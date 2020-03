Suomalaisia jumissa ympäri maailman – Galápagossaarille juuttunut Matti Patrakka: "Tilanne hankaloitui aivan täysin yllättäen"

Koronaviruskriisin nopea pahentuminen on johtanut siihen, että Matti Patrakka ja Olli Kontkanen ovat juuttuneet Tyynellä valtamerellä sijaitseville Galápagossaarille. Tietoa paluumahdollisuuksista ei ole.

Ulkoministeriö auttaa kaupallisten paluuyhteyksien löytämisessä. Osa suomalaisista on kuitenkin kohteissa, joista ei pääse pois.

Matti Patrakan ja Olli Kontkasen snorklauspäivä Tyynellä valtamerellä sijaitsevilla Galápagossaarilla sai maanantaina yllättävän käänteen. Hostellin henkilökunnalla oli huonoja uutisia yli 11 000 kilometrin päässä Suomesta lomailevalle kaksikolle.

– Meille kerrottiin, että huomisesta alkaen emme pääse täältä mihinkään meri- eikä lentoteitse. Kaikki liikkeet, ravintolat, puistot ja rannat ovat myös kiinni. Kauppaan pääsee 30 ihmistä kerrallaan. Henkilökunta desinfioi kädet, pyytää astumaan desinfiointialtaaseen ja laittamaan repun lukolliseen lokerikkoon.

Saarille oli tullut koronavirustartuntaepäily, minkä vuoksi viranomaiset ryhtyivät järeisiin vastatoimiin.

Suojapukuun varustautuneet työntekijät desinfioivat Santa Cruzin saaren taajamien katuja koronavirusten nujertamiseksi. Matti Patrakka

Yle pyysi alkuviikolla suomalaisilta matkailijoilta kokemuksia siitä, miten Suomeen paluun järjestäminen on sujunut ja miten arki matkakohteissa sujuu. Vastauksista selvisi, että osa oli jo täysin jumissa matkakohteissaan ja osa ei edes suunnittele palaavansa Suomeen valtioneuvoston kehotuksesta (siirryt toiseen palveluun) huolimatta.

Vastauksia tuli Ecuadorista Uuteen-Seelantiin.

Matkustusilmoitusten määrän kasvu kertoo tilanteen vaikeutumisesta

Perjantaina suomalaisten tekemiä matkustusilmoituksia oli ulkoministeriössä 1 600 enemmän kuin vielä maanantain tilanteessa. Kaikkiaan matkustusilmoituksia oli perjantaina voimassa 44 882.

Lähetystöneuvos René Söderman ulkoministeriön viestintäosastolta arvioi, että ilmoitusten määrän kasvu kertoo siitä, että entistä useampi ulkomailla matkaileva suomalainen haluaa olla ulkoministeriön tavoitettavissa koronavirustilanteen vaikeutuessa, jotta heille myös saataisiin tarvittavaa apua.

Kaikkiaan maailmalla matkailee oletettavasti vielä suurempi joukko suomalaisia, koska kaikki eivät suosituksista huolimatta ole tehneet matkustusilmoitusta. Osalle on jo ilmaantunut ongelmia.

– Jumissa olevia suomalaisia on varmasti monissa eri maissa eri puolilla maailmaa.

Suomen edustustot selvittävät matkailijoiden mahdollisuutta hankkia paluulennot Suomeen

Ulkoministeriö ei nykytilanteessa valmistele tai edes suunnittele suomalaisten noutamista ulkomailta.

– Tällä hetkellä pääpaino on kaupallisten yhteyksien kartoittamisessa. Edustustomme selvittävät mahdollisia yhteyksiä ja jakavat tietoa juuri matkustusilmoitusjärjestelmän kautta.

Tilannetta ei René Södermanin mukaan kannata verrata esimerkiksi tsunamikatastrofiin vuonna 2004. Tuolloin monella suomalaisella hyökyaalloista selvinneellä oli äärimmäinen hätä.

– Ei ole tiedossa, että kukaan olisi hengenvaarassa, vaikka joillain onkin vaikeat oltavat, Söderman sanoo.

Jumiin jääneillä tilanne johtuu yleensä joko siitä, että koronavirustilanteen tuomat matkustusrajoitukset estävät matkustamisen tai että lentoyhtiöt ovat peruneet lentoja vedoten matkustajapulaan ja turvallisuussyihin.

