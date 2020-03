Toimittajalta: Epidemia yhdisti espanjalaiset – solidaarisuus kukoistaa nyt naapurustoissa

Kotikaranteeniin asetetut naapurit juttelivat parvekkeillaan Madridissa 19. maaliskuuta. Espanjaan on julistettu hätätila ja ulkona liikkumista on rajoitettu rajusti.

BarcelonaPian on kulunut viikko siitä, kun Espanjaan julistettiin hätätila koronaviruksen vuoksi. Samalla kansa komennettiin kotikaranteeniin.

Tiistaina hissiimme oli ilmestynyt lappu.

Taloyhtiömme kannusti auttamaan niitä naapureita, jotka eivät jostain syystä pääse itse esimerkiksi ruokakauppaan tai apteekkiin. Niihin harvoihin paikkoihin, jotka saavat edelleen olla auki hätätilasta huolimatta.

Taloyhtiö oli alkanut kerätä listaa ihmisistä, joita auttaminen kiinnostaa. En ollut ensimmäinen, joka tarjosi apua.

Kun ilmoittauduin taloyhtiömme puheenjohtajalle, hän pyysi soittamaan koska tahansa, jos tuntisin oloni yksinäiseksi.

– Tästä selvitään yhdessä, sanoi puhelimessa nainen, jota en ole koskaan edes tavannut.

Samanlaista naapuriapua tarjotaan nyt ympäri Espanjaa.

Poliisiasemalla keskustelin virkailijan kanssa työhön liittyvien asioiden lisäksi virusepidemian vaikutuksista arkeen. Lopuksi tsemppasimme toisiamme jaksamaan ja hyvästelimme kuin vanhat tutut.

Espanjassa tuntemattomista välittäminen ja yhteisöllisyys kuuluu kulttuuriin, mutta koronavirusepidemian seurauksena solidaarisuus on lisääntynyt entisestään.

Baskimaan San Sebastiánissa mies soitti trumpettia parvekkeeltaan illalla, osana kiitoksiaan terveydenhuoltoalalla työskenteleville. Espanjalaiset taputtavat joka ilta kello kahdeksalta kiittääkseen hoitohenkilökuntaa. Javier Etxezarreta / EPA

Politiikassa kuohuu kuitenkin edelleen. Esimerkiksi Katalonian itsenäisyystaistelu ei ole lakannut edes pandemian aikana.

Aluejohtaja Quim Torra yritti ennen hätätilan julistamista eristää Katalonian koronaviruksen vuoksi. Sánchez päätti kuitenkin eristää koko Espanjan.

Torra syytti pääministeri Pedro Sánchezia itsehallinnon lopettamisesta epidemian varjolla. Hätätilan vuoksi esimerkiksi poliisivoimat siirtyivät keskushallinnon alaisuuteen, mikä oli Torralle liikaa.

Jopa monen itsenäisyyttä kannattavan mielestä Torra meni liian pitkälle ja he syyttivät häntä tilannetajun puutteesta. Kommentit tyrmistyttivät muuallakin Espanjassa.

Virus on aiheuttanut erimielisyyksiä myös puolueiden välillä. Pääministeri Sánchezia on arvosteltu liian hitaasta reagoinnista Espanjassa nopeasti levinneeseen epidemiaan. Myös suojavarusteista, kuten hengityssuojaimista on ollut pulaa joissakin sairaaloissa (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka poliitikot riitelevät, kansa puhaltaa yhteen hiileen. Koronavirus näyttää ainakin hetkellisesti rakentaneen sillan ihmisten välille yli puoluepoliittisten ja mielipide-erojen.

Joka ilta kello kahdeksalta ihmiset taputtavat parvekkeillaan pitkää päivää poikkeusolosuhteissa tekevälle terveydenhoitohenkilöstölle. Samalla kannustetaan kaveria jaksamaan.

Myös parvekekonserteista on tullut Italian malliin tapa pitää yllä yhteishenkeä. Esimerkiksi barcelonalaissopraano Begoña Alberdi on laulanut ikkunastaan ihmisten iloksi. (siirryt toiseen palveluun)

Puoliltapäivin espanjalaiset kerääntyvät parvekkeilla kolistelemaan astioita. He vaativat Espanjan lahjusskandaalissa ryvettyneeltä entiseltä kuninkaalta (siirryt toiseen palveluun) Juan Carlosilta lahjoitusta terveydenhoidon hyväksi.

Madridissa koteihinsa koronakaranteenin takia suljetut ihmiset hakkasivat patoja ja kattiloita vastalauseena Espanjan kuningashuoneen talousskandaaliin. Mielenosoittajat toivovat, että entinen kuningas Juan Carlos lahjoittaa väitetysti Saudi-Arabiasta saamiaan varoja Espanjan terveydenhuollolle.

Eristäytyminen on sosiaalisen maan kansalaisille vaikeaa, mutta ei ensimmäisen viikon perusteella mahdotonta.

Poliisien lisäksi ulkonaliikkumiskieltoa tuntuvat valvovan myös tavalliset ihmiset. He pitävät toisistaan huolta katsomalla, että sääntöjä noudatetaan.

Toki poikkeuksia mahtuu joukkoon aina, mutta alun naureskelun jälkeen espanjalaiset ottavat epidemian ja sen asettamat rajoitukset vakavasti. Edes ilmoitus ulkonaliikkumiskiellon todennäköisestä pidentämisestä (siirryt toiseen palveluun)ei ole nostattanut juurikaan vastarintaa.

Auttaminen ja hyvän mielen levittäminen on monelle parasta tekemistä kriisin keskellä.

Espanjan hallitus on ilmoittanut hotellien sulkemisesta. Hostellin omistava tuttuni onkin nyt päättänyt majoittaa tiloihinsa kodittomia.

Asunnoton nukkui puistossa Madridin keskustassa perjantaina. Mariscal / EPA

Myös Valenciassa kodittomia majoitetaan hostelleihin. "Pysy kotona" on ollut irvokas käsky Espanjan noin 35 000 asunnottomalle, joilla ei ole paikkaa minne mennä (siirryt toiseen palveluun). Joissain kaupungeissa kodittomia on majoitettu esimerkiksi urheiluhalleihin.

Hotelleissa valmistaudutaan myös hoitamaan potilaita (siirryt toiseen palveluun), koska erityisesti tehohoitopaikat uhkaavat loppua kesken.

Samaan aikaan vapaaehtoiset ompelevat (siirryt toiseen palveluun)erityisiä kankaisia hengitysmaskeja muun muassa sairaaloihin, joissa niistä on pulaa. He ovat saaneet opastusta kasvosuojia valmistavalta yritykseltä.

Maanantaina päivän lehdissä oli kaikissa etusivulla sama Espanjan terveysministeriön ilmoitus. Kansissa kirjoitettiin "Este virus lo paramos unidos", "Pysäytämme viruksen yhteisvoimin".

Viesti näyttää menneen perille.