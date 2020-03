Lasten harrastusmaksut pyörivät, vaikka treenit eivät – silti seuroille tilanne on vaikea, ja Olympiakomitea pyytää 80 miljoonan euron hätäapua

Monet harrastuspiirit ovat vaikeuksissa, kun toiminta on keskeytynyt koronan takia, mutta samaan aikaan kulut on maksettava. Kuvituskuva.

Koronaviruspandemia aiheuttaa merkittävät taloudelliset menetykset liikunnalle ja urheilulle. Olympiakomitea esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle 80 miljoonan euron hätäapupakettia urheilu- ja liikuntaseurojen koronaviruspandemiasta selviämiseen.

Olympiakomitean tekemän kyselyn perusteella pandemian aiheuttamat taloudelliset menetykset liikunnalle ja urheilulle ovat 80 miljoonaa euroa. Kyse on vaikutuksista kesään saakka.

Suurin kärsijä on seuratoiminta, jonka osuus on 40 miljoonaa euroa.

Olympiakomitea on tänään jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle yhteenvedon urheiluseuratoiminnan tarvitsemista toimenpiteistä. Lajiliitot ovat osallistuneet pikaisella aikataululla laaditun yhteenvedon tekemisiin.

Lasten ja nuorten urheiluseurojen toiminta on koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi pysähdyksissä. Lasten harrastusmaksut eivät kuitenkaan ole tilanteen takia katkolla.

Lajiliitot ovat ohjeistaneet seuroja ja niissä varaudutaan myös tilanteen pitkittymiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä urheilu- ja kulttuuriministerin valtiovaltiosihteeri Tuomo Puumalan mukaan vielä on aivan liian aikaista kommentoida urheiluväen esitystä. Hän ei myöskään halua arvioida, minkälaisella aikataululla asiassa päätöksiä tehdään.

Palloliitto on ollut mukana selvityksen teossa

Jalkapallo- ja futsaltoimintaan keskittyvän Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen, millainen ohjeistus teillä on harrastusmaksuista seuroissa tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa?

– Seuroilla on erilaisia käytäntöjä maksujen suhteen ja yhtä selkeästi ilmaistua ohjetta on vaikea antaa. Seuratoiminnassa mukana oleminen luo kuitenkin vastuun seurojen välttämättömien kustannusten kattamiseen. Tärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi myös poikkeusaikana seura voi periä välttämättömiä kustannuksia.

Haluan täsmentää, että missään olosuhteissa seuran ei tarvitse maksaa jo laskutettuja toimintamaksuja takaisin. Niillä katetaan jo syntyneitä tai väistämättä syntyviä tulevia kuluja.

Seurat ovat toki velvoitettuja leikkaamaan kustannuksia viipymättä, kun se on mahdollista. Seuroilla pitää kuitenkin olla kohtuullinen aika sopeuttaa toimintaansa.

Minkälainen asia tämä tilanne ylipäätään on taloudellisesti ja toiminnallisesti liitolle ja seuroille?

– Lyhyellä jänteellä meidän huoli kohdistuu erityisesti seuroihin. Haastava tilanne vaikeutuu entisestään, mikäli tilanne pitkittyy. Rakennamme nyt käsitystä siitä, missä tilanteessa seurat ovat tällä hetkellä ja mitkä ovat keskeisimmät haasteet. Sen pohjalta mietitään tukitoimia heidän tarpeiden mukaisesti.

Miten olette varautuneet tilanteen pitkittymiseen?

– Me laadimme skenaarioita sekä lyhyelle että keskipitkälle aikavälille. Olemme jo käynnistäneet pohdinnan siitä, mitä mahdollisesti kesän yli jatkuva tilanne aiheuttaisi.

Niin kauan kuin koulut ovat kiinni, toimintaa ei voi aloittaa. Kunhan tilanne jossakin kohtaa helpottaa, niin kilpailutoimintaa voidaan vaiheittain käynnistää noin parin viikkoa koulujen käynnistymisen jälkeen.