Suwannabhumin kansainvälinen lentoasema Bangkokissa on tärkeä paluuyhteys maailmalle juuttuneille suomalaisille. Varsinkin aasialaiset matkustajat ja lentohenkilökunta pitävät täällä yleisesti päällään kasvosuojuksia. Kai Jaskari /Yle

René Söderman sanoo, että tällaisessa tilanteessa Suomen edustustot voivat auttaa neuvomalla matkustajia järjestämään omia asioitaan.

– Pitää olla varautunut viettämään jonkin verran aikaa matkakohteessa, jos sieltä ei pääse pois. Viranomaisten ohjeita on hyvä noudattaa ja välttää lähikontakteja muihin ihmisiin.

Eniten suomalaisia on matkustusilmoitusten perusteella Espanjassa. Maan koronavirustilanne on vaikeutunut nopeasti. Kuolleiden määrä nousi perjantaina yli tuhannen.

Koronaviruskriisin pahennuttua Espanja päätti sulkea hotellinsa. Kuva on suomalaisten matkailijoiden suosimalta Aurinkorannikolta eli Costa del Solilta. Kai Jaskari /Yle

Yhtenä vastatoimena Espanja määräsi kaikki hotellit suljettaviksi. Matkailijoille tilanne voi koitua hankalaksi.

– Kannattaa muistaa, että jokaisella maalla on myös velvollisuus suojella paitsi omia kansalaisiaan myös niitä, jotka se on päästänyt alueelleen, René Söderman sanoo.

Ei mitään tietoa paluumahdollisuuksista

Takaisin Galápagossaarille.

Matti Patrakan ja Olli Kontkasen oli tarkoitus suunnata takaisin kohti Eurooppaa ensi viikon maanantaina. Nyt paluusta ei ole mitään tietoa.

Lennon Galápagossaarilta Etelä-Amerikan mantereen puoleiseen Ecuadoriin olisi pitänyt lähteä torstaina.

Suomen Perun-suurlähetystö Limassa hoitaa myös Ecuadorin konsulipalveluita. Sieltä tuli kysely matkasuunnitelmista.

– Saimme suurlähettiläältä särmät lomakkeet siitä, keitä olemme, missä olemme ja mihin olemme menossa. Ja että siitä he lähtevät selvittämään asioita. Nyt kun lennot on peruttu, niin vastaus on ollut: Koettakaa ostaa jotkut lennot pois sieltä, Matti Patrakka kuvailee tilannetta.

Santa Cruzin saarella esimerkiksi kaikki rannat on suljettu. Kalasatamaan pääsee vielä paikallisten kalastajien työtä seuraamaan. Matti Patrakka

Matti Patrakka ja Olli Kontkanen pyrkivät palaamaan Suomeen, jos se onnistuu "jollain inhimillisellä hinnalla".

Juuri nyt on kuitenkin edessä sopeutuminen epävarmuuteen ja määrittelemättömän pitkään oleskeluun keskellä Tyyntä valtamerta.

– Onneksi molemmat olemme ymmärtäneet säästämisen merkityksen. Puskuria on jonkun verran, mutta ei ole mitenkään mieltä ylentävä ajatus joutua käyttämään sitä kovin pitkään täällä oleskeluun saati poskettoman hintaisiin paluulentoihin, Matti Patrakka sanoo.

Santa Cruzin saarella, jonne suomalaismiehet ovat jääneet jumiin, asuu noin 10 000 ihmistä. Koronaviruskriisin äidyttyä maailmanlaajuiseksi paikallisväestö suhtautuu matkalaisiin vaihtelevasti.

– Pääasiassa suhtaudutaan tosi hyvin ja empaattisesti. Mutta paljon on sitäkin, että ihmiset vaihtavat kadun puolta meidät nähdessään tai vetävät paitaa suun eteen jo metrien päässä. Hostelli tuli huikeasti vastaan laskemalla huoneiden hintaa, jotta pysymme täällä. He lupasivat auttaa kaikin tavoin, vaikka vastaanotto menikin kiinni.

Santa Cruzin saarella sijaitsevan Puerto Ayoran kadut ovat autioina. Ihmiset välttelevät lähikontakteja toisiin ihmisiin. Matti Patrakka

Matti Patrakan mukaan uusista, arjen sujuvuutta koskevista määräyksistä tiedotetaan varsin heikosti. Päätöksiä tehdään hänen mielestään hetken mielijohteesta.

– Äsken, kun olimme menossa ulos käymään kaupassa, selvisi, että tänään kaikki menee kiinni jo kello 16. Sen jälkeen vallitsee ulkonaliikkumiskielto. Eli ulkona saa oleskella nyt vain kello 5–16. Tämä alkaa vähitellen tuntua hieman ikävältä.

