Kuolleiden määrä riippuu nyt ihmisten käyttäytymisestä – Siksi Saksa mittaa koronarajoitusten noudattamista kännyköiden paikkatietojen avulla

Liikkumisrajoituksista huolimatta ihmiset viettivät päivää puistossa Münchenissä perjantaina. Baijerissa on julistettu ulkonaliikkumiskielto, joka alkaa ensi yönä. Lukas Barth-Tuttas / EPA

Berliini Saksa on viittä vaille Italian kaltaisessa ulkonaliikkumiskiellossa. Perjantaina jo ensimmäiset osavaltiot määräsivät ihmiset koteihin pakollisia kauppa- ja muita käyntejä lukuunottamatta.

On nyt ihmisistä itsestään kiinni, tuleeko ulkonaliikkumiskielto koko maahan.

Saksan liittokanslerinviraston vastuuministeri Helge Braun sanoi perjantaina Der Spiegel -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että lauantai on ratkaiseva päivä. Saksan johto seuraa yleisenä vapaapäivänä rajoitusten noudattamista ja on valmis nykyistä kovempiin toimiin, jos tarvetta on.

Sama varoitus kuultiin rivien välistä jo keskiviikkona, kun liittokansleri Angela Merkel piti koko kanslerikautensa ensimmäisen kriisiajan televisiopuheen.

Hän sanoi solidaarisuuden olevan nyt tarpeen enemmän kuin kertaakaan sitten toisen maailmansodan.

– Tilanne on vakava. Ottakaa se myös vakavasti, Merkel vetosi kansaan.

Koska rokotetta ei ole, Merkelin mukaan tulevien koronauhrien määrä riippuu nyt siitä, miten ihmiset noudattavat annettuja ohjeita ja malttavat välttää sosiaalisia kontakteja.

– Kuinka monta uhria tulee? Kuinka monta rakastettua menetämme? Tämä on nyt käsissämme.

Taudin leviämistä pyritään hidastamaan kaikin keinoin, jotta mahdollisimman moni saa tarvittavaa sairaalahoitoa.

Poliisit partioivat Münchenissä sijaitsevassa puistossa. Lukas Barth-Tuttas / EPA

Data mittaa kansalaistottelevaisuutta

Kansalaistottelevaisuuden mittaamiseksi Saksalla on käytössä selvää dataa. Saksa on alkanut mallintaa ihmisten liikkumista kännyköiden paikkatietojen avulla.

Keskiviikkona Euroopan suurin teleoperaattori, saksalainen Deutsche Telekom ilmoitti luovuttaneensa terveysviranomaisille eli koronaa seuraavalle Robert Koch -instituutille teletunnistetietoja ihmisen liikkumisen mallintamiseksi.

Tiedot on muutettu anonyymeiksi ja tavoite on seurata sitä, miten ihmiset ovat uusien rajoitusten myötä muuttaneet käyttäytymistään.

Vaikka tiukkaa ulkonaliikkumiskieltoa ei ole koko maahan määrätty, julkinen elämä on rajattu minimiin.

Kaikki vapaa-ajanviettopaikat, baarit, uskonnolliset tilaisuudet ja valtaosin myös leikkipuistot on määrätty suljettaviksi. Välttämättöminä pidetyt kaupat ja apteekit jatkavat toimintaansa. Ihmisiä pyydetään tekemään töitä etänä.

Suuri osa liikkeistä on suljettu, mutta ihmisiä riitti silti Berliinissä sijaitsevalla ostoskadulla. Clemens Bilan / EPA

Koulut ja päiväkodit ovat suljettu – Berliinissä vain kriittisten alojen työntekijöiden lapset saavat yhä käydä omissa kouluissaan ja päiväkodeissaan.

Berliinissä myös kukkakaupat, pyöräliikkeet ja lauantaiset ruokamarkkinat ovat auki. Sää on ollut Berliinissä keväinen ja puistot ovat rajoituksista huolimatta olleet täynnä yhteen kokoontuneita porukoita.

Paljon on jäänyt yhä kansalaisten omaan harkintaan.

Jopa 10 miljoonaa tartuntaa, jos rajoituksia uhmataan

Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler varoitti tällä viikolla, että Saksassa voi olla 10 miljoonaa uutta tartuntaa kesään mennessä, jos liikkumisrajoituksia ei oteta tosissaan.

Myös Saksassa, jossa on laadukas terveydenhoitojärjestelmä, pelätään sairaaloiden ylikuormittumista.

– Jos ihmiset liikkuvat yhtä paljon kuin viikko sitten, viruksen leviämistä on vaikea hillitä, Wieler sanoi aiemmin tällä viikolla.

