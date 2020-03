Koronavirus etenee vauhdilla Ranskassa ja Espanjassa, Italiassa yhä tuhansia uusia tapauksia – katso tilastot Euroopan epidemiatilanteesta

Saksassa on yli kaksi kertaa enemmän akuuttihoitopaikkoja kuin Suomessa.

Koronavirusepidemia etenee edelleen kovaa vauhtia Euroopassa. Uusia tartuntoja havaitaan kiihtyvällä tahdilla eri puolilla mannerta, vaikka ihmisten liikkumista ja kokoontumista on rajoitettu monin eri tavoin.

Kokosimme tilastoja covid-19-taudin etenemisestä suurissa Länsi-Euroopan maissa sekä Ruotsissa ja Suomessa. Lisäksi vertasimme maiden terveydenhuollon edellytyksiä selvitä epidemiasta.

Italian tartuntamäärät kasvavat yhä

Italian koronavirusepidemia on yhä omassa luokassaan. Maassa on havaittu tällä viikolla tuhansia uusia tartuntoja joka päivä.

Italia yritti hillitä taudin leviämistä pitkään alueellisilla ja osittaisilla liikkumisrajoituksilla. Koko maahan määrättiin ulkonaliikkumiskielto vasta viime viikon torstaina 12. maaliskuuta, kun tautiin oli kuollut jo yli 1 000 ihmistä. Kotoaan saa nyt poistua vain välttämättömistä syistä.

Italian armeijan sotilaat partioivat perjantaina Roomassa ja valvoivat ulkonaliikkumisrajoituksia. Maurizio Brambatti / EPA

Liikkumisrajoitusten vaikutukset eivät vielä juuri näy tilastoissa, koska koronaviruksen oireet saattavat alkaa vasta kaksi viikkoa tartunnan jälkeen.

Espanjan, Saksan ja Ranskan havaitut koronatartunnat seuraavat Italian tartuntoja noin viikon viiveellä. Espanjassa määrättiin koko maan kattava ulkonaliikkumiskielto 14. maaliskuuta ja Ranskassa 17. maaliskuuta.

Saksassa ulkonaliikkumiskielto on asetettu ainoastaan Baijerin osavaltiossa. Koko maassa on suljettu esimerkiksi baarit ja kielletty joukkokokoontumiset, ja koulut ovat kiinni valtaosassa maata.

Muissa maissa kokoontumis- ja liikkumisrajoituksia on kiristetty jatkuvasti. Britanniassa koulut suljetaan ensi viikon alusta, Ruotsissa ne ovat yhä auki.

Havaitut tartuntamäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska maiden testauskäytännöt vaihtelevat. Esimerkiksi Ruotsi ja Suomi testaavat ainoastaan terveydenhuollon henkilökuntaa, riskiryhmiin kuuluvia ja vakavia oireita saaneita.

Espanjan ja Ranskan tautikuolemat lisääntyvät nopeasti

Koronavirus on myös surmannut eurooppalaisia kiihtyvällä tahdilla. Italiassa on nyt kuollut enemmän ihmisiä kuin Kiinassa.

Espanjan tautikuolemat ovat lähteneet kovaan nousuun tällä viikolla. Myös Ranskassa kuolonuhrien määrä kasvaa nopeasti.

Saksassa ja Britanniassa koronavirukseen on kuollut toistaiseksi selvästi vähemmän ihmisiä kuin muissa suurissa länsimaissa. Tämä selittänee ainakin osittain sen, ettei maissa ole vielä otettu käyttöön järeitä liikkumisrajoituksia.

Saksa omaa luokkaansa akuuttihoitopaikoissa

Ulkonaliikkumiskieltoja ja -rajoituksia on asetettu, koska hallitsematon koronavirusepidemia kaataisi terveydenhuoltojärjestelmät.

Ihmisiä testataan Coruñassa, Espanjassa sairaalan edustalle pystytetyssä teltassa, jonne testattava ajaa autollaan, eikä nouse autosta ulos näytteenoton ajaksi. Calabar / EPA

Esimerkiksi Pohjois-Italian Lombardiassa tehohoidon paikat ovat loppumassa koronapotilaiden takia.

Italian terveydenhoitojärjestelmän resursseista ei löytynyt tässä tilastoselvityksessä mitään selkeää syytä sille, miksi maan tilanne on nyt vaikea. Maa ei ole lääkärien, hoitajien tai akuuttihoitopaikkojen lukumäärän, eikä myöskään budjettinsa suuruuden perusteella erityisen heikko maa.

Yhtä ja ainoaa terveydenhoitojärjestelmän tasoa mittaavaa tekijää ei ole olemassa. Akuuttihoidon paikkojen määrä kertoo jotain järjestelmän mahdollisuudesta hoitaa äkillistä hoitoa tarvitsevia, esimerkiksi koronapotilaita.

Luvut kertovat valmiudesta, nyttemmin pandemian myötä maissa on lisätty resursseja akuuttihoitoon. Esimerkiksi Suomi aikoo kaksinkertaistaa tehohoitopaikat koronavirusepidemian takia.

WHO:n tilastossa seitsemän Euroopan maan joukosta nousee akuuttihoitopaikkojen määrissä esille Saksa. Toiseksi eniten paikkoja on Ranskassa, Suomi on kolmantena. Vähiten akuuttihoitopaikkoja suhteessa väkilukuun on Ruotsissa.

Terveydenhuollon valmiuksia voi arvioida myös henkilöstön määrän ja terveydenhuoltoon käytetyn rahasumman avulla.

Verrokkimaistamme eniten lääkäreitä tuhatta asukasta kohden on Ruotsissa (5,4) ja vähiten Britanniassa, kertoo Maailmanpankin tilasto vuodelta 2016. (siirryt toiseen palveluun)

Lontoolainen sairaala perjantaina. Britannia aikoo lisätä koronavirustestausta, ja kaavailee, että niitä kyettäisiin tekemään päivässä kymmenen tuhatta. Andy Rain / EPA

Maailmanpankin mukaan terveysmenoihin käytti (siirryt toiseen palveluun) samana vuonna suhteellisesti eniten rahaa Ranska (11,5 prosenttia bruttokansantuotteesta) ja vähiten Italia (8,9 prosenttia bruttokansantuotteesta).

Suomi on molemmissa tilastoissa keskikastia: lääkäreitä oli 3,8 tuhatta asukasta kohden ja terveysmenoihin kului 9,5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2016.

Suomessa influenssa- ja keuhkokuumekuolleisuus maailman alhaisin

Koronaviruksen kokonaislukuja ei tietenkään ole olemassa vielä tämän pandemian ajalta olemassa. Eri maiden lukuihin vaikuttavat paitsi väestörakenne ja terveydenhoitojärjestelmä, myös se, miten viranomaiset ovat pandemiaan reagoineet.

On silti mielenkiintoista verrata, miten maat ovat selvinneet muista epidemioista. Esimerkiksi influenssaan ja keuhkokuumeeseen kuoli Suomessa pienin osuus väestöstä koko maailmassa.

Selitystä ei löydy esimerkiksi rokotekattavuudesta (siirryt toiseen palveluun). Yli 65-vuotiaista Suomessa oli vuonna 2018 rokotettu 48,4 prosenttia, mikä oli toiseksi alhaisin luku seitsemän vertailumaamme joukossa.

Esimerkiksi Britanniassa, jossa kuitenkin influenssa- ja keuhkokuumekuolleisuus on suurinta, rokotettiin toissa vuonna liki 73 prosenttia yli 65-vuotiaista.

