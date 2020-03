Asiakkaat yskivät käteen ja nuolevat sormiaan pusseja avatessaan – ruokakauppojen myyjät ovat pärskijöiden armoilla

Ruokakauppojen työntekijät ovat huolissaan koronatilanteesta. Monet ovat ottaneet yhteyttä Palvelualojen ammattiliittoon terveysriskien takia.

Yksi huolestuneista on palvelualalla kohta 40 vuotta työskennellyt Tanja Tarvainen. Hän työskentelee myyjänä marketin liha-, kala- ja einestiskillä.

– Kaupassa käy todella paljon porukkaa ja jotkut yskivät kohti eivätkä ymmärrä kääntää päätä tai käyttää nenäliinaa.

Asiakkaat yskivät usein myös käsiinsä ennen kuin ottavat hedelmiä tai vihanneksia.

– Sitten nuollaan sormia, kun avataan pussia. Tätä tapahtuu jatkuvasti.

Tanja Tarvaisen mukaan lähikontakteille altistuvat eniten kassat ja aamuisin hyllyjen täyttäjät, jotka liikkuvat asiakkaiden joukossa.

Ruuhkat lisäävät altistumista

Kaupan ala työllistää Suomessa eniten työntekijöitä, joten heidän joukostaan löytyy runsaasti myös riskiryhmäläisiä.

– Isoissa marketeissa ja tavarataloissa riittää poikkeustilanteen takia töitä todella paljon ja terveyshaittoja on aika lailla, kun työntekijät altistuvat kohtaamisissa, vahvistaa aluepäällikkö Marja Salmivuori PAM Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueelta.

Hänen mukaansa työntekijät ovat huolissaan riskiryhmään kuulumisesta. He pohtivat myös onko työnantaja varmistanut työn niin turvalliseksi, ettei tarvitse pelätä sairastumista.

Salmivuori patistelee kauppaketjuja vielä paremmin huomioimaan riskien torjunnan, sillä työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa.

Ruokakaupat ovat reagoineet hallituksen ja viranomaisten ohjeisiin nopeasti minimoidakseen viruksen leviämisen. Joissakin kaupoissa kassalinjoille on jopa asennettu läpinäkyvät pleksit suojaamaan myyjiä ja asiakkaita mahdollisilta pisaratartunnoilta.

– Jonkin verran on tullut tiedotteita, että myyjät työskentelevät tavallista kauempana asiakkaista, parinkin metrin päässä. Lisäksi henkilökunta käyttää hanskoja ja desinfiointiaineita. Asiakkaita on myös ohjeistettu, että eivät mielellään tulisi sairaana kauppaan, kertoo Marja Salmivuori.

Prisma-johtaja Joonas Heiskanen Osuuskauppa Keskimaasta vahvistaa, että ohjeita on tullut valtiovallalta ja omalta S-ryhmältä hyvin.

– Aina kun on enemmän porukkaa liikkeellä, on altistumisriskiä. Nyt meillä on tarkat ohjeistukset kuinka toimia eri tilanteissa. Infonäytössä pyörii asiakkaille ohjeet ja erikseen on info omalle porukalle.

Tanja Tarvaisella on liki 40 vuoden kokemus palvelualalta. Jarkko Riikonen / Yle

Siivoukseen ja hygieniaan lisää tehoa

Tanja Tarvaisen mukaan arki kaupassa muuttui tarkemmaksi viime viikon lopulla.

–Alettiin panostaa hygieniaan ja tehostettuun siivoukseen, asiakkaille annettiin hanskoja ja roskiksia, ryhdyttiin useammin vaihtamaan ja pesemään ottimia salaattibaarissa, säilykekurkuissa, paistossa ja irtokarkeissa.

Koko kaupan henkilökuntaa on ohjeistettu säännölliseen käsien pesuun ja hyllyttäjiä velvoitetaan käyttämään hanskoja koko ajan.

Tarvainen käyttää palvelutiskillä hanskoja normaalioloissakin, mutta nyt ne täytyy vaihtaa tavallista useammin, jokaisen asiakkaan jälkeen. Hanskoja vaihdetaan, vaikka Tarvainen ei olekaan asiakkaiden kanssa lähiyhteydessä, koska välissä on tiski.

Tanja Tarvainen miettii, että asiakkaat ja kaupan työntekijät eivät ole samalla viivalla koronan välttämisessä.

– Asiakkaat voivat päättää olla menemättä kauppaan tai käyvät siellä hiljaisena aikana. Työntekijä ei voi valita, vaan töihin pitää aina mennä, kun on terveenä.

Myyjien yskiminen päätyy sanomalehtiin

Tarvainen on kiinnittänyt huomiota varsinkin yskimisen suhtautumiseen.

– Yskijää katsotaan hyvin paheksuvasti. Jos asiakas yskii, niin se ei ole niin paha, mutta jos myyjä yskii, siitä tulee jopa kirjoituksia lehtiin.

Flunssaisena ja koronaisena aikana Tarvainen kehottaa jokaista katsomaan peiliin ja pysyttelemään mahdollisimman paljon pois yleisistä tiloista.