Saksassa ollaan Wielerin mukaan vielä epidemian alkuvaiheessa. Tartuntojen määrä kasvaa nyt eksponentiaalisesti. Perjantaina iltapäivällä todettuja tartuntoja oli yli 15 000 ja kuolleita nelisenkymmentä.

Saksa varustaa sairaaloita osin puolustusvoimien avulla. Sairaaloita on ohjeistettu kaksinkertaistamaan tehohoitopaikkojen määrä. Hoitohenkilökuntaa etsitään revervistä opiskelijoiden ja eläkeläisten joukosta.

Perjantaina lehdistötilaisuudessa Wieler sanoi, että viimeistään nyt kaikkien on tajuttava noudattaa rajoituksia.

– Voimme hidastaa pandemiaa vain, kun kaikki noudattavat pelisääntöjä, Wieler sanoi.

Suomessa viranomaiset eivät ole pyytäneet käyttäjätietoa koronan vuoksi

Myös Itävallassa ja Italiassa viranomaiset valvovat paikkatietojen avulla sitä, miten liikkumisrajoituksia noudatetaan.

Suomessa ei ole Liikenne- ja viestintäviraston mukaan pyydetty matkapuhelinoperaattoreita luovuttamaan paikkatietoja viranomaisille.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju sanoo, että varsinkin Etelä-Koreassa paikkatiedoista on ollut merkittävää apua tartuntojen ehkäisyssä.

Etelä-Koreassa on seurattu yksittäisten tartuntojen saaneiden liikkumista paikkatietojen avulla. Mahdollisesti altistuneille on lähetetty varoitusviesti ja kehotus käydä testissä.

– Etelä-Koreassa lainsäädäntö sallii tämän ja myös kulttuuri on ollut Eurooppaa suvaitsevaisempi kollektiivisiin rajoituksiin yhteiskunnan hyväksi, Kangasharju sanoo.

Sunnuntaina liittokansleri Merkelin on määrä neuvotella osavaltiojohtajien kanssa siitä, tarvitaanko lisätoimia tartuntamäärien hidastamiseksi.

Kangasharjun mukaan on mahdollista saada sunnuntaina päättäjien pöytään tuore tieto siitä, miten Saksassa asuvat ovat ratkaisevaksi päiväksi nimetyn lauantain aikana liikkuneet.

– Yhdessä vuorokaudessa saadaan nopea yleiskuva. Nopealla tarkastuksella huomaa sen, jos ihmiset eivät noudata rajoituksia.

Matkapuhelinoperaattorit keräävät jatkuvasti tietoa siitä, mihin tukiasemaan puhelin on yhteydessä. Operaattoreilla on tiedossa jokaisen puhelimen sijainti tarkasti, mutta Saksan viranomaisille luovutettu data on muutettu Deutsche Telekomin mukaan anonyymiksi.

Etelä-Koreassa joissain tapauksissa varoitusviestien vastaanottajilla ollut mahdollista selvittää, kuka on ollut tartunnan saanut henkilö, jonka takia häntä varoitetaan. Syynä on ollut se, että tiedot tartunnan saaneen liikkeistä on toimitettu hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Myös Kiinassa paikkatietoja on käytetty yksittäisten ihmisten seuraamiseen.

Euroopassa selvitetään sen sijaan monen yksittäisen käyttäjän liikkumista, minkä perusteella tehdään mallinnuksia.

Silti kännykän paikkatietojen käyttäminen koronan leviämisen hillitsemisessä on herättänyt kritiikkiä Saksassa ja Itävallassa yksityisyyden suojasta.

Merkel: Liikkumisrajoituksia ei anneta kevyin perustein

Itä-Saksassa kylmän sodan aikana kasvanut Angela Merkel kertoi historiallisessa televisiopuheessaan tiedostavansa erittäin hyvin sen, miten vaikea asia liikkumisrajoitusten määrääminen poliittisesti on.

Liittokansleri Angela Merkelin mukaan tulevien koronauhrien määrä riippuu siitä, miten ihmiset noudattavat annettuja ohjeita AOP

Hänen mukaansa demokratiassa näitä rajoituksia voi tehdä ainoastaan, kun se on ehdottomasti välttämätöntä – ja silloin raskain perustein ja väliaikaisesti.

– Mutta nyt ne ovat välttämättömiä henkien pelastamiseksi, Merkel sanoi.

Perjantaina liittokanslerin virastosta tuli selkeä viesti. Nykyistäkin järeämpiin toimiin ollaan tarvittaessa valmiita.

