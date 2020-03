Kauppakeskus Hertsin monituhatpäiset tarjousavajaiset keskellä epidemiaa suututtavat – Kauppakeskusjohtaja: "Olen pahoillani, ettei nettitarjouksia peruttu"

Kauppakeskus Hertsin päätös pitää avajaiset ja houkutella asiakkaita keskukseen koronavirusepidemian keskellä on herättänyt runsaasti suuttumusta.

Samalla kun hallitus on kieltänyt yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset, Helsingissä Herttoniemen metroaseman yhteydessä sijaitsevan Hertsin avajaisiin osallistui eilen torstaina useita tuhansia ihmisiä.

Kauppakeskus oli jakanut lähiseuduille mainoslehtisiä, ja lisäksi avajaistarjouksia mainostettiin nettisivuilla. Prisma mainosti uutta Hertsin-myymäläänsä peräti Helsingin Sanomien etusivun mainoksella.

Avajaisista julkaistiin sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa ihmiset pyrkivät ovien avauduttua sisään tiiviinä joukkona. Kaikkiaan väkeä kävi paikalla avajaispäivänä useita tuhansia ihmisiä, kauppakeskuksen arvion mukaan "alle kymmenen tuhatta".

Herttoniemen Prisma avattiin tänään. Pelkäänpä, että tätä menoa meilläkin on kohta ulkonaliikkumiskielto. #Hertsi pic.twitter.com/SSPjXDk5I2 — Maria Manner (@MariaManner) 19. maaliskuuta 2020

Kauppakeskusjohtaja: "Olen todella pahoillani"

Kauppakeskusjohtaja Hanna Feodorov kertoo Ylelle saaneensa eilisestä kosolti vihaista palautetta.

– Palautetta on tullut reilusti. Suurelta osin asiattomia. On ollut ihan mielenkiintoisia hetkiä täällä. Me ei voida kuin pahoitella, ettemme poistaneet tarjouksia netistä ajoissa, Feodorov sanoo.

Feodorov kommentoi torstaina Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), "ettei ihmisten haluttu pettyvän", kun mainoslehtiset oli jo jaettu koteihin.

– Ei tietenkään Hertsiä avattu sen takia, että tarjouslehti oli jo painettu. Päätös tehtiin sen mukaan, miten kauppakeskukset saavat Suomessa toimia. Suomen hallitus ei ollut määrännyt mitään sellaista, ettei saisi olla avoinna, Feodorov sanoo.

– Kauppiaat ja herttoniemeläiset ovat pitkään odottaneet Hertsiä. Ajateltiin myös, että meillä on päivittäistavarakauppaa joka on kaikille tarpeen.

Feodorov kertoo, että nyt nettimainokset on poistettu. Hänen mukaansa kauppakeskuksessa on ollut rauhallista.

– Nyt on netistä otettu pois kaikki mainokset, mitä on pystytty. Ainoa on tämä tarjouslehti mikä on lähialueille jaettu, se on ainoa viesti niistä tarjouksista. Vuokralaiset saavat jatkaa omaa mainontaansa, mikäli haluavat.

Ymmärrätkö, että asia suututtaa ihmisiä, jotka ovat huolissaan viruksen leviämisestä? Tekisittekö jotain nyt toisin?

– Kyllä sikäli ymmärrän, että moni varmaan ajattelee, että miksi ihmeessä avataan tällaisessa tilanteessa uusi kauppakeskus. Mutta kyllä me kaikkemme tehtiin, ettei täällä olisi mitään erityistä, ei tapahtumaa eikä jakotavaraa, Feodorov sanoo.

– Olen todella pahoillani tästä tilanteesta ja siitä, ettei me lopetettu digimainontaa.

Kauppakeskusalan johtohenkilö: "Kaikkien tulisi noudattaa viranomaisohjeita"

Suomen kauppakeskusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sanna Yliniemi on seurannut ulkopuolelta Hertsin tapahtumista noussutta keskustelua.

– En lähde arvioimaan heidän tekemisiään ja päätöstään. Mielestäni näissä oloissa kaikkien tulisi noudattaa näitä viranomaisohjeita joita meille on annettu, Yliniemi sanoo.

Prisma on mainostanut uutta myymäläänsä näyttävästi mediassa ja julkisissa tiloissa. Vesa Marttinen / Yle

Yhdistys ei ole tehnyt jäsenilleen yhteistä ohjeistusta koronavirustilanteeseen. Yliniemen oma yhtiö eli Suomessa, Ruotsissa ja Virossa kauppakeskuksia omistava Citycon jäädytti alkuviikosta kaiken markkinointinsa, eli sen kauppakeskuksissa tarjouskampanjat on lopetettu.

– Jokainen kauppakeskus on tehnyt omat linjauksensa, mutta käsittääkseni suurella osalla on samanlainen linjaus, Yliniemi sanoo.

Muualla Euroopassa kauppakeskuksia on suljettu.

Yliniemen mukaan Suomessa kauppakeskuksissa on paljon päivittäistavaramyyntiä ja myös julkisia palveluita. Hän ei lähtisi vielä sulkemisiin. Citycon on kuitenkin jo tehnyt arvioita sulkemistoimista siltä varalta, että hallitus määrää ovet säppiin.

Hertsin omistaja ei ota kantaa tapaukseen

Hertsin uuden kauppakeskuksen omistaa Aktia-henkivakuutuksen, vakuutusyhtiö Henki-Fennian sekä Yleisradion eläkesäätiön sijoittajaryhmittymä.

Omistajia edustava Fennia-kiinteistöjen yhteishankkeiden päällikkö Leo Nilsson ei halua kommentoida tapausta, vaan pyytää esittämään kysymykset kauppakeskusjohtaja Feodoroville.

Feodorovin mukaan omistajien kanssa oltiin tiiviisti yhteydessä, kun avajaisia pohdittiin koronaviruksen muuttamassa tilanteessa.

