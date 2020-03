Saunavuorot peruttu – korona kylmensi kiukaat yleisistä saunoista ja monista taloyhtiöistä

Saunavuorojen ja lenkkisaunojen jatkuminen on taloyhtiöiden hallitusten käsissä.

Vannoutuneet saunojat ovat joutuneet ahtaalle eri puolilla Suomea, kun koronavirusepidemia on laittanut monen suositun saunapaikan ovet säppiin.

Esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella yleiset saunat ovat nyt pääsääntöisesti suljettuina.

Tästä huolimatta Rauhaniemen kansankylpylästä Tampereelta löytyy rohkeita uimareita. Emilia Haljala ja Jasmi Qvick ovat menossa ensimmäistä kertaa avantoon ilman lämmittelymahdollisuutta.

– Olemme käyneet täällä saunomassa ja avannossa muutaman kerran viikossa. Niistä on tullut tärkeä rutiini, ja halusimme kokeilla, voisiko ainakin toisesta rutiinista pitää kiinni, Haljala perustelee.

Sosiaalinen paine antaa viimeisen sysäyksen, ja pienen alkujumpan jälkeen Haljala ja Qvick pulahtavat Näsijärven hyiseen syleilyyn.

Kokemus todistaa, että avannossa voi hyvin käydä ilman saunaa. Uimarit kuitenkin toivovat, että tilanne palautuisi normaaliksi mahdollisimman pian.

– Saunominen auttaa palautumaan fyysisesti, mutta ennen kaikkea pääkopalle sillä on iso merkitys, Qvick toteaa.

– Sauna on hyvä paikka rentoutua. Rauhaniemi on myös yhteisöllinen paikka, johon tullessa tulee aina hyvä fiilis, Haljala sanoo.

Avannossa käyminen onnistuu ilman saunaakin. Emilia Haljala ja Jasmi Qvick toivovat silti yleisten saunojen palaavan pian normaaliin päiväjärjestykseen. Tuomas MacGilleon / Yle

Pakollinen huoltotauko

Rauhaniemen kansankylpylän, Kaupinojan ja Rajaportin saunojen lauteilla tavallisesti viihtyvät tamperelaiset joutuvat siis toistaiseksi tyytymään kotisaunoihin. Eikä se ole yhtään sama asia.

– Kotisaunassa käydään peseytymässä, mutta Rajaportin saunassa puhdistaudutaan. Siihen liittyy oleellisesti sosiaalinen kanssakäyminen, summaa Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja Ari Johansson.

Päätökset saunojen sulkemisesta tehtiin, kun hallitus linjasi julkisia kokoontumisia koskevat rajoitukset. Yli 10 hengen kokoontumisia tulisi välttää, ja yleisissä saunoissa kävijöitä on moninkertaisesti.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, mutta voi tarttua myös pintojen kautta. Voit lukea lisää koronaviruksen tartuntatavoista ja sen torjumisesta esimerkiksi tästä jutusta.

Johanssonin mukaan tilanne on harmillinen, mutta ymmärrettävä. Rajaportin saunan kiinnioloaika pyritään käyttämään hyödyksi.

– Kiukaan kunto tarkistetaan perinpohjaisesti ja tehdään kahvilan puolella pientä remonttia.

Rajaportin sauna on ollut lämpimänä 1900-luvun alkupuolelta asti, myös espanjantaudin sekä aasialaisen ja hongkongilaisen influenssan aikana. Koronavirus sai kuitenkin laittamaan lapun luukulle. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Yksi kiuas lämpiää edelleen

Tampereen Laukontorilla sijaitsevassa saunaravintola Kuumassa saunominen on vielä toistaiseksi mahdollista.

Ravintolan osakas Ville Iivonen kertoo, että päätös saunan ja myös ravintolan auki pitämisestä tehdään päivittäin.

– Seuraamme viranomaisten ja liiton ohjeistusta ja toimimme sen mukaan. Ravintoloita koskevat ohjeet ovat tällä hetkellä aika tulkinnanvaraisia.

Iivosen mukaan sairastumisriskiä pyritään pienentämään kiinnittämällä erityistä huomiota käsihygieniaan ja tilojen siivoamiseen.

– Kipeänä ei tietenkään ole syytä tulla ravintolaan tai saunaan, oli sitten työntekijä tai asiakas.

