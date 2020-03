Toimittajalta: Aavemaisessa Nizzassa saa hölkätä vain yksin ja turvallisuusjoukot tarkastavat papereita

Poliisit kirjoittivat sakon rannalla istuneelle miehelle Nizzassa 19. marraskuuta. Ranska on rajoittanut ulkona liikkumista useiden päivien ajan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Poliisit kirjoittivat sakon rannalla istuneelle miehelle Nizzassa 19. marraskuuta. Ranska on rajoittanut ulkona liikkumista useiden päivien ajan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Valery Hache / AFP

NizzaTorstainen Norwegianin aamulento Nizzaan oli erikoinen. Matkustajia Helsingistä oli vain neljätoista. Paluulento Helsinkiin oli pakattu 150 matkustajalla. Sen jälkeen Rivieran rantakiitoradalle ei Norwegiania odoteta vähään aikaan.

Transavia Francen ja Air Fance-KLM:n alueellinen tytäryhtiö Hop sekä Easyjet lopettavat ennen viikonloppua lennot Nizzaan ja Nizzasta.

Lentokentällä terminaali 2 oli typötyhjä. Kaikki palvelupisteet olivat kiinni. Kun poliisipartiolta kysyi neuvoa, otti kaksikko pari askelta taaksepäin välttääkseen toimittajan mahdollisesti tuoman riskin.

Nizzan uuden raitiolinjan vaunut lentoasemalta keskustaan olivat nekin lähes tyhjiä. Niin olivat vanhankaupungin kujatkin. Tuttu turistikaupunki tuntui oudolta, kun baarit, ravintolat, liikkeet ja palvelut oli suljettu. Vain ruokakaupat, apteekit ja katugrillit keräsivät jonoja.

Muutoin keskustassa ei väkeä ollut nimeksikään, ja puistot lasten leikkikenttineenkin oli suljettu.

Lähes aavemaisuuden keskellä poliisiautot kiitivät siniset vilkkuvalot päällä ja pillit soiden paikasta toiseen. Rivieralla on kovennettu kansalaisten kodeissa pysymisen valvontaa. Myös armeijan sotilaat valvovat tiistaina voimaantulleita määräyksiä. Tuolloin presidentti Emmanuel Macron julisti "sodan virusta vastaan".

Miljoonan asukkaan departementti Alpit-Ylä-Provence on tullut pakon eteen koronaviruksen paineessa. Alueella on satoja sairastuneita. Eikä Pohjois-Italia ole kaukana.

Mutta kun aurinko paistaa ja Välimeri hohtaa tyynenä, eivät kaikki malta pysyä määräysten mukaisesti lähellä kotipiiriään ja harrastaa kuntoiluaan pyörillä tai hölkkäämällä rajoitetulla alueella.

Normaalioloissa Promenade des Anglais -rantabulevardilla nautittaisiin ja otettaisiin jo kevättä vastaan. Perjantaina Nizza ilmoitti, että bulevardi suljetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Torstaina poliisin polkupyörä- ja skootteripartiot kehottivat auringonottajia pukeutumaan ja palaamaan koteihinsa. Hölkkääjille ja pyöräilijöille annettiin suorasukaisia varoituksia lähteä koteihinsa.

Poliisit tottelivat Nizzan pormestarin Christian Estrosin vetoomuksia. Estrosi perheineen sairastui viime sunnuntain kuntavaalien vaalitaistelun ajan kättelyissä koronavirukseen. Estrosi on sanonut jokaisen ihmiskontaktin olevan riski.

– Ihmiset ovat ulkona liikaa ja he ovat haistatelleet poliisille, vaikka nämä ottavat valvontatehtävissään valtavan riskin, Estrosi sanoi. Hän aikoo sulkea kaupungin muitakin suosittuja paikkoja kuuluisan rannan lisäksi.

Poliisit tarkastivat ulkonaliikkujien asiakirjoja Pariisissa 17. maaliskuuta. AOP

Koko Ranskan koronavirusluvut pahenevat. Tartunnan saaneita on epidemian alusta lähtien nyt liki 11 000. Kuolleita on lähes 400. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yli 4 000 koronapotilasta.

Ranskalaisviestimissä keskustellaan runsaasti siitä, ovatko ihmiset ottaneet ohjeet ja määräykset edelleenkin liian kevyesti. Presidentti Macron sanoi, että epäilemättä toimia ihmisten sosiaalisten kontaktien välttämiseksi tulee jatkaa.

Torstaina Nizzan keskussa pysäytettiin lähes jokainen jalankulkija, pyöräilijä, motoristi ja autoilija. Henkilöllisyystodistuksen lisäksi oli näytettävä lomake, joka jokaisella on nyt oltava mukanaan ja johon on merkitty syy liikkumiseen.

Liikkua saa työn vuoksi, lähikauppaan, läheisen asioita hoitamaan sekä sairautta hoitamaan. Kuntoilla saa kodin lähellä mutta vain yksin. Edes kaksistaan hölkkääminen ei ole sallittua eivätkä maantiepyöräilijät saa enää kelata porukalla. Petankkikauden alku menee sekin penkin alle, sillä sekään ei ole yksilölaji.

Jos hallituksen määräämää dokumenttia ei ole ulkoillessa mukana, rapsahtaa joko 35 tai 135 euron sakko. Jälkimmäinen langetetaan pienenkin urputuksen jälkeen.

Torstaina poliisi oli sakottanut koko Ranskassa yli 4 000 henkilöä, jotka eivät totelleet sääntöjä. Puhuttelun poliisilta sai ensimmäisen vuorokauden aikana 70 000 ranskalaista.

Mies lenkkeili Pariisissa 19. maaliskuuta. Ranskalaiset saavat edelleen harrastaa liikuntaa ulkona yksin. Julien de Rosa / EPA

Keskiviikkona pääministeri Édouard Philippe esitteli lain terveyteen liittyvästä hätätilasta, joka kiristää edelleen Ranskassa olevien liikkumisvapauksia.

Eikä suomalaistoimittajakaan päässyt liikkumista valvovan partion ohi.

– Saanko henkilöllisyystodistuksenne? poliisi pyysi.

Passi kehiin.

– Milloin tulitte Suomesta ?

Siihen lentolippu.

– Milloin lähditte Ranskasta Suomeen ?

Toinen lentolippu.

– Missä asutte Ranskassa ?

Ja siihen kotipaikkadokumentti.

– Olette journalisti ?

Kortti ja freelancerin yhtiötunnus esiin.

– Missä asutte täällä ?

Hotellikortti poliisille.

– Milloin poistutte Nizzasta ?

– Huomisaamuna.

– Nyt voitte mennä. Mutta saatte vain ostaa ruokaa ja juomaa tai muuta oleellista, sitten menette hotellihuoneeseenne ettekä liiku kaduilla, opasti nizzalaispoliisi.

Siinä se.

Yksilönvapaudet murenevat akuutin kriisin alkumetreillä. Macron on luvannut pistää peliin kaiken, "maksoi mitä maksoi".

Poliisien tarkastusoperaatioita Nizzan keskustassa suojasivat raskaasti aseistetut armeijan sotilaspartiot. Pariin kertaan poliisihelikopteri ylitti keskustan.

Perjantain Nice-Matin-lehti kertoo poliisin ottavan käyttöön droonit erityisesti ranta-alueen valvontaan.

Teksti: Ismo Nykänen