivat osallistua koko kevään jatkuvaan ohjemakonseptiin chatin välityksellä. Lähetyksen aikana ollaan myös yhteyksissä suomalaisten kotisohville.

Lue lisää aiheesta Yle Olohuone: Kaikki kotona liven nettisivuilta.

Helsingin kaupunginorkesteri

Helsingin kaupunginorkesterin muusikot soittavat tänään perjantaina kamarimusiikkikonsertin Musiikkitalon konserttisalissa ilman saliyleisöä.

Impromptu-musiikkihetken avaa Jean Sibeliuksen konsertin nimikkosävellys numero 5 sovitettuna jousiorkesterille. Orkesterin II soolosellisti Senja Rummukainen tulkitsee Bachin Soolosellosarjan 1 osan Prelude. Kaija Saariahon duo Aure on sävelletty kunnioittamaan Henri Dutilleux’n 95-vuotissyntymäpäivää ja ohjelman täydentää Anton Brucknerin romanttisen jousikvinteton hidas osa. Illan päättää Sibeliuksen Andante festivo.

Kello 19.00 alkava konsertti kuullaan suorana lähetyksenä Yle Radio 1:ssä, nähdään suorana lähetyksenä Yle Areenassa sekä Helsingin kaupunginorkesterin HKO Screen -mobiilisovelluksessa.

Konserttilähetys alkaa verkossa klo 18.30 kuvataiteilija Sini Pelkin videoteoksella Embarkation. Visuaalinen alkusoitto esitetään myös Musiikkitalon mediaseinällä.

Metropolitan-ooppera

Metropolitan-oopperan ilmaisissa esityksissä nähdään myös Wagnerin oopperoita. Kuvassa Ring-oopperasta Deborah Voigt, joka lauloi Brünnhilden osan. Metropolitan Opera

New Yorkin Metropolitan-ooppera tarjoaa joka päivä katsottavaksi yhden esityksen ilmaiseksi. Ooppera on taltioinut esityksiä jo 14 vuoden ajan ja avaa arkistojaan koronan peruttua esitykset.

Uusi ooppera tulee katsottavaksi klo 1.30 Suomen aikaa ja on katsottavana 20 tunnin ajan. Perjantaina ohjelmistossa on Gaetani Donizettin säveltämä Rykmentin tytär -ooppera.

Lisätietoja Metropolitanin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Uniklubi

Keikkojaan perumaan joutunut Uniklubi-bändi striimaa keikkansa tänään perjantaina. Klo 21 alkava keikka on katsottavana ilmaiseksi yhtyeen Facebook-sivulla (siirryt toiseen palveluun).

– Koska kevään keikat peruuntuivat ja samalla loppuivat hommat myös teknikoilta, niin halusimme yhdessä tarjota talkoohengessä yleisöllemme jotain siistiä ja ainutlaatuista. Laskuja tällä ei makseta, mutta hyvä mieli tulee, Uniklubin Jussi Selo kommentoi.

Viitasen Piia

Espoon kulttuurikeskus striimaa Viitasen Piian soolokeikan huomenna lauantaina. Klo 19 alkava keikka on nähtävissä yhteistyökumppani Soundi-lehden nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun) sekä Soundin ja Espoon kulttuurikeskuksen Facebook-sivuilla.

Teatteri-, musikaali- ja tanssiesitykset

Broadwayn ja West Endin musikaalit

Jude Lawn tähdittämä Hamlet on yksi BroadwayHD-palvelusta löytyvistä esityksistä. Greg Allen/ / AOP

BroadwayHD-palvelu (siirryt toiseen palveluun) tarjoaa kiinni menneiden New Yorkin Broadwayn ja Lontoon West Endin musikaaleja tallenteina. Valikoimassa on muun muassa Cats, The Sound of Music ja Kinky Boots.

Palvelua voi kokeilla ilmaiseksi viikon ajan. Sen jälkeen kuukausimaksu on 8,99 dollaria.

Teatteri Toivo

Teatteri Toivon uusi näytelmä Hän joka kiinnostui ötököistä käsittelee ilmastonmuutosta, burnoutia ja lajituhoa. Sara Salmenmäen ohjaaman näytelmän ensi-illan voi katsoa Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) tänään perjantaina klo 19 alkaen.

Teatteri Jalostamo2

Helsinkiläinen teatteriryhmä Jalostamo2 tuo teatteriesityksensä katsottavaksi kotoa käsin tilauspalvelun kautta. Seuraavan kolmen viikon aikana katsottavaksi tulee ryhmän kolme viimeisintä teosta. Niistä ensimmäinen, marraskuussa ensi-iltansa saanut, Ice Ice Baby on jo tarjolla Jalostamo2:n nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun). Esityksen hinta on seitsemän euroa.

Tero Saarinen Company

Broas & Nybergin kantaesityksen Truths That Never Were -tanssinäytökset peruttiin, mutta teos striimataan ilmaiseksi perjantaina. Broas & Nyberg

Tero Saarinen Companyn ensimmäisessä taiteilijaresidenssissä työskennelleen Broas & Nybergin kantaesityksen Truths That Never Were -näytökset peruttiin, mutta teos striimataan ilmaiseksi. Suoran lähetyksen tänään perjantaina voi katsoa ilmaiseksi osoitteessa broasnyberg.com (siirryt toiseen palveluun) klo 19 alkaen.

Museot

Virtuaalikierroksille maailman ykkösmuseoihin

Google on kerännyt Arts & Culture -alustalleen (siirryt toiseen palveluun) yli 1 200 museota, joiden kokoelmiin pääsee tutustumaan virtuaalisesti. Mukana on maailman tunnetuimpia museoita kuten Guggenheim ja MoMA New Yorkista, Van Gogh -museo Amsterdamista, Uffici Firenzestä ja Eremitaaši Pietarista. Suomesta listalla on Ateneum.

Guggenheim-museo New Yorkissa. Justin Lane / EPA

Digitaalisia sisältöjä on niin paljon, että Googlen palvelussa avuksi on luotu haku, jolla katseltavaa pystyy hakemaan esimerkiksi artistin tai aikakauden mukaan.

Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet

Valtakunnalliseen Finna.fi-palveluun (siirryt toiseen palveluun) on koottu satojen suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisia sisältöjä. Kansalliskirjaston kehittämän palvelun kautta voi löytää miljoonittain kuvia, karttoja, kirjoja, äänitteitä ja videoita.

Esimerkiksi Finna Street -palvelussa (siirryt toiseen palveluun) voi tutkia, millaisia vanhoja valokuvia lähiympäristöstäsi löytyy museoiden ja arkistojen kokoelmista. Vanhat lautapelit -osiossa (siirryt toiseen palveluun) voi puolestaan pelata 1810-1940 -lukujen lautapelejä. Katsottavaa löytyy 2 300 videon (siirryt toiseen palveluun) verran ja mukana on muun muassa kokoillan elokuvia, lyhytfilmejä ja vintage-mainoksia.

