Tappouhkaukset sulkivat yökerhot Helsingissä – karaokebaareissa laulu raikaa, kunnes toisin määrätään

Viikonloppu. Ravintolat ja baarit kutsuvat, mutta liikkumista on rajoitettu ja joukkokokoontumisetkin kielletty. Tue yrittäjää, toisaalta pysy kotona. Tilanne on myös ravintolayrittäjille ristiriitainen.

Jouni Lanamäki omistaa parikymmentä karaokebaaria eri puolilla Suomea, muun muassa Pataässä-karaokebaarit. Hänen mukaansa laulu raikaa niin kauan kunnes hallitukselta tulee määräys sulkemisesta.

Lanamäki sanoo, että baareissa on ollut väljyyttä ja laulumikrofonien päälle on tilattu kertakäyttöisiä suojuksia.

Jos baarit pakotetaan koronatilanteen vuoksi sulkemaan ovensa, Lanamäen mielestä silloin myös Alkot saisivat laittaa ovensa säppiin.

–Jos baarit ovat kiinni ja viinakaupat auki, niin tiedämme, mitä sitten tulee tapahtumaan neljän seinän sisällä. Ei ainakaan mitään hyviä juttuja. Tämä on purkautumiskeino, kun baareissa kuitenkin on väljää.

Jouni Lanamäki sanoo Helsingissä ympäri vuorokauden auki olevan Populus-karaokebaarin olevan monille turvasatama. Aamuisin kello 5–9 välillä myynnissä kun on lisäksi puuroa.

Helsingin Kalliossa Soittoruokala Roskapankissa pelikoneet on suljettu, mutta tarjoilu jatkuu. Tosin harvakseltaan paikalle saapuville vakiasiakkaille, kertoo ravintolapäällikkö Kalle Sepperi.

– Ehkä tällaiset kantakuppilamaiset ympäristöt koetaan turvallisemmaksi kuin isot ravintolat.

Sepperin mukaan tilanne on hankala, koska kaikille sama selkeä toimintamalli puuttuu.

– Tilanne on siinä mielessä vaikea, että käytettävissä oleva informaatio on aika vähäistä. Välillä joku toinen sanoo jotain toiseen suuntaan ja sitten tulee taas toisenlaista tietoa. Sellaista jojoilua tämä on.

Baarien on luotettava asiakkaiden arviointikykyyn

Aluehallintovirasto on antanut tartuntatautilain nojalla määräyksen, että yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksia tai kokouksia ei saa järjestää.

Mutta ravintoloita, baareja ja kuppiloita määräys ei toistaiseksi koske.

– Lain mukaan ravintolan toiminta itsessään ei ole yleisötilaisuus, jolloin Avin määräyksenanto toimivalta ei koske sitä sellaisenaan, selventää johtaja Marko Peltonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Esimerkiksi Pohjois-Suomen hiihtokeskuksissa vielä viime päivinä pistettiin monolla koreasti after ski -hengessä (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Kuvalehti). Terasseilla parveilu ärsytti somessa monia.

– Viranomaisten määräyksellä on mahdollisuus rajoittaa vain rajoitetusti tätä toimintaa. Ihmisten pitäisi miettiä, miten omalla toiminnalla voi ehkäistä viruksen leviämistä, sanoo Peltonen.

Tappouhkaukset sulkivat yökerhot Helsingissä

Helsingissä tilanne kiristyi siihen pisteeseen, että tukku yökerhoja on joutunut sulkemaan ovensa henkilökuntaan kohdistuneiden tappouhkausten vuoksi.

17 ravintolaa eri puolilla Suomea omistava Night People Group taipui sosiaalisen paineen alla.

– Olemme saaneet jopa tappouhkauksia viime viikonlopun auki olemisesta. Uskon, että monet ovat antaneet pelolle vallan ja unohtaneet sen, että kriisitilanteissa on tärkeää toimia viranomaisten määräysten mukaisesti, sanoo NPG:n toimitusjohtaja Antti Raunio.

Raunion mukaan muissa maakunnissa sijaitsevat paikat pidetään auki mahdollisimman pienillä miehityksillä kaikkia viranomaisohjeita tarkasti noudattaen.

Night People Group aikoo arvioida tilannetta uudelleen maanantaina niin Helsingin kuin maakuntien osalta, jos asiaan ei tule ennen sitä uusia viranomaismääräyksiä.

Kauppakeskuksissa ovensa sulkevia pubeja uhattu sanktioilla

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo koko alan törmänneen seinään. Hänen mukaansa yritysten kassat ovat tyhjiä jo ennen lomautuspäätöksiä.

– Silti tiedossani on, että osa kauppakeskuksista on velvoittanut pubiyrittäjiä pitämään baarit auki sanktioiden uhalla, Lappi sanoo.

Hämeessä iso osa ravintoloista ja baareista pitää toistaiseksi ovensa auki normaalisti.

Esimerkiksi Lahdessa perinteikkään olutkuppila Cherin ravintoloitsija Toni Yrjänne on päättänyt pitää baarin auki, kunnes toisin määrätään.

Hän perustelee ratkaisuaan muun muassa huolella työntekijöidensä toimeentulosta.

Myös Osuuskauppa Hämeenmaan ravintolat pidetään auki alkavan viikonlopun yli, osa supistetuilla aukioloajoilla. Hämeenmaalla on Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella lähes 40 ravintolaa.