Saunaravintola Kuuman kahdesta saunasta toinen on ollut vielä tällä viikolla käytössä. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Löylyt loppuivat vuokrataloista

Koronavirus on sulkenut yleisten saunojen lisäksi yhteisiä saunatiloja monessa kerrostalossa.

Tampereen seudulla vuokra-asuntoja tarjoavista yrityksistä ainakin Sato, VTS-kodit, Lumo ja TVA sekä opiskelija-asuntoja vuokraava TOAS ovat ilmoittaneet, etteivät yhteiset saunatilat ole toistaiseksi käytössä. Samanlaisia päätöksiä on tehty myös Helsingissä.

Käyttökiellot koskevat lenkkisaunavuorojen lisäksi myös asukkaiden omia saunavuoroja.

VTS-kotien tekninen tarkastaja Riikka Huhmarkangas kertoo, että päätös tehtiin sekä asukkaiden että siivousalan työntekijöiden terveyden vuoksi.

– Tartuntariskin välttämiseksi tilat pitäisi siivota huolella jokaisen saunavuoron välissä. Sen sijaan tehostamme mieluummin muiden yhteisten tilojen, kuten porraskäytävien ja hissien siivousta.

Huhmarkankaan mukaan saunojen sulkeminen ei ole poikinut palautevyöryä.

– Palautetta on tullut toistaiseksi yllättävän vähän, toki tilannekin on vielä uusi. Mutta tuntuu siltä, että ihmiset ymmärtävät kyllä, että tämä on kaikkien hyväksi.

Taloyhtiö päättää lenkkisaunasta

Omistusasunnoista muodostuvissa taloyhtiöissä saunoja ei suljeta noin vain. Yhteisten tilojen käyttämisestä ja rajoittamisesta päättää taloyhtiön hallitus.

Mahdollisia käytäntöjä on siis yhtä paljon kuin taloyhtiöitäkin. Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius suosittelee, että asiasta ainakin keskusteltaisiin.

– Tartuntariskiä pitää miettiä yhtiökohtaisesti. Varsinkin taloyhtiön lenkkisaunavuorojen osalta pitää erityisesti miettiä niiden rajoittamista tai kieltämistä.

Koronaviruksen tartuntariski koskettaa asukkaiden lisäksi myös taloyhtiön tiloista huolehtivia työntekijöitä, kuten siivoojia sekä isännöitsijän ja huoltoyhtiön työntekijöitä.

Lithenius muistuttaa, että sairastuneiden tai altistuneiden tulee välttää yhteisissä tiloissa oleskelua. Vaikka olisi terve, eikä taloyhtiö tilojen käyttöä rajoittaisikaan, omaa harkintaa kannattaa joka tapauksessa käyttää.

– Ihan oman terveyden vuoksi kannattaa tietysti miettiä, että meneekö lenkkisaunaan, vaikka sellainen olisikin.

Päivi Söderberg on käyttänyt kotitalon yhteissaunaa ahkerasti. Tällä hetkellä vaihtoehtoisia saunapaikkoja ei ole. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

“Toivottavasti pian pääsee taas saunaan”

Kaikkia kerrostalon yhteisen saunan sulkeminen ei hetkauta. Monille viikoittainen oma saunavuoro tai lenkkisauna on kuitenkin rutiini, josta on vaikea luopua.

– Tämä vaikuttaa kyllä arkeen paljon, koska olemme mieheni kanssa kovia saunomaan. Voisi sanoa, että saunavuorot menevät yleensä muiden menojen edelle, TVA:n vuokra-asunnossa asuva Päivi Söderberg harmittelee.

Saunatilojen sulkeminen on Söderbergistä perusteltua, mutta omaa löylyttelyikävää se ei lievennä. Vanhempien luoksekaan ei voi kutsusta huolimatta mennä saunomaan, koska he ovat yli 70-vuotiaita.

– Erityisesti iäkkäitä ihmisiähän näillä päätöksillä suojellaan. Mutta onhan tämä siitä huolimatta hirveää. Toivottavasti pian pääsee taas saunaan.

Miten tärkeä rutiini oma saunavuoro sinulle on? Aiheesta voi keskustella 22.3. kello 23 asti.