Onko teillä jonkinlaisia tuen odotuksia valtiovallan suunnalta tässä tilanteessa?

– Olemme käyneet erittäin aktiivista vuoropuhelua kulttuuri- ja opetusministeriön kanssa tämän viikon alusta asti. Osallistumme yhdessä muiden lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa yhteisen näkemyksen ja ratkaisuehdotusten muodostamiseen ministeriölle.

Onko Palloliitolta tulossa jotain konkreetista tukea seuroille?

– Olemme pohtineet maksujen jaksotuksia ja muita vastaavia toimenpiteitä seurojen tukemiseksi.

Mikä on viestinne lasten ja nuorten vanhemmille maksujen suhteen?

– Oleellista on varmistaa seurojen toimintaedellytykset häiriön jälkeiseen aikaan. Että saadaan lapset ja nuoret mahdollisimman pikaisesti takaisin seuratoimintaan.

Toivomme perheiltä solidaarisuutta seuroja kohtaan, koska tilanne on erittäin vaikea.

Minkälainen oletusarvo teillä on siitä, kuinka moni jättää maksuja maksamatta, koska nyt monen perheen taloudellinen pohja pettää?

– Tuo on juuri noin. Tässä kohtaa asiaa on oikeastaan mahdoton arvioida. Selvitämme myös tätä.

Salibandy on yksi lajeista, joka kärsii myös koulujen harrastustilojen sulkemisesta. Yle/Mikael Kokkola

Salibandyliitossa yritetään keksiä keinoja välttää katastrofi

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Kari Lampinen, minkälainen ohjeistus teillä on seuroille nuorten harrastusmaksuista koronaviruksesta johtuvan poikkeuksellisen tilanteen ajalle?

– Jäsenmaksu ei liity seuran toimintaan, eikä sitä ole missään olosuhteissa tarkoitus palauttaa. Toimintamaksuista meidän nettisivuillamme on selkeät linjaukset, kuinka tulisi toimia.

Miten olette varautuneet tilanteen pitkittymiseen?

– Mietimme pidemmän aikavälin vaikutuksia talouteen ja toimintaan ylipäätään. Uuden kauden ensimmäiset välit olisivat elokuun lopulla, jos pandemiaa ei olisi. Aika näyttää, koska pelit voidaan aloittaa.

Minkälainen asia tämä tilanne ylipäätään on taloudellisesti ja toiminnallisesti liitolle ja seuroille?

–Tämä on seuroille, liitolle ja koko suomalaiselle seurakentälle vaikutuksiltaan todella merkittävä asia. Yritämme keksiä keinoja, jotta vaikutukset eivät olisi aivan katastrofaaliset. Tähän tullaan tarvitsemaan valtion ja kuntien apua. Isoin huoli meillä on seurojen toiminnasta ja jatkuvuudesta. Liitolle iso vaikutus tulee viiveellä. Mikäli sarjat ei pääse alkamaan aikataulussa eivätkä ihmiset osta pelipasseja, se on meille iso katastrofi. Meidän tulorahoituksesta noin puolet tulee pelipassi- ja osanottomaksuista.

Minkälaisia tuen odotuksia valtiovallan suunnalta tässä tilanteessa?

– Vastaavalla tavalla kuin valtio on lähtenyt tukemaan yrityksiä, me odotamme tukea myös seuratoimintaan, joka on kansalaisyhteiskunnan selkärankaa. Sitä tulisi tukea suoraan rahallisesti. Kuntien liikuntatiloista perittävien maksujen laittaminen jäihin on hyvä alku.

Mikä on viestinne lasten ja nuorten vanhemmille maksujen suhteen ?

– Pitäkää huolta omasta seurayhteisöstänne. Antakaa kaikki mahdollinen tuki ja panos seuran toiminnan jatkuvuuden eteen.