Hän vinkkaa pyytämään naapuria asioimaan tai tilaamaan tuotteet netistä noutopisteeseen tai kotiovelle.

Prisma-johtaja Joonas Heiskasen mukaan henkilökunnan jaksaminen puhututtaa, mutta kokonaisvaltaisesti koronaruuhkista on selvitty hyvin.

– Vähän kuin talvisodassa, niin erikoistilanne luo yhteishenkeä, porukka puurtaa yhdessä ja juttelee asioista.

Prisma-johtaja Joonas Heiskanen huokaisee jo helpotuksesta, pahin koronaruuhka on ohi. Jarkko Riikonen / Yle

Tanja Tarvaista yleinen tilanne huolestuttaa enemmän kuin jaksaminen. Häntä ei huolestuta asiakkaiden paljouskaan, koska se takaa töiden jatkuvuuden.

– En osaa olla huolissani, kun en tarkkaan tiedä kuinka paha korona on. Sitä ei tiedä kukaan, ennen kuin kriisi ohi. Nyt eletään tätä hetkeä ja otetaan se mitä annetaan, vakuuttaa Tanja Tarvainen.

Hämmästeltävää riittää

Marketinjohtaja ja palvelutiskin myyjä eivät muista kokeneensa mitään koronareaktioihin verrattavaa.

– Oli tosi yllätys viime viikolla, kun kauppaan tulvi hurja määrä asiakkaita ja tavara alkoi loppua, Tanja Tarvainen muistelee.

Joonas Heiskanen tunnustaa, että yleisesti vitsailtiin juhannuksen tai joulun tulleen uudestaan.

– Tosin ostokset painottuivat ihan eri tuoteryhmiin kuin jouluna. Tähän ei osattu varautua samalla lailla, sillä joulu tulee joka vuosi, korona toivottavasti ei enää koskaan.

– Torstaina ihmettelin, kun kaikki olivat lastanneet säkkikaupalla papereita kärryihin. Oli pakko mennä katsomaan, että onko täällä huipputarjous. Mutta ei ollut, kaikki hyllyt olivat vaan tyhjänä, nauraa Tanja Tarvainen.

Joonas Heiskanen muistaa hämmästyksen tunteen perjantaiaamulta.

– Ajattelin, että oh-hoh, tällaista tällä kertaa. Nyt on saatu tilanne tasapainotettua ja tiedetään tarpeelliset tuoteryhmät. Asiakkailta loppuu kyllä kaappitila ennen kuin vessapaperi Suomesta.

Kauppoihin ruuhka-apua hiljentyneiltä aloilta

Isoissa ruokakaupoissa työntekijämäärä on jopa kasvanut, kun hiljentyneen matkailu- ja ravintola-alan ammattilaisia on siirretty ruuhka-avuiksi kauppoihin.

Jyväskyläläisessä Prismassa pyörii arkiaamuna kymmeneltä poikkeustilan ollessa voimassa enemmän työntekijöitä kuin asiakkaita. Yöllä tulleita rekkalasteja siirretään hyllyihin asiakkaita odottamaan. WC-paperivuori riittää isompaankin hamstraukseen.

– Tosi hyvä, että takana on monialainen yritys, niin kaikki ei lopu heti kerralla, vaan pystytään työllistämään ihmisiä siellä missä tarvitaan, Tanja Tarvainen iloitsee.

– Aamulla oli mukava, kun hyllyväleissä ahersi hymyssä suin työntekijöitä hotelleista, ravintoloista ja kaupasta, lisää Heiskanen.

Isot ruokakaupat voivat saada ruuhka-apua hiljentyneiltä toimialoilta. Jarkko Riikonen / Yle

Koronavirus on vaikuttanut palvelualan ammatteihin monin eri tavoin. Hotelleissa ja ravintoloissa asiakkaat ovat kadonneet ja pienet toimijat ovat laittaneet sulkemislappuja oville.

– Majoitus- ja ravitsemusalalla on jo paljon lomautuksia, koska isot tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu, tietää aluepäällikkö Marja Salmivuori.

Esimerkiksi Laukaan Peurunka perui kaikki isot tapahtumat kesään asti. Muun muassa hotellia, kylpylää ja tapahtuma-areenaa pyörittävä yritys työllistää 70 henkilöä majoitus- ja ravintolatehtävissä. He ovat nyt lomautettuna toukokuun alkuun saakka. Peurungassa ei ole tehtäviä, joihin voisi vaihtaa eikä palvelualalla ole etätyömahdollisuutta.

– Se oli kova isku, kun yhtä aikaa hävisi myynti ja asiakkaat, murehtii mara-pääluottamusmies Timo Virtanen Peurunka Oy:stä.

Tanja Tarvaisella on pitkä kokemus myös hotellialalta, sillä hän ehti työskennellä 32 vuotta Hotelli Jyväshovissa ennen sen lopettamista.

– Huonohan se on, jos pisnes ei pyöri. Ei voi muuta kuin toivoa, että kriisi menee äkkiä ohi ja maailma palautuisi ennalleen mahdollisimman vähillä vaurioilla